79-86. El UBU Tizona pierde el derbi ante Destino Palencia

El Tizona Universidad de Burgos no pudo culminar con victoria su duelo regional ante el Destino Palencia al caer derrotado por 79 a 86. El derbi se desarrolló en todo momento de forma muy igualada. Tras un primer cuarto de mucha anotación, las defensas se impusieron en el siguiente periodod. Ninguno de los equipos daba su brazo a torcer y la ventaja momentánea lograda por los visitantes nunca fue superior a los seis puntos. Liderados por su acierto exterior y la presencia reboteadora de Rawson, los burgaleses tomaron el mando del encuentro en el periodo decisivo. Cuando mejor se encontraba el Tizona, una falta antideportiva en contra de sus intereses pasó factura a los locales en el momento decisivo del choque y los alejó del ansiado triunfo.

Ante la baja de Ayoze Alonso por lesión y la ausencia del recién llegado en el día previo, Mike Hall, Riera apostó por un quinteto con variaciones sobre el de semanas previas, destacando la entrada de Khadim Sow. El partido comenzó de forma frenética, con posesiones rápidas en ambos conjuntos y un importante acierto en los azulones. Khadim anotaba por