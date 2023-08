Bolo, entrenador del Burgos CF: "Podemos repetir alineación o podemos cambiar el sistema de juego"

El entrenador del Burgos CF, Jon Pérez 'Bolo', ultima los preparativos de cara al compromiso de este sábado a domicilio ante el Levante. Asegura que están "contentos porque seguimos estando todos disponibles menos Bermejo, ha dado un paso adelante en su recuperación y esperamos que la semana que viene se pueda incorporar.”

Sobre el Levante apunta que “siempre es un poco más difícil preparar un partido cuando no conoces la plantilla definitiva del rival, pero también es difícil para su entrenador prepararse cuando los jugadores llegan tan tarde. Va a ser un partido duro, pero vamos con la ilusión de querer sacar los tres puntos”.

Bolo señala que contra el Huesca se pudo hacer más.“Se nos queda un mal sabor de boca porque hicimos muchas cosas bien para ganar el partido, pero estamos orgullosos de que en el campo se vaya viendo lo que estamos entrenando. 19 disparos a portería es para estar contentos. Habrá rivales que te dejen jugar como quieres y otros con los que tendrás que aprovechar las pocas que tengas”.





Ante este primer duelo lejos de El Plantío, piensa en el esquema táctico para el primer partido fuera de casa.“Cada partido es una batalla. Podemos repetir alineación o podemos cambiar el sistema de juego. Debemos tener una identidad, independientemente del sistema, tenemos que ser un Burgos reconocible, atrevido, valiente, que intente presionar alto y que intente llegar a portería contraria lo máximo posible. En base a los valoraremos el sistema”, afirma.

Sobre los jugadores del filial recalca que “han hecho una buena pretemporada. Los tres de campo van a repetir convocatoria, Rubén seguramente no baje. Estoy muy contento con el trabajo de Javi, Sául, Osama y Lucas. Además, en el partido frente a la SD Logroñés tuvimos la oportunidad de conocer a más chicos del segundo equipo. Vamos a necesitarlos, porque habrá lesiones y ellos saben que si entrenan bien, tendrán la oportunidad de jugar con nosotros”.

OTROS TITULARES DE BOLO

Asimilación de la plantilla del nuevo sistema de juego: “La predisposición de los jugadores en cuanto a creer en lo que les proponemos está siendo muy buena. La pretemporada ha dejado buenas sensaciones, pero lo que está claro es que en esta categoría no puedes bajar la intensidad. No te puedes despistar porque cualquier equipo te puede hacer daño y tenemos que seguir mejorando en eso”.

Piezas necesarias antes del cierre de mercado: “Nosotros estamos bien, hemos conseguido hacer una plantilla bastante rápida y estamos bastante atentos al mercado porque sabemos lo que nos gustaría reforzar. Seguramente llegue algún jugador más a la plantilla, pero también hay que estar atentos al mercado de salidas y saber que si sale alguna pieza, hay que reemplazarla”.

Horarios y temperatura: “Hoy teníamos 30º también entrenando. Al final los horarios los marca la liga y nosotros vamos a aceptarlos, no vamos a poner ninguna excusa. No perdemos mucho el tiempo en ver esas cosas, a todos los equipos nos va a tocar aguantarlo”.

Debilidadesy fortalezasdelLevante:“Nosotros lo tenemos muy bien estudiado. Tenemos que fijarnos en el rival, tenemos que dar la máxima información posible a nuestros jugadores de lo que se van a encontrar. Pero nosotros nos enfocamos mucho en ser un Burgos reconocible; nos centramos en fortalecer lo nuestro: la presión, las ayudas, las llegadas que hacemos”.

Importancia de salir al máximo desde el primer minuto: “Desde que pita el árbitro hasta el final, tenemos que ser intensos, estar concentrados y no conceder. Si nosotros pretendemos enganchar a la gente, aún más en casa, en los dos primeros minutos no puedes regalar dos saques de esquina. En Valencia vamos a intentar estar concentrados, no conceder e intentar, desde el minuto 0, meter el miedo en el cuerpo del Levante”.

Posición de Elgezabal: “Puede jugar de central y de mediocentro. Toda su carrera ha sido central pero también le vemos de 6 para ayudar al otro mediocentro a que juegue, ya sea con Mumo, Andy, con Atienza o con Kévin”.

Estado de Atienza: “Ati está al 100% y el otro día no fue de la partida porque pensamos que no era el momento, optamos finalmente por Unai”.