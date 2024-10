La alcaldesa de Burgos avanza que el bipartito estudia “bajar otros impuestos para compensar la subida de la tasa de basuras impuesta por el Gobierno”

Cristina Ayala (Burgos, 1972) es abogada y alcaldesa de Burgos, desde junio de 2023 por el PP. Es también la primera mujer en ocupar este cargo en la ciudad castellana. A lo largo de esta entrevista hace un balance “satisfactorio” del cerca de año y medio que lleva en el cargo;, asegura estar “cómoda” con el pacto de gobierno PP-Vox, si bien reconoce que “hay diferencias”. La regidora hace también un avance del proyecto de presupuestos para 2025, habla de temas controvertidos como el ‘caso Prepay’ del que dice ser “el que más sueño le ha quitado” desde que llegó al cargo, pero adelanta que no está sobre la mesa cesar al concejal de Movilidad porque “no es un fallo político”.

También se refiere a otros asuntos como “el colapso de Personal del que asegura que “les está costando a morir”, el próximo Grado de Medicina en la UBU y proyectos importantes como los futuros Parque Tecnológico y Mercado Norte, con el que pretenden que haya una transformación de la ciudad importante en torno a él. A pesar de que Burgos se ha quedado fuera del mapa del hidrógeno de Enagás, se muestra optimista de que se convierta en la capital del hidrógeno verde en Castilla y León dadas las “óptimas condiciones” que tiene Burgos, porque aunque los hidrogenoductos son “una parte relevante en este plan, no es excluyente”.

Casi un año y medio como alcaldesa de Burgos, primera mujer en ocupar este cargo en la capital. ¿Se siente satisfecha con lo realizado hasta el momento?

Sí, la verdad es que estamos satisfechos con lo que se ha ido haciendo hasta ahora. Estamos en el camino, hay que tener en cuenta que el periodo son cuatro años. Insistimos mucho en que 2024 tenía que ser un año de proyectos, hemos avanzado en muchos proyectos, hemos hecho ya alguna obra y 2025 va a ser un año de fuertes ejecuciones.

¿Cuál es el estado de salud del acuerdo de coalición PP-Vox? En estos meses ha habido algunos roces con asuntos como la Zona de Bajas Emisiones, las ayudas a cooperación, la polémica acerca de la inmigración ilegal…

En nuestra perspectiva es un buen estado de salud, estamos cumpliendo con los compromisos que acordamos en el plan de gobierno que pactamos entre los dos y, por tanto, nosotros estamos cómodos en el pacto. Siempre hay cosas que suponen diferencias, porque al final somos dos partidos los que estamos en el acuerdo de gobierno. Si no seríamos un solo partido. Pero para lo importante, que es la ciudad, siempre, hasta el día de hoy, estamos de acuerdo.

Ricardo Ordóñez Cristina Ayala, alcaldesa de Burgos

Sin embargo, se viene hablando de una posible ruptura del pacto, sobre todo, desde que Vox abandonara el Gobierno de la Junta de Castilla y León...

Bueno, esas explicaciones no nos toca darlas a nosotros. Les toca darlas a mis socios de gobierno. Nosotros, desde luego, no estamos en la idea de ruptura.

¿Se ha notado la ruptura del pacto de la Junta de Castilla y León en la relación con los ayuntamientos?

Algo sí se ha podido notar. Vox pierde una oportunidad al no estar dentro del gobierno porque creo que es más satisfactorio para un partido siempre poder estar dentro para incluir alguna de sus acciones. No acabo de entender muy bien por qué Vox en un momento determinado decide marcharse, porque la forma de modular y de hacer cosas es siempre estando en el gobierno. Son decisiones que no nos toca explicar a nosotros.

La amenaza sobre las posibles rupturas de los grupos municipales tiene que ver también con la postura de los distintos ayuntamientos sobre la inmigración y sobre la facilidad o no para que se instalen en la ciudad menores no acompañados. ¿Cuál es la política del Ayuntamiento de Burgos en ese sentido?

La política del Ayuntamiento es atender a la realidad y la de Burgos no es la de La Línea de la Concepción, no es la de Canarias, ni siquiera es la de un municipio próximo al que han ido grupos de inmigrantes en Castilla y León. Nuestra postura es que la inmigración hay que intentar que sea legal, que tenga papeles y desde luego en la actitud de los inmigrantes, que son los que tenemos en Burgos, que vienen a ayudar, a prosperar, estamos totalmente de acuerdo y creemos que hay que seguir avanzando. Burgos es una ciudad por la tolerancia.

