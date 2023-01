Burgos atrae nuevos estudiantes internacionales para formarse sobre autismo

Hasta la ciudad de Burgos han llegado 14 estudiantes de origen chileno para especializarse a lo largo de una semana en el apoyo y la intervención con personas con autismo y sus familias. En la mañana de hoy, se ha inaugurado en la facultad de Derecho de la Universidad de Burgos la segunda pasantía internacional organizada por la Cátedra “Miradas por el autismo” junto con la Universidad Andrés Bello de Chile.

Esta ha contado con la presencia de Ileana Greca, vicerrectora de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Burgos (UBU), Lili Siervo, docente y representante de la Universidad Andrés Bello, Simona Palacios, presidenta de Autismo Burgos, Miguel Gómez, director de la Fundación Miradas y José Luis Cuesta, director de la Cátedra Miradas por el Autismo de la Universidad de Burgos.

De esta manera, un total de catorce estudiantes, trece mujeres y un hombre, y tres docentes de la Universidad Andrés Bello de Chile, participarán en el curso organizado por la Fundación Miradas, con la colaboración de la Cátedra Miradas por el Autismo de la Universidad de Burgos y Autismo Burgos, entre los días 30 de enero y 4 de febrero.

Las participantes, quienes en su mayoría han participado como alumnado del “Diplomado en Inclusión Educativa y Social de Personas con la Condición del Espectro del Autismo”, organizado conjuntamente por la universidad chilena y la Cátedra Miradas por el Autismo, se han desplazado hasta la capital burgalesa para formarse y conocer con mayor profundidad diferentes aspectos clave en los procesos de apoyo de las personas con autismo, así como los procedimientos y servicios desarrollados por la Asociación Autismo Burgos y la Fundación Miradas.

La formación tendrá lugar tanto en instalaciones de la UBU como de Autismo Burgos, con el fin de combinar clases teóricas y otras más prácticas, al objeto de que el alumnado no solo amplíe sus conocimientos sobre el autismo, sus necesidades de apoyo y modelos de intervención, sino que de la mano de diferentes profesionales de Autismo Burgos puedan también conocer los recursos, procedimientos y servicios desarrollados por la entidad burgalesa, referente a nivel nacional e internacional.

Dentro de los contenidos del curso, se abordarán tanto los aspectos que afectan a las personas con autismo con discapacidad intelectual asociada como a las personas autistas sin discapacidad intelectual a lo largo de su ciclo vital. Así, durante la semana se abordará el papel del movimiento asociativo de familias de personas con autismo, el proceso de diagnóstico e intervención temprana enmarcado en el programa bbMiradas ?el cual ya ha sido implantado en otras 9 provincias españolas?; la etapa escolar, los apoyos que se brindan durante la adolescencia y juventud, los servicios ofrecidos en el centro de día, de vida independiente y de vivienda, entre otros.

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Avanzada la semana, el jueves a las 10:30 de la mañana, el alumnado hará un breve paréntesis en su proceso formativo para acudir a la recepción institucional que les brindará el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, en el Salón del Plenos del Ayuntamiento de la capital castellana. A la misma acudirán también representantes de la Asociación Autismo Burgos, Fundación Miradas y representantes de la Universidad Andrés Bello.

En palabras de José Luis Cuesta, quien a su vez es miembro del patronato de la Fundación Miradas, estos intercambios con estudiantes internacionales no solo permiten trasladar el conocimiento y las buenas prácticas desarrolladas a partir de la experiencia acumulada con las personas con autismo y sus familias, sino que obliga a quienes trabajan por mejorar su calidad de vida a continuar con la búsqueda de soluciones de mayor impacto y eficiencia para lograr su plena inclusión y las mayores cotas de bienestar. A pesar de que en España no se cuenta con datos estatales de prevalencia, las referencias internacionales apuntan que el trastorno del espectro del autismo se presenta en 1 de cada 100 nacimientos (Autismo Europa, 2020). Algunos centros de investigación, como el CDC (Centers for Disease Control and Prevention) de Estados Unidos, sitúan esta cifra en 1 de cada 44 casos.

Esta alta prevalencia hace que el autismo se considere una cuestión urgente de abordar en relación a la salud pública, tal y como establece la Organización Mundial de la Salud. En el caso de España, esta necesidad está recogida en la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del 2 Autismo, aprobada por el Gobierno en 2015, cuyo plan de acción específico está previsto que se elabore a lo largo del presente año. Fundación Miradas es una organización social creada en Burgos en 2013 cuya misión es construir un futuro mejor para las personas con autismo y sus familias, asegurando su protección jurídica y promoviendo la investigación y la innovación.

Left5:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Para hacer posible todo ello la fundación lidera, junto con Autismo Burgos, el programa bbMiradas; desarrolla el programa TUTEA para el apoyo a la capacidad jurídica de las personas con autismo y a sus familias, participa en 4 programas europeos y promueve diferentes proyectos de investigación e innovación para la mejora de la calidad de vida de las personas con TEA, así como de formación y capacitación a profesionales y familias de personas con autismo. En 2022, sus actividades impactaron de forma directa sobre más de 1.500 personas.