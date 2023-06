La ‘popular’ Cristina Ayala resultó hoy elegida nueva alcaldesa de Burgos, durante el Pleno de Constitución del nuevo Ayuntamiento de la ciudad, al lograr once votos de su grupo político, junto a cuatro de Vox, frente a los doce del candidato del PSOE, Daniel de la Rosa, hasta hoy alcalde de la ciudad. Ayala se convierte así en la primera alcaldesa de la ciudad, con el apoyo de Vox, tras el pacto firmado el pasado 15 de junio, con el que se proponen “trabajar codo con codo” para ofrecer a Burgos un “gobierno de estabilidad”.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Burgos acogió este sábado 17 de junio el Pleno de Constitución del nuevo ayuntamiento, tras las elecciones celebradas el paso 28 de mayo, donde el Partido Socialista se convirtió en la fuerza más votada, y logró 12 concejales, mientras PP obtuvo 11 concejales y Vox 4, sumando estos dos últimos una mayoría absoluta con 15 concejales.

El acto contó con la asistencia del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, el cabeza de lista del PP al Congreso, Ángel Ibáñez, el presidente de la Diputación, César Rico, así como los exalcaldes de la ciudad, José María Peña, padre de uno de los concejales de Vox investidos hoy, Ignacio Peña; el socialista Ángel Olivares, así como los exalcaldes ‘populares’ Juan Carlos Aparicio y Javier Lacalle.

En sus primeras palabras como alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala quiso agradecer a todos los votantes del PP su confianza, así como a los votantes de Vox, que hoy “han hecho posible el cambio en la ciudad tras cuatro años de paralización”. Afirmó así que “son muchas las cosas que diferencian” a su partido del de Santiago Abascal, pero destacó que ambas formaciones han “sido capaces de poner en valor lo que los une para firmar un verdadero acuerdo por y para Burgos”.

Defendió así que habrá un “hoja de ruta de un solo equipo de Gobierno”, con un pacto que “supondrá la estabilidad a lo largo de cuatro años”. Cristina Ayala señaló también que afronta este nuevo reto con “ilusión”, ya que ser alcaldesa de su ciudad será la “tarea más importante de su vida política”, y afirmó que pretender ser la alcaldesa “de todos y cada uno de los burgaleses que forman la ciudad”.

Señaló además que su equipo de Gobierno tiene “muchos proyectos por delante”, y centró su discurso en la industria, el turismo, la cultura, el patrimonio y las personas. Con respecto a la industria, Ayala afirmó que “nada sostiene mejor el empleo en la sociedad burgalesa que la industria”, y por ello propuso que esta legislatura “sea una segunda vuelta a ese punto de inflexión que supuso el polo industrial de los años 60 del siglo pasado”. De esta forma, explicó que el Ayuntamiento tiene que “facilitar en la medida de los posible el crecimiento industrial” de la ciudad.

Patrimonio y cultura también jugaron un papel importante en su discurso, dado que son recursos que “no están suficientemente explotados en la ciudad” , y por ello quieren “poner el acento” en mejorar estas cuestiones. “Disponemos de los mejores recursos, hay que ordenarlos y sacarlos partido tanto como sea posible”, afirmó. Por último, se comprometió a “hacer la vida más fácil” para las personas y “mejorar su ciudad”. “Tengo un equipazo de gente que está dispuesta a saltar inmediatamente al ruedo para empezar a trabajar con un único sentido, que Burgos progrese en los próximos años y que salga de esta paralización”, afirmó.

La desde hoy primera alcaldesa de Burgos, tras el gobierno de 69 alcaldes hombres, afirmó que este nombramiento supone para las mujeres “romper otro techo de cristal”. “Nunca he sido de destacar mi condición femenina aplicada a la política, pero supone una nueva conquista, y ha tenido que ser un partido de centro derecha el que consiga este hito”, añadió,

“Somos el espejo de miles de niñas y jóvenes que ponen en nosotras una referencia y no hay limites para llegar allá donde se propongan llegar, con tesón e ilusión”, dijo a la vez que se propuso “hacer de ese nuevo feminismo razonable” una herramienta para que cada niña y mujer “llegue donde se proponga”.

En su intervención, el portavoz del Grupo Municipal de Vox, Fernando Martínez-Acitores trasladó su enhorabuena a Cristina Ayala como nueva alcaldesa de la ciudad; y su agradecimiento a sus “nuevos socios” del PP. “Con nuestras diferencias y matices, trabajaremos siempre juntos por el bien de Burgos y los burgaleses”, afirmó.