El grupo municipal socialista se ha ofrecido a ser su ‘socio preferente’ para que el PP rompa el pacto de gobierno con Vox… ¿Siguen teniendo esta puerta cerrada o se ha entreabierto en algún momento?

Me encanta que quiera formar parte del gobierno de la ciudad pero igual lo hacía mejor teniendo otra actitud desde la oposición, que no sea vociferar en los plenos. En este momento, no es una puerta que esté abierta. Ya hemos elegido socio de gobierno y es Vox, con el que aspiramos a tener un pacto estable de legislatura durante cuatro años. Lo que pretende el PSOE es hacer un chantaje constante al PP y no vamos a entrar ahí. Con Vox nos sentimos cómodos en el pacto de gobierno y estamos absolutamente convencidos de que con el PSOE serían otras condiciones. Por eso, nosotros no tenemos ninguna idea de cerrar puertas. Otra cosa es que haya que hacer de la necesidad virtud, es decir, que se produzca la ruptura. Entonces pensaremos las distintas opciones.

¿Se notan los problemas internos del PSOE en la Comunidad en la vida municipal?

Creo que están especialmente nerviosos, se nota en los plenos, se nota en la actitud. Es inevitable que se note. Ojalá terminen pronto los problemas y pueda haber pronto una alternativa a Sánchez, porque ese es el ‘quit’ de la cuestión. Y los problemas internos que tenga Tudanca con Sánchez deben resolverlos en su propio ámbito. Nos gustaría mostrar respeto hacia esos problemas pero sí que interfieren en la política municipal porque al final el grupo socialista, y especialmente su portavoz, tiene una actitud de nervios constantes que son muy evidentes en muchas situaciones municipales.

¿En qué punto se encuentra el borrador del que será el segundo proyecto de presupuestos del bipartito para 2025?

Muy avanzado. Nuestro objetivo es aprobar los presupuestos en el año porque este ejercicio hay que reconocer que nos ha lastrado tener el presupuesto en marzo. En los próximos días se le va a entregar al grupo socialista y ya se lo hemos entregado a nuestros socios de gobierno para que le echen un vistazo global. Lo que queremos es tener un pleno en noviembre donde llevemos la aprobación inicial y un pleno extraordinario en diciembre para la aprobación definitiva.

¿Cuáles serán las principales inversiones?

Lo que estamos haciendo es avanzar con nuestro programa electoral para todas esas inversiones que teníamos comprometidas. Siempre dijimos que 2024 era un año de proyectos y ahora se van a hacer las inversiones que están comprometidas. Las más inmediatas ya se van a ejecutar en este 2024, por ejemplo, tienen que ver con el parking del Silo o con el último tramo del bulevar. En algunas vamos avanzando en los trámites urbanísticos, como es, por ejemplo, CLH o Expo Burgos, pero todo esto tiene un iter. Hemos avanzado en la modificación urbanística, hay que ir avanzando en los proyectos y, desde luego, el Mercado Norte es también un objetivo fundamental para despejarlo en 2025.

¿Qué va a suponer la disolución de los consorcios del Desvío del Ferrocarril y el del polígono industrial de Villalonquéjar a efectos estructurales?

Supone ni más ni menos que, de momento, hacer frente a 40 millones de euros, pero eso es solo el principio porque hay otra parte importante en la que estamos trabajando, que es en la refinanciación de esa deuda. Tenemos unos créditos que están a un tipo de interés muy razonable pero hay otros que estamos negociando para modificar. Hemos hecho los paquetes para ver a cuánto tiempo es esa financiación y hemos descartado la opción de hacerlo en el plazo máximo que podrían ser 30 años y en uno medio de 15-18 años, por lo que estamos barajando es hacerlo más o menos a unos 25 años. Por poner un plazo redondo que pudiera ser 2050, que eso son justo 26 años.

¿Un esfuerzo inversor que se realizará sin incrementar la presión fiscal a los burgaleses? ¿Puede llegarse a una bajada de algunos impuestos para compensar las subidas de las tasas de Aguas y la planificación de la de basuras?

