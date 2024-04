El novedoso programa que detecta el autismo en los 36 primeros meses de vida: "Ojalá antes"

Uno de cada 100 niños nacen con Trastorno del Espectro Autista. La detección temprana es esencial para lograr el pleno desarrollo de quienes lo padecen. En torno al año o año y medio, puede haber signos que alerten a los padres que sus hijos pueden tener autismo.

Pilar Zorrilla tuvo hace 26 años a su hijo Unai. Por aquel entonces no era tan fácil detectarlo, pero ella se dio cuenta de que algo no iba bien."Cuando Unai era pequeño, descubrí que algo extraño sucedía, pero no sabía muy bien qué era", recuerda Pilar. "Hace 26 años, no se conocía tanto sobre el autismo. Se tardaba mucho más en detectarlo", lamenta.





La noticia: un shock

Pilar relata que ocurrió cuando recibió el diagnóstico de autismo para su hijo. "En ese momento no tenía ni idea de lo que era el autismo. Para mí fue un shock", confiesa. Sin embargo, encontró consuelo y orientación en la asociación Autismo Burgos, que ha sido su refugio durante estos años de lucha y aprendizaje.

Esta burgalesa también destaca las necesidades cambiantes de las personas con autismo a lo largo de su vida. "Al principio, necesitas un colegio con adaptaciones. Luego, un centro de día donde puedan evolucionar", explica. "Pero llega un momento en que te preguntas qué pasará cuando ya no estemos". Ese es el gran miedo de la madre de Unai.

Con la mirada puesta en el futuro, Pilar aboga por más recursos y apoyo para garantizar un futuro seguro para su hijo y otros jóvenes con autismo. "Necesitamos más plazas concertadas, más viviendas adaptadas", reclama. "Queremos sentirnos tranquilos sabiendo que nuestros hijos estarán bien cuidados cuando ya no podamos estar ahí".

La historia de Pilar y Unai es solo una entre las muchas que ilustran la lucha y el amor inquebrantable de las familias afectadas por el autismo. En este día especial, Autismo Burgos reafirma su compromiso de seguir brindando apoyo y esperanza a todos los que lo necesitan.





40 años de Autismo Burgos

Hoy, 2 de abril, Día Internacional del Autismo, en COPE nos hemos trasladado hasta la asociación Autismo Burgos, que cumple este año su 40 aniversario. Allí, más de 135 profesionales atienden a 460 personas que padecen este trastorno. Uno de los proyectos más importantes en los que trabaja Autismo Burgos es 'bbMiradas', un programa único e innovador junto a la Fundación Miradas, para la detección e intervención temprana ante sospechas de autismo en bebés menores de 36 meses.

Para Pilar, este programa habría sido un salvavidas hace 26 años. "La detección temprana es esencial", asegura. "El proyecto 'bbMiradas' aquí en Autismo Burgos es un gran avance. Detectar el autismo en bebés de pocos meses permite intervenir pronto, lo que mejora la calidad de vida del niño y de la familia", afirma.

Autismo Burgos ha anunciado, además, una serie de eventos conmemorativos por su 40º aniversario. Destaca la exposición '1 click, 2 clicks, 40 clicks' en el Teatro Principal, que ofrecerá una original reconstrucción de la ciudad de Burgos utilizando piezas de juguete y estará abierta hasta el 21 de abril.





También se llevará a cabo un desfile de la Legión 501 de Star Wars, con más de 80 personas al estilo de la Guerra de las Galaxias. Partirá del Monasterio de San Juan hasta la Plaza del Rey San Fernando, a los pies de la Catedral de Burgos, donde se instalará un photocall para hacerse fotos con los personajes junto a un stand con artesanía solidaria realizada por personas con autismo en los talleres de Autismo Burgos.

Por último, tienen previsto un Congreso Internacional "40 años de logros y desafíos" del 15 al 18 de mayo en la Casa del Cordón, donde se discutirán los avances y retos en el campo del autismo. Reunirá de forma presencial a representantes de todos los países de habla hispana y en el que se desarrollarán diferentes talleres prácticos y se presentarán las iniciativas más destacadas llevadas a cabo en la trayectoria de Autismo Burgos, además de reunir a destacados profesionales del ámbito del autismo que expondrán los últimos avances e investigaciones en el campo.

Estos serán los principales actos, pero no los únicos. Desde su fundación en 1984 por un grupo de familias comprometidas, Autismo Burgos ha mantenido un firme compromiso con la formación y la promoción del conocimiento, la mejora continua y la innovación en el ámbito del autismo.