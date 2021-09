El Burgos BH completa una Vuelta a España de ensueño

La Vuelta llegó a su fin con una contrarreloj que unió Padrón con la Plaza del Obradoiro, frente a la Catedral de Santiago de Compostela. El recorrido de 33,8 kilómetros mantuvo la dureza de jornadas anteriores y exigió las últimas fuerzas de los ciclistas morados. Pelayo Sánchez fue el mejor clasificado, que consumó el trazado en un tiempo de 48 minutos y 51 segundos.



El pódium final lo abrió Carlos Canal, que recibió un premio como reconocimiento por ser el ciclista más joven de La Vuelta, de la mano de Xoxé Sánchez Bugallo, alcalde de Santiago de Compostela; Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago; Mario Iceta Gavicagogeascoa, Arzobispo de Burgos y Presidente de la Fundación VIII Centenario Catedral Burgos 2021; Miguel Méndez Pozo, vicepresidente de la Fundación VIII Centenario Catedral Burgos 2021; Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia; y Ángel Ibañez, consejero de la Junta de Castilla y León. El ciclista del Burgos BH es un símbolo para la prueba, dado que en La Vuelta de las catedrales, entre la de Burgos y la de Santiago, es el único corredor gallego y a su vez miembro del conjunto burgalés.



Top-20 de Cabedo

Óscar Cabedo firmó el 19º puesto en la clasificación general. El de Onda ve así recompensada por la regularidad que ha sostenido durante las 21 jornadas. Cabedo supo gestionae sus fuerzas para llegar en condiciones a la tercera semana y en los días decisivos de Lagos de Covadonga y del Gamoniteiru, se agarró a los favoritos para hacer el 22º y 17º, respectivamente.





Este el mejor puesto de Cabedo en sus cuatro participaciones en La Vuelta y también supone el mejor resultado en el balance general en el historial del Burgos BH en La Vuelta.

Jetse Bol, el hombre fuga

El neerlandés siguió la atrevida filosofía del Burgos BH y se filtró en cuatro fugas que hicieron camino y fueron neutralizadas cerca de la línea de llegada. Ya en la tercera etapa, Bol lo intentó y fue atrapado por los favoritos en los primeros kilómetros de la subida al Picón Blanco. En el sexto parcial se repitió el guion y fue atrapado a kilómetro y medio de terminar, en las rampas del Alto de la Montaña de Cullera. Pese a los dos primeros intentos sin éxito, Jetse Bol no se rindió y también se enroló en el grupo delantero en la jornada en Córdoba y en Santa Cruz de Bezana, donde fue nombrado como el ciclista más combativo.





Con ello, el ciclista se convierte en uno de los ciclistas participantes que más kilómetros ha hecho escapado por delante del pelotón, siendo más de 550 kilómetros.

Cuatro premios de la combatividad

Siete de los ocho corredores se integraron en al menos dos fugas y representaron a la escuadra burgalesa en 16 de las 18 etapas en línea de La Vuelta. Como equipo invitado, el Burgos BH quiso romper los esquemas de los equipos de los favoritos y buscar el triunfo lejos del plan previsto de cada jornada.



El público supo reconocer la actitud incansable y valiente de los ciclistas burgaleses, y Ángel Madrazo, Diego Rubio, Jetse Bol y Dani Navarro recibieron el premio de la combatividad en las etapas 2, 4, 16 y 14, respectivamente.



Luchando por la victoria

Según avanzó la carrera, la trayectoria del Burgos BH en La Vuelta tomó una forma perfecta e inimaginable y sólo faltaba una victoria que culminase el trabajo del equipo.



Dani Navarro se quedó muy cerca del triunfo en el final en Pico Villuercas. En el 14º parcial, el asturiano conformó su primera escapada de esta Vuelta, el grupo de cabeza era numeroso, tenía ventaja suficiente para alcanzar buen puerto y Navarro daba muestras de tener grandes piernas. La situación era perfecta para conseguir la victoria en el puerto final pero una caída a 45km de meta lo privó del triunfo y terminó el día el 12º.



Rubén Pérez, director deportivo, analiza la actuación del equipo durante La Vuelta: “Hemos tenido una Vuelta a España de diez, no le podemos pedir más, nos ha salido muy bien. Hemos estado muy valientes continuamente, filtrándonos en escapadas importantes e incluso con 3 corredores y cuatro. El equipo creo que ha estado de sobresaliente, no se le puede pedir más. Ese 19º puesto de Óscar Cabedo y 23º de Dani Navarro dan nota del gran punto de forma en el que estaba el conjunto, y el hecho de estar 12º por equipos es muy importante. No es nada fácil conseguir esos resultados. Quizás me quede con la pena del día en el que Navarro se cayó y de no poder ver hasta donde podría haber llegado. Creo que tenía un tercer o cuarto puesto como mínimo en las piernas. Como puntos malos, ese de la caída y el abandono por motivos de salud de Diego Rubio” reconoció.



Además, Pérez quiso remarcar la incansable labor de cada uno de los miembros del equipo: “Chapeau el equipo y chapeau por todos. Ha habido mucha colaboración por parte de todas las personas del equipo, tanto el staff como los ciclistas, han estado muy entregados al equipo y creo que eso ha sido parte del éxito. Estoy súper contento y orgulloso del trabajo que han hecho. Hemos sido una familia estas 3 semanas todos han dado el 100% y así hemos podido llegar hasta Santiago de Compostela” afirmó.



Con la sensación del trabajo bien hecho y el orgullo de completar la cuarta vuelta consecutiva, el equipo Burgos BH disfrutará ahora de unos días de descanso antes de afrontar la parte final de la temporada.