La inscripción de la VIII Nocturna de Modúbar se abre mañana a las diez de la mañana

El plazo de inscripción de la VIII 'Nocturna de Mudúbar-Diario de Burgos' se abrirá el martes, 19 de marzo, a las 10:00 horas y se cerrará el 22 de abril, o en el momento que se agoten los dorsales. En caso de cubrirse el número de inscritos, algo que ha sucedido en todas las ediciones anteriores, se habilitará una lista de reservas de 100 participantes, en el mismo portal de inscripciones del IDJ.

La organización, que corre a cargo del Club de Montaña Modubeos y del Instituto provincial para el Deporte y Juventud (IDJ) de la Diputación de Burgos, ha decidido mantener para la presente edición tanto el precio, que será de 13 euros por dorsal, como el número de dorsales, que quedará fijado en los 3.000.

La VIII 'Nocturna de Mudúbar-Diario de Burgos' se celebrará el sábado, 11 de mayo, sobre dos disciplinas: carrera a pie y senderismo, ya que en esta edición no se ampliará la participación a la modalidad de canicross. La salida está prevista a las 22:45 horas. Como en anteriores ediciones, la carrera, que unirá la Burgos capital y Modúbar de la Emparedada, transcurrirá por la Vía Verde del Santander Mediterráneo. La salida será en el Paseo de la Sierra de Atapuerca, frente al Fórum Evolución de la capital, y la llegada se ubicará a las puertas del MUMO - Museo de Modúbar.

La distribución de los 3.000 dorsales que podrán tomar parte en la octava edición de la prueba queda de la siguiente manera: 2.550 estarán habilitados para la inscripción On Line. La nueva plataforma de inscripción permitirá este año inscribir a varias personas y hacer un solo pago, con lo que se agilizará mucho el proceso.

La inscripción presencial se podrá realizar, a partir de las 10:00 horas, en los establecimientos de Solorunners, Decathlon, y el Be Up Sports de Villalonquéjar. En cada uno de los tres se habilitarán un total de 100 dorsales. De forma presencial sólo se podrá inscribir a 5 participantes por persona. Los 150 restantes quedarán a disposición de la organización para compromisos con sus patrocinadores, ganadores ediciones anteriores y sorteos.

En caso de no participación una vez inscrito no será posible hacer cambios de titularidad. Hasta el día 22 de abril se podrá solicitar la devolución del 75% del importe. Dicha baja será cubierta por las personas de la lista de reserva, que previamente se habrán registrado en el portal del IDJ a tal efecto.

A la hora de tramitar la inscripción, los participantes deberán tener en cuenta la modalidad y categoría en la que se inscriben. Este año las categorías son las siguientes: Sub 20 (16 a 19 años); Absoluta (20 a 39 años); Máster A (40 a 49); Máster B (50 a 59); Máster C (a partir de 60 años). La modalidad de senderismo, tanto en masculino como femenino, está abierta a participantes a partir de los 10 años y tendrá un carácter no competitivo.

Los premios, para los tres primeros de cada categoría, no serán acumulativos, es decir, los ganadores de la categoría Absoluta, no recibirán los premios de las otras categorías. Para la modalidad de Marcha se obsequiará al deportista que más se aproxime al tiempo secreto marcado por la organización.

Por último, habrá que tener en cuenta que el tiempo mínimo para ser considerado corredor será de 1 hora y 37 minutos. En caso de sobrepasar este tiempo pasara a la categoría de senderismo. Por el contrario, si un senderista hace un tiempo inferior a 1 hora y 37 minutos, pasará automáticamente a la modalidad de carrera a pie.