Es importante explicar que hemos subido la tasa de agua, con un impacto de dos euros en el bolsillo de los burgaleses, para realizar las inversiones que necesitamos. A nadie le gusta subir impuestos pero seguimos estando entre los ayuntamientos más baratos. En cuanto a la tasa de basuras, Pedro Sánchez obliga a todos los ayuntamientos a implementar la tasa si no la tienen, y en nuestro caso a subirla. Y lo que vamos a hacer son dos cosas. Primero, vamos a evitar que se aplique el 1 de enero de 2025 por lo que vamos a retrasarlo al 2026 y segundo, estamos estudiando cómo compensar esa subida a los burgaleses porque como no queremos que haya más presión fiscal.

Entonces, ¿existe la posibilidad de que se pueda bajar algún impuesto?

Claro, claro. Vamos a tener que subir la tasa de basuras porque no nos queda remedio, pero ya estamos estudiando cómo vamos a bajar otros impuestos para compensarla.

¿Qué valoración hace del anteproyecto de ley de presupuestos de Junta de Castilla y León para Burgos?

Siempre se echan en falta cosas porque al final los alcaldes escribimos una carta a los Reyes Magos, pero lo que me importa del Gobierno regional es que siga siendo un referente en la prestación de servicios públicos, educación, dependencia, sanidad… Luego tengo que ser exigente con las inversiones para que nos acaben cuanto antes el Parque Tecnológico, el centro de salud ‘García Lorca’ y la ampliación del Museo de Burgos, entre otras.

Respecto a la confirmación del grado de Medicina en la UBU, avanzó que el Ayuntamiento de Burgos se ponía a disposición tanto de la Junta como de la Universidad para que sea realidad cuanto antes. ¿Ha habido ya contactos y avances en este sentido?

No, es un poco pronto, porque la Universidad tiene que presentar un plan. Estamos en el anuncio, en la voluntad política, que es lo fundamental, porque si no hay voluntad política y dinero… lo que hemos hecho desde el Ayuntamiento es ponernos a su disposición porque queremos que este proceso culmine cuanto antes.

El Parque Tecnológico, que acumula años de retraso ¿en qué momento está? ¿Qué horizonte cierto se le puede dar a los burgaleses?

El Ayuntamiento va a empujar en todo lo necesario para que el Parque Tecnológico sea una realidad cuanto antes, pero hay que recordar que nosotros no lo gestionaremos. Ahora queda como año y medio para finalizar las obras y lo que hemos pedido es que cuando quede un año podamos montar un comité de seguimiento con la Junta de Castilla y León para ver cómo se dan los pasos para llenarlo de empresas. La semana pasada he mantenido una reunión con la Consejería y me han dicho que perfecto y que ya estaban trabajando para llenar el parque de empresas. El primer día no será obviamente, pero están trabajando ya para tener una empresa tractora que empuje que los demás puedan entrar.

¿Nos puede avanzar con quien están trabajando? ¿Es optimista con que se materialice algo?

Eso lo tiene que decir la Junta de Castilla y León. Están trabajando con alguien, no sé si con una o con varias empresas a este respecto. Pero sí, están con ello, pero eso es una cuestión que compete a la Junta de Castilla y León.

Ricardo Ordóñez Cristina Ayala, alcaldesa de Burgos

El reinicio de las obras para concluir la urbanización del Parque Tecnológico de Burgos está unido al desarrollo del hidrógeno verde. Sin excluir otros usos, en su programa electoral propone convertirlo en un parque de las energías verdes y la digitalización. ¿En qué punto se encuentra este proyecto?

Burgos tiene una potencia con el tema del hidrógeno verde y las energías verdes enorme. Es un mercado que todavía no está del todo maduro, sobre todo, por una cuestión de precios y algo de tecnología. Pero es un mercado al que hay que avanzar y donde Burgos tiene un posicionamiento espectacular. Estoy convencida de que vamos a ser la capital del hidrógeno de Castilla y León y creo que el Parque Tecnológico tendrá que tener un reflejo de esa vertical, pero hay más usos que van a caber y que tienen que ver con la automoción, la agroalimentación y la química, que son nuestras grandes fortalezas.

Parece muy optimista a pesar de que Burgos se ha quedado fuera del mapa del hidrógeno de Enagás. ¿Qué supone esto para Burgos que aspira a ser capital del hidrógeno verde en Castilla y León?

