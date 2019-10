El Burgos CF logra la victoria de la fe

El Burgos Club de Fútbol ha logrado en El Plantío su segunda victoria de la temporada. Y lo ha hecho desatando la euforia en un Estadio Municipal entregado que ha visto cómo sus jugadores volteaban un 0-2 adverso. Un doblete de oportunista de Toché y un cabezazo de Pisculichi en el minuto 94 de juego han permitido estrenar la etapa Salmerón, aunque con Fosky en el banquillo, con triunfo.

Ha buscado el equipo, dirigido por el burgalés como el resto de la semana, tener más presencia ofensiva y más balón. Así se ha evidenciado en el arranque. En el primer cuarto de hora, los blanquinegros han generado tres acciones de peligro, especialmente clara la tercera, en la que Juanma ha pegado mordido al balón e Iñaki Álvarez ha blocado (minuto 12).

Sin embargo, el equipo local ha recibido un mazazo en el minuto 14, cuando en una acción de balón parado Berruezo ha tocado lo justo para despistar a Palatsí y subir el 0-1 al marcador. Una acción que no le ha pesado al Burgos, que ha seguido empujando: Marcelo no ha llegado por centímetros a rematar un centro preciso de Pisculichi; Raúl Sánchez ha chutado desviado tras una acción personal y el delantero brasileño no ha sido capaz de controlar un gran centro del ‘10’ burgalesista. Osasuna Promesas, por su parte, ha rondado el segundo en dos remates de Barbero en boca de gol.

Se había puesto cuesta arriba el partido en el primer tiempo pese a los méritos realizados, pero ha sido en el arranque del segundo acto cuando ha parecido quedar sentenciado el duelo. Tras un primer acercamiento de Mariano, Hualde, de cabeza, ha logrado el 0-2 (50’) a centro del incisivo Samuel desde la derecha.

Quedaba tiempo y Óscar Río ‘Fosky’ ha decidido arriesgar dando entrada a Toché en lugar de Córdoba, retrasando la posición de Undabarrena y optando por jugar con dos puntas. Y la apuesta ha dado resultado, ya que ha sido precisamente e ‘9’ uno de los grandes protagonistas de la remontada.

Tras un primer cabezazo desviado, el murciano ha aprovechado un error de Álvarez y un centro de Undabarrena para reducir distancias (minuto 64, 1-2), acción que ha espoleado al Burgos y ha hecho dudar a un Osasuna B que ha sido incapaz de frenar el empuje, la casta y la fe blanquinegra.

En los 30 minutos finales, de esta forma, se han visto media docena de oportunidades claras de gol para los burgaleses, lo que ha derivado en una remontada heroica que ha llevado el delirio a la grada y al césped. Toché ha avisado en el 65, ha igualado en el 69 al desviar con la espalda un tiro de Juanma (2-2) y ha estado a punto de lograr un hat trick en los minutos siguientes. También Marcelo ha rondado el gol y Palatsí ha tenido su cuota de protagonismo al desbaratar un par de meritorias acciones de los navarros a partir del minuto 80.

Al no aprovecharen el 89 Toché un sensacional centro de Carlos Martínez parecía que la opción del triunfo se esfumaba, pero quedaba aún por llegar la alegría definitiva. Y así, cuando pasaban 4 minutos de los 90, Carlos Martínez ha saltado poderoso en un saque de esquina y Pisculichi ha embocado dese el área pequeña estableciendo el definitivo y apoteósico 3-2 para el Burgos de Fosky.

Burgos Club de Fútbol: Palatsí; Andrés (Carlos Martínez, 83’), Córdoba (Toché, 51’), Ryan Leak, Raúl Sánchez; Undabarrena, Machín (Indiano, 64’); Borja Sánchez, Pisculichi, Juanma y Marcelo.

Club Atlético Osasuna Promesas: Iñaki Álvarez, Samuel, Endika, Liza, Berruezo, Barbero, Hualde, A. Gabriel Meoki, 72’), Javi Martínez (Marcos Mendes, 76’), Mariano y Aimar (Santafé, 67’).

Árbitro: Etayo Herrera (Comité Vasco). Amonestaciones a Pisculichi (23’), Toché (57’), Raúl Sánchez (67’) e Indiano (91') por el Burgos y a Samuel (81’) por el filial osasunista.

Goles: 0-1 (minuto 14). Berruezo. 0-2 (minuto 50). Hualde. 1-2 (minuto 64). Toché. 2-2 minuto 69). Toché. 3-2 (minuto 94). Pisculichi.