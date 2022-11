El Banco de Alimentos de Burgos almacena 600.000 kilos menos que hace un año

Los Bancos de Alimentos de toda España promueven la Gran Recogida de Alimentos con la colaboración de las grandes superficies de distribución, tiendas y supermercados de Burgos y provincia. Esta gran iniciativa solidaria tendrá lugar del 25 de noviembre al 6 de diciembre.

Por razones de eficiencia en la gestión de la compra de productos en función de la demanda, ha decidido mantener el sistema de recogida iniciado hace dos años, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, recurriendo a donaciones económicas en los supermercados en lugar de realizar recogidas in situ de alimentos. Esta fórmula ha demostrado ser la más eficaz para mantener durante todo el año en almacén, los productos necesarios para atender las carencias alimentarias de los más vulnerables. Con el dinero recaudado, el Banco de Alimentos realizará la compra directa de los artículos, tanto frescos como no perecederos, minimizando riesgos tanto a donantes como a voluntarios.

La mecánica de la operación es la siguiente: Al pasar por caja, quienes quieran colaborar con el Banco de Alimentos de Burgos deberán hacer su donación eligiendo la cantidad que deseen aportar añadiéndola al importe de la compra o bien por cualquier otro medio de pago indicado en esta página web.

Los fondos de toda la recaudación de la campaña irán íntegramente destinados a la compra por parte del Banco de Alimentos de los productos más necesarios.

En los centros comerciales que por tamaño lo permitan, habrá voluntarios del Banco de Alimentos que entregarán folletos informativos de la campaña e informarán de la misma, así como de las posibilidades de deducción fiscal de las aportaciones.

Quieren hacer un llamamiento a la ciudadanía burgalesa, siempre tan solidaria, para que participe en esta Gran Recogida de Alimentos, ya que las circunstancias económicas sobrevenidas por la pandemia y la situación de crisis e inflación que estamos viviendo, han hecho que cada vez sea más urgente y necesaria la ayuda a colectivos menos favorecidos.

Todos aquellos que deseen participar como voluntarios, se ha habilitado nuestra página web, desde la cual pueden apuntarse, eligiendo el centro comercial y turno que se adapte a sus posibilidades. El apartado de la página web para apuntarse como voluntario en la gran recogida es: bancodealimentosburgos.org/campanas.

El presidente del Banco de Alimentos de Burgos, Julián Martínez Pantoja, se ha referido a la incertidumbre que la crisis económica y social derivada de la situación sanitaria por el COVID a la que hay que sumar la Guerra de Ucrania, provoca respecto de las necesidades que a futuro tendremos que cubrir. No se puede ocultar que la situación es preocupante por la cantidad de personas que no pueden cubrir todas sus necesidades vitales. Es por ello que hay que hacer un llamamiento a todos para que, en la medida de sus posibilidades, colaboren con el Banco de Alimentos, en hacer más llevadera esta crisis en tanto que volvemos a situaciones más sostenibles. Muchos pocos hacen mucho. Y como dice el lema de la campaña, que comer no sea un lujo.