Claro. Es importante decir que la decisión de que Burgos esté fuera del mapa del hidrógeno, de los hidrogenoductos, es una decisión política. Esperamos que en algún momento alguien nos quiera explicar por qué se ha tomado esta decisión política porque la decisión técnica era que Burgos estuviera dentro, si no en los primerísimos momentos, justo al lado de los primerísimos momentos, que es 2030. Independientemente de que pase la red, tenemos unas condiciones ambientales que favorecen mucho la producción de hidrógeno y tenemos consumo porque tenemos una potencia industrial muy fuerte, lo que nos hace una potencia posible del hidrógeno verde. Queremos que el eje industrial de Valladolid, Palencia, Burgos hacia el norte se cubra con hidrogenoductos cuanto antes y nuestra decisión es apostar por esto dadas las óptimas condiciones que tiene Burgos.

Hay una cuestión que está también ahora diseñándose, que es toda la red logística. Burgos estaba peleando por su nodo logístico básico dentro del Corredor Atlántico. ¿Hay novedades al respecto?

Me encantaría saberlo porque desde que hemos tomado posesión, el ministro Óscar Puente ni nos ha recibido. Se lo hemos reiterado en distintas ocasiones y él sabrá por qué se dedica a otras cosas y no le interesa hablar con alcaldes que lo que quieren es expresar una necesidad. Esto no va de confrontar políticamente PP y PSOE. Va de los proyectos que necesita Burgos para ser una ciudad intermedia con potencia y que ayude al crecimiento de todo el país. Yo me enfado porque soy del PSOE y a los alcaldes del PP no les quiero recibir y no les quiero hacer caso. Esto no va de eso. Es lamentable que estemos en esos términos. Necesitamos hablar con Óscar Puente y plantearle por qué necesitamos el Tren Directo porque me dicen las empresas que lo necesitan para ser más competitivas. No es tanto dinero y es lamentable que nos tomen el pelo así. Señor Puente, apóyenos, que en ello nos va la mejora de toda España y que no todo vaya al centro el país. Ayúdenos a que el desarrollo de España sea un desarrollo equilibrado, que nosotros tenemos el potencial, tenemos las ganas, tenemos la inversión y tenemos las industrias.

Cuestiona que todo vaya al centro, pero hay un discurso en los ámbitos del Gobierno de crítica a Madrid como una aspiradora de recursos de las provincias de al lado?

Sí, estoy de acuerdo, pero de las musas al teatro. ¿Cómo evitamos que todo se lo lleve Madrid? Poniendo infraestructuras en otros sitios. Es tan evidente. Y nosotros somos capaces de sacar adelante esas inversiones y hacerlas rentables para Burgos, para Castilla y León y para España porque tenemos una industria muy puntera. Tenemos los mimbres y necesitamos un poquito de ayuda. No es tanto pedir porque, en el presupuesto de Fomento, esto es miseria. Ayúdenos. Señor Puente: deje de confrontar constantemente y céntrese en lo que se tiene que centrar, que es ayudar a lo que tiene un desarrollo muy bueno pero necesita un poquito más de ayuda. Burgos está en un lugar estrátegico, en la N-I y, por lo tanto, camino a Europa y no entiendo que haya este empeño en ningunear una provincia y una ciudad que puja por sus fueros empujando. ¡Pon tú un poquito!

¿El ‘caso Prepay’ puede haber sido el asunto que más sueño le ha quitado desde que está al frente del Consistorio? La empresa aragonesa se ha quedado con más de 850.000 euros de la recaudación de las tarjetas de los autobuses urbanos...

Sí, claramente sí porque es muy difícil explicarles a los burgaleses que una empresa ha dejado de pagar una cantidad de dinero ingente y porque a los burgaleses nos cuesta mucho pagar los impuestos como para que alguien nos estafe y el Ayuntamiento no haya sido capaz de detectarlo antes. Es un tema que nos va a dar todavía problemas. Lo que es inaceptable es que el PSOE pretenda que solo nosotros tenemos culpa. Nosotros tenemos culpa, es evidente, pero pretender que sólo es culpa de este equipo de gobierno es mentir porque cuando el señor de la Rosa se va del Ayuntamiento, esta empresa ya debía 300.000 euros. Lo que se ha hecho desde abril han sido cuatro vías: primera, ver cómo podemos encontrar una alternativa para seguir prestando el servicio; segundo, la concursal, para que ese agujero no se haga más grande; tercero, la investigación interna, que creo que es necesaria, y cuarto, en el ámbito penal, que es necesario porque nos han estafado y vamos a intentar recuperar el dinero como podamos. Consideramos que hay un tipo penal en el que se ha incurrido, se ha presentado ya la denuncia y nos hemos personado en el concurso.

A la espera de las conclusiones de la investigación interna para aclarar lo sucedido, ¿está sobre la mesa que el concejal de Movilidad pueda ser cesado?