Asimismo, celebró que durante este Pleno se haya “consolidado una alternativa a la izquierda” y aseguró que desde hoy y durante los próximos cuatro años se “dejarán la piel para aplicar sus ideas y seguir desarrollando una alternativa” en la ciudad. En este punto, aseguró que tanto él como los tres concejales que le acompañan esta legislatura estarán “a la altura” de la confianza que los burgaleses depositaron en ellos. “Haremos valer sus votos para cuidar a nuestros vecinos, la economía, la seguridad, la vivienda, los servicios públicos, la cultura y el ocio. Vamos a cuidar Burgos, lo nuestro y siempre pegados a la realidad y los problemas cotidianos de los burgaleses”, concluyó.

Oposición

El desde hoy exalcalde de la ciudad, el socialista Daniel de la Rosa, felicitó también a Ayala por su nombramiento como alcaldesa, e indicó que para él, ser alcalde de su ciudad ha sido la “mejor experiencia que un político puede tener”. Recordó además que desde hoy liderará el grupo municipal de la oposición “más numeroso de la historia del Ayuntamiento de Burgos”, con 12 concejales del PSOE.

De la Rosa quiso recordar también a Ayala el “compromiso· que adquirió antes de los comicios del 28 de mayo, tras ser elegida candidata del PP, en el que aseguró que “si el PP no ganaba las elecciones, no gobernaría”. “El PP no ha ganado las elecciones pero en cambio va a gobernar”, lamentó el socialista, a la vez que indicó que la “palabra dada por cada uno de nosotros debería tener un valor”.

“Se ha estrenado como alcaldesa faltando a un compromiso suyo, que hizo públicamente a sus vecinos, lo cual pone en entredicho su credibilidad y la de su gobierno de aquí en adelante”, afirmó, a la vez que indicó que el PSOE, de haber perdido las elecciones, hubiera “facilitado la investidura” del PP. Asimismo, recordó su compromiso de asumir la responsabilidad de liderar la oposición.

“Los socialistas tenemos la responsabilidad de hacer oposición en este mandato”, añadió, a la vez que recordó que antes del Pleno ofrecieron a PP otras “alternativas”, como un gobierno en minoría de PSOE con PP como socio preferente que “evitaran la entrada de Vox en el gobierno municipal”. “23 corporativos trabajando por un mismo objetivo, en lugar de 15, hubiese supuesto no solo una mayor representatividad política, sino también un referente extraordinario que exportar al ámbito autonómico y nacional”, agregó.

En su discurso, explicó además que desde el PSOE harán una “ferrea oposición” al bipartido de PP-Vox, aunque indicó que esto no significa que vayan a “oponerse sistemáticamente a todo”. “Sabemos ser responsables y estar a la altura de las circunstancias. Vamos a trabajar cada día con dignidad, honradez, para que los burgaleses se sientan muy orgullosos”.

Curiosidades

El Pleno de Constitución, se llevó a cabo sin sorpresas, con Cristina Ayala (PP) y Daniel de la Rosa (PSOE) como candidatos a ostentar la Alcaldía, tras la renuncia de Martínez-Acitores en favor del PP. Los concejales de PSOE votaron por De la Rosa, mientras los de PP y Vox se decantaron por Cristina Ayala. Como anécdota, uno de los concejales del PP, Fernando de la Varga, confundió los apellidos de ambos candidatos, y emitió su voto a favor de Cristina Ayala, pero en lugar de pronunciar el segundo apellido de esta, que era Santamaría, dijo Villahoz, el segundo apellido de Daniel de la Rosa.

Durante la toma de posesión de los concejales, apenas hubo cambios en la jura del cargo, solo algunos de los concejales de PSOE prometieron en lugar de jurar. La que más modificó sus palabras fue la concejala socialista Estrella Paredes que, prometió “por su conciencia y honor, y por la defensa de los derechos de las mujeres” cumplir con las obligaciones de su cargo como concejala.

Al finalizar el Pleno, parte de los presentes cantaron cumpleaños feliz a la nueva alcaldesa de la ciudad, ya que hoy, 17 de junio, cumplía años. A la salida del Consistorio, como cada sábado, la Plataforma por el Tren Directo Burgos-Aranda de Duero-Madrid, se manifestaba en la Plaza Mayor y a ellos se dirigieron tanto Ayala como Martínez-Acitores, trasladando su compromiso con las infraestructuras de la provincia. “El Directo es muy importnate pero hay más infraestructuras. Ahí vamos a estar, esté quien esté en el Gobierno”, dijo Ayala, a la vez que animó a la Plataforma a “seguir peleando” por esta infraestructura.

