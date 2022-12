Carolina Blasco se postula, de nuevo, como candidata del PP al Ayuntamiento de Burgos gracias a una encuesta

La portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Burgos, Carolina Blasco, ha presentado los resultados de una encuesta con 600 entrevistas a ciudadanos de Burgos que avalan su designación como candidata a la alcaldía por su partido, cuando aún no se ha anunciado quién será el cabeza de lista por el Partido Popular.









Según esa encuesta, el PP ganaría las elecciones locales de producirse en este momento, con doce concejales (cinco más que en este mandato), frente a los once del PSOE, los mismos que tiene actualmente.



Vox y Podemos obtendrían dos concejales cada uno, con lo que su papel sería fundamental para conformar gobierno.



Blasco ha asegurado que estos datos indican que el PP sigue creciendo, por lo que estima que podría llegar a obtener mayoría absoluta, con catorce concejales.



Advierte también de lo que considera un riesgo: que se reedite en Burgos el pacto del Gobierno central entre PSOE y Podemos.



También llama la atención sobre la valoración de los actuales líderes en el Ayuntamiento, solo el alcalde, Daniel de la Rosa y la propia Blasco superarían el aprobado.



Concretamente, De la Rosa obtiene una valoración de 5,3 y Carolina Blasco tres décimas más, 5,6. No habla directamente de la posibilidad de ser la candidata del PP a la alcaldía, pero advierte de que, con estas valoraciones, “los cambios de candidatos son un riesgo y habría que explicarlo muy bien dentro del PP, pero también al resto de los ciudadanos”.



Blasco deja claro que no está descartada como candidata, aunque reconoce que no ha mantenido conversaciones con la directiva sobre este tema.