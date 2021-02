89-77. El Tizona cae en Cáceres y luchará por la permanencia

El Tizona Universidad de Burgos no pudo lograr la victoria en el decisivo duelo ante el Cáceres Patrimonio de la Humanidad (89-77). Este resultado les conducirá al grupo de lucha por la permanencia en la segunda fase del torneo que comenzará dentro de un mes. Los azulones no pudieron con un gran rival que tomó las riendas del encuentro desde un comienzo y que no mostró debilidad durante los cuarenta minutos. El debut de Mike Hall no pudo impedir que los extremeños contaran siempre con una ligera ventaja a su favor, la cual se tornó insalvable en el último cuarto. El gran partido de Mus Barro, autor de 22 puntos, no pudo evitar el tropiezo de su equipo, que se volvió a casa con las manos vacías.

Los burgaleses contaban desde un inicio con la noticia positiva del regreso de Ayoze Alonso, quien además partiría como titular. El canario, recuperado de su lesión en el escafoides, volvía a las pistas tras perderse el choque previo ante el Destino Palencia. También se estrenaba en la convocatoria el último fichaje del Tizona Universidad de Burgos, Mike Hall, quien debutaría con su nuevo equipo en los minutos posteriores. Su rival en el día de hoy, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad comenzó de forma agresiva, con varios triples conectados, que establecieron un primer parcial a su favor (11-3). No le gustaba a Lluís Riera lo que veía sobre la pista y decidió rotar a su quinteto inicial, dando entrada, entre otros, al norteamericano Hall.

No se movería el marcador en los minutos posteriores, contando el Tizona únicamente con las primeras anotaciones de Tyler y Alonso al inicio del partido. Barro se encargaría de cambiar esta dinámica, logrando un dos más uno. El Tizona quería reaccionar y Galarreta emulaba a su compañero con una canasta liberada al contraataque. El parcial en favor de los burgaleses sería de 8-0 tras culminar Barro un gran pase de Úriz desde la otra esquina del campo (15-11). No tardaría tampoco Mike Hall en estrenar su casillero con el Tizona, encestando sus dos primeros tiros libres. El primer cuarto llegó a su fin igualado tras un triple sobre la bocina de posesión de Iván Martínez (18-16).

El segundo parcial lo inauguraba para los azulones Imobach, quien acababa de saltar a la cancha. El canario continuaría anotando desde el tiro libre y, posteriormente, asistiría para que Barro encestase bajo el aro. El Tizona Universidad de Burgos continuaba mejorando con el paso de los minutos y se colocaba a solo dos puntos del final, tras finalizar Spencer y Ayoze sendas jugadas al contraataque (29-27). Los cacereños querían impedir la remontada burgalesa y apostaron por un acertado Jeff Xavier, que se mostraría intratable desde el triple. Ricardo Úriz daría la réplica también desde el perímetro, acercando de nuevo a los suyos en el electrónico (34-30).

Pese a los esfuerzos del Tizona, el conjunto de Roberto Blanco sería superior en los minutos finales del cuarto y se iría al vestuario con una ligera ventaja a su favor. Los de Lluís Riera comenzaron bien el tercer periodo, gracias a un primer triple de Galarreta y una posterior combinación entre Iván Martínez y Khadim Sow (43-36). Pese a ello, la dinámica del choque no cambiaba y el partido caía de uno u otro equipo de forma consecutiva, con un Tizona remontando el choque y un Cáceres distanciándose cada vez que su rival lograba acercarse.

Transcurrido el ecuador del tercer periodo, los verdes alcanzaron su máxima renta hasta el momento, con 13 puntos de ventaja, los cuales se verían reducidos tras convertir Ayoze los tiros posteriores a una antideportiva del conjunto local (53-45). Xavier y el recién incorporado Barber lideraban a los locales, acumulando ambos ya dobles dígitos de anotación y haciendo daño al Tizona en la pintura. Los burgaleses no lograban dar con la tecla en ataque, pero no perdían la cara al encuentro. El Tizona buscaría la remontada a la heroica en el definitivo cuarto, apoyándose en un contundente Mus Barro. El senegalés lideraba a su equipo en la pintura, con un partido serio en el rebote y la anotación interior.

El propio Barro anotaría por partida doble en el poste bajo y el debutante Hall encestaría desde el perímetro para insuflar oxígeno a los suyos en los minutos decisivos del encuentro (76-59). El veterano Úriz no fallaba desde el tiro libre y Hall pedía concentración a sus compañeros para seguir metidos en el partido. Sin embargo, el ex azulón Jeff Xavier marcaba su tercer triple de la noche y alcanzaba los 22 puntos en el apartado individual. Los burgaleses no tiraban la toalla y Ayoze y Barro seguían anotando cerca del aro.

El trabajo del Tizona daba sus frutos y la diferencia se redujo bastante gracias a una nueva bandeja de Iván Martínez (83-71). No obstante, apenas restaban 90 segundos para la conclusión del choque. Un nuevo triple de Hall no impediría que la victoria terminara en manos del Cáceres Patrimonio de la Humanidad por 89 a 77, recuperando así los extremeños el basketaverage. Al término del encuentro, el mejor de los azulones sería Mus Barro, con 22 puntos, 10 rebotes y 23 créditos de valoración. Las dos próximas citas del conjunto de Lluís Riera, con las que cerrará la primera vuelta del torneo, serán ante el Liberbank Oviedo y el Real Valladolid Baloncesto. La primera de ellas tendrá lugar dentro de dos semanas en El Plantío.

Ficha técnica:

Cáceres Patrimonio de la Humanidad: Schmidt (7), Sanz (6), Del Águila (8), Ventura (-), Barber (16) –quinteto inicial-, Cárdenas (7), Schaftenaar (10), Berg (13) y Xavier (22).

Tizona Universidad de Burgos: Ayoze (11), Reaves 7(), Joseph (-), Rawson (6), Sow (2) –quinteto inicial-, Imobach (5), Úriz (5), Hall (8), Iván Martínez (5), Galarreta (6) y Barro (22).

Árbitros: Muñoz García, Baena Criado y Hurtado Almansa.

Parciales: 18-16 / 21-15 / 25-20 / 25-26.