No está sobre la mesa porque consideramos que no es un fallo político. Si este equipo de Gobierno y esta alcaldesa estuvieran convencidos de que esto es un fallo político emprenderíamos ese camino. Por tanto, entiendo que si el concejal no tenía la información de que en abril se debían 540.000 euros, no tenía margen de maniobra. Y, por tanto, como creo que no es una cuestión política no le puedo pedir responsabilidades al concejal.

Cuando llegaron al Ayuntamiento dijo que en el tema relacionado con Personal se encontraron “un campo de minas casi a punto del colapso del Ayuntamiento” y que era “lo que más les estaba costando sacar adelante”. ¿Qué se ha hecho durante estos meses bajo su mandato?¿Cómo de solucionado está ya el tema de Personal?

A la vista está que surgen situaciones de colapso que conllevan cosas como lo que ha pasado con Prepay. Es el mejor ejemplo de que hay cosas dentro que no funcionan. Se está haciendo una tarea ingente para ir cubriendo las plazas que teníamos pendientes porque hay que recordar que cuando llegamos, una de cada tres plazas no estaba cubierta. Este año se han ido cubriendo plazas básicas y lanzando procesos para ello. Ahora, vamos a meter dentro de los presupuestos un contrato para que una empresa nos haga un estudio de calidad para ver cómo están nuestros procesos, quién tiene o no tiene implantados sistemas de calidad, y homogeneizar lo que tenemos para, en un tercer paso, hacer un sistema propio para mejorar todo eso. Pero el tema de personal nos está costando a morir.

La semana pasada se inauguraba el Mercado provisional Norte, uno de los temas más complicados con los que se ha encontrado al llegar a la Alcaldía, según ha reconocido en varias ocasiones, y avanzó que la demolición del anterior edificio se produciría a finales de este año o principios de 2025. ¿Cómo van a gestionar la construcción y explotación del futuro Mercado Norte?

Estamos trabajando en un proyecto en el que el Mercado Norte no va a ser solo un sitio que venda frutas, aceitunas, pescados y comidas. Nuestra pretensión es que el Mercado Norte sea una pieza dentro de una transformación del ensanche de la ciudad. Mientras, para la demolición del actual mercado se han presentado diez empresas y esperamos tenerlo adjudicado para que a finales de año o principios del que viene empecemos con la demolición. El siguiente paso es retocar el proyecto del mercado que fue una de las mayores chapuzas del equipo anterior. Ha habido prácticamente que empezar de cero, en configurar los espacios del mercado. En eso y en el tema de la viabilidad es donde estamos trabajando ahora.

¿Cuál es la visión que desde el equipo de Gobierno de Burgos se tiene de cuál debería ser o cómo podría orientarse la política de aeropuertos?

Es un debate que no me corresponde, pero respecto al aeropuerto de Burgos tengo claro que no estamos dispuestos a gastar dinero de los burgaleses en subvencionar en un millón, en dos millones o lo que pida una compañía. Lo que tenemos que resolver es cómo hacemos el aeropuerto más viable que sea posible y cómo le damos tanto uso como sea posible. Estamos cómodos con la escuela de pilotos que está trayendo 400 personas a Burgos de todo el mundo y queremos seguir trabajando con Flyby en la posibilidad de que haga más cosas en el aeropuerto. Si a mayores pueden venir viajes puntuales, que podamos de alguna forma subvencionar siempre que sean razonables de precio, ahí podemos entrar. Pero tengo descartado grandes compañías que nos pidan dos millones de euros para operar porque tengo muchos sitios en donde invertir ese dinero para los burgaleses.

Para terminar ya hablando un poco de futuro, recibió muchas críticas cuando se presentó como candidata a la Alcaldía por aquello de que se decía que fue impuesta por el PP. ¿Se volverá a presentar como candidata en las próximas elecciones?

Bueno, recibí muchas críticas porque al final los partidos políticos son críticas, pero a mí no me lo impuso nadie. Esto fue una decisión voluntaria que tomó Cristina Ayala, en la que se siente muy cómoda y muy ilusionada porque el proyecto transformador que uno puede llevar a cabo desde el Ayuntamiento es único. Pero nos quedan dos años y medio. Es prontísimo. Seis, ocho meses antes de que llegue el momento, Cristina Ayala dirá algo. Antes no dirá nada. Se centrará en su trabajo como alcaldesa, que es lo que me han pedido los electores para este periodo.