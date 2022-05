Félix Sancho, presidente del San Pablo Burgos: "Pido perdón si se ha malinterpretado mi gesto"

Félix Sancho, el presidente del Hereda San Pablo Burgos, ha comparecido en rueda de prensa en la mañana de este lunes para explicar el gesto que se produjo sobre la cancha al término del último partido de Liga Endesa en el Coliseum, además de comentar diversos aspectos relacionados con el futuro más inmediato del club castellano y su próxima temporada en LEB Oro.

Tras encajar una derrota que consumaba el descenso de categoría ante Urbas Fuenlabrada, el presidente de la entidad burgalesa acudió a la pista con el objetivo de pedir perdón a los aficionados que llenaban las gradas del Coliseum, tal y como ha explicado ante los medios de comunicación: “Cuando sucede lo que sucede, para mí era importante pedir perdón y lo hice en primera persona, a los aficionados. Ellos son los que nos han seguido por todos los lugares de este país, nos han acompañado por Europa, son el motor de nuestro club y por los que tanto hemos peleado”.

Félix Sancho ha expuesto: “Buscaba un gesto de agradecimiento y de perdón hacia nuestros aficionados. Me duele mucho que de una acción en la que se busca eso se saque de contexto y se muestre completamente lo contrario”. Igualmente, el dirigente del club ha revelado: “Ayer me encargué de llamar a los capitanes de la plantilla para preguntarles si en algún momento habían sentido que yo les había pedido algo fuera de lo habitual. Hablé con dos capitanes y ambos entendieron el gesto”. En definitiva, el presidente del Hereda San Pablo Burgos ha recalcado: “Lo único que quiero aclarar es que buscaba pedir perdón a nuestros aficionados, que son lo que realmente importan”.

Con la mente puesta en el futuro

“No hay otro objetivo que no sea subir a acb, sabiendo la dificultad que conlleva bajar a LEB Oro un año y tener que volver a subir”, ha afirmado Félix Sancho en su intervención, en la que ha subrayado que la meta para la campaña que viene será la de buscar el ascenso de categoría. Para ello, deberá mantenerse la estructura que ha sostenido al club en los últimos tiempos, desde el director deportivo, pasando por los patrocinadores y hasta los aficionados.

El presidente de la entidad de baloncesto ha hablado de la continuidad del director deportivo, Albano Martínez, sobre el que ha apuntado: “Es el mejor director deportivo que hay en la liga acb y en la liga LEB Oro. Mientras yo sea presidente del club y él quiera, va a seguir a mi lado”.

Los patrocinadores seguirán siendo un pilar clave en la próxima campaña y así lo han demostrado tras el descenso del equipo. Félix Sancho ha expuesto: “Absolutamente todos los patrocinadores nos han mandado un mensaje de ánimo y de apoyo del cien por cien”.

Como siempre, los aficionados serán el motor que empuje al equipo burgalés durante todo el curso que viene. La información de las resoluciones de los abonos actuales y de las devoluciones se irá dando a conocer en las próximas semanas, así como la campaña de abonados, que se realizará “pronto”. El apoyo de los seguidores del Hereda San Pablo Burgos será esencial para perseguir los objetivos de la nueva temporada: “No contemplo otra cosa que no sea jugar en el Coliseum. La afición no ha fallado nunca y no va a fallar ahora”.