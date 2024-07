Abdel, el 'mena' que salvó la vida de una niña en Burgos: "No toda la gente es mala"

Abdelwahab El Karouni, más conocido como Abdel, es un joven marroquí que llegó a España a los 16 años con la esperanza de cumplir sus sueños. Su historia de superación, que comenzó en Marruecos, ha capturado la atención de miles de personas, convirtiéndolo en un símbolo de inspiración y perseverancia.

En Mediodía COPE, Abdel ha compartido su asombroso viaje desde un pequeño pueblo marroquí hasta la localidad burgalesa de Sotopalacios. Desde Burgos, se ha convertido en un ejemplo para muchos jóvenes en situaciones similares.

Abdel llegó a España con tan solo un pantalón corto, una camiseta, unas chanclas y un antiguo teléfono Nokia. Sin embargo, lo que realmente traía era una determinación inquebrantable de perseguir sus sueños. "En Marruecos, tenía muchos sueños: actuar, ser modelo..." ha compartido, en COPE, Abdel. "No tenía mucho apoyo allí. No había quien me apoyara para estudiar o seguir adelante. La primera oportunidad que tuve, decidí venir a España".

El difícil camino hacia un futuro prometedor

Su travesía no fue fácil. Abdel se dirigió a Melilla, donde, tras varios intentos, logró entrar en territorio español. Pasó un año y medio en un centro de menores, en plena pandemia. De aquella época, recuerda especialmente con cariño un informe redactado por el director del centro que destacaba su comportamiento "excelente". Durante su estancia en el centro de menores de Melilla, Abdel se volvió viral en redes sociales, lo que le llevó a tomar una decisión que cambiaría su vida: mudarse a Burgos.

"Las personas me seguían en Instagram y pensaban que tenía todo lo que quería, pero no conocían mi historia," explica Abdel. "Un día decidí contarles en directo mi historia. No sabía dónde iba a ir en España, pero una chica me dijo que fuera a Burgos, y así lo hice". En su decisión también influyó la presencia de algunos familiares suyos en Aranda de Duero.

A pesar de su corta edad, ya ha participado en su primera campaña publicitaria en Dubai, gracias a un amigo que conoció en sus vacaciones en los Emiratos Árabes.

Un héroe en su nuevo hogar

En Burgos, Abdel ha encontrado una comunidad acogedora y solidaria. Actualmente, trabaja como camarero en un restaurante de Sotopalacios, donde sus jefes, Tania y Álvar, son como familia para él. "Son mis jefes, pero para mí son como hermanos," afirma Abdel. "Me han dado mucho más que un trabajo; me han dado una familia. Me doy cuenta de que no estoy solo, que tengo otra familia aquí", relata.

La localidad burgalesa también ha sido un gran apoyo para Abdel. Ha sido reconocido por salvar la vida de una niña que se había "tragado la lengua" y no podía respirar. El suceso tuvo lugar en el restaurante en el que trabaja actualmente. Este reconocimiento ha reafirmado la bondad de Abdel y ha dejado claro que no todos los jóvenes inmigrantes son lo que los estereotipos negativos sugieren.

Inspiración para otros jóvenes migrantes

Con 22.000 seguidores en Instagram, Abdel se ha convertido en una figura inspiradora para muchos jóvenes, especialmente para aquellos que, como él, han llegado a España en busca de un futuro mejor. "Me escribe mucha gente, tanto desde Marruecos como aquí en España," mencionó Abdel. "Quiero contar mi historia en un libro. Hay muchos detalles que quiero compartir sobre cómo llegué aquí y lo que viví".





Abdel también reflexiona sobre la actual situación de menores extranjeros no acompañados (MENA) que están siendo distribuidos, desde Canarias, hasta distintas comunidades autónomas de España. Él defiende la idea de que, aunque existen prejuicios hacia los inmigrantes, no todos son malos. "Hay gente buena y gente mala en todos lados," afirmó. "La gente que viene están sufriendo en pateras, muchos de nosotros solo queremos un futuro mejor y lograr nuestras cosas".

Un futuro lleno de posibilidades

Abdel tiene grandes planes para el futuro. Aunque sigue enviando dinero a su familia en Marruecos, sueña con estudiar para convertirse en actor. "Mi sueño era actuar, pero también debo trabajar para mantener a mi familia," explicó. A pesar de las responsabilidades económicas que enfrenta, Abdel sigue enfocado en cumplir sus sueños y en seguir inspirando a otros con su historia de superación.

Su historia no solo destaca su valentía y determinación, sino también el apoyo que ha recibido de la comunidad española, que lo ha acogido como uno de los suyos. Abdel representa a muchos jóvenes migrantes que, a pesar de las dificultades, continúan luchando por un futuro mejor.

Con su determinación y el respaldo de su nueva familia en España, Abdelwahab El Karouni sigue adelante, demostrando que con esfuerzo y perseverancia, los sueños pueden hacerse realidad lejos de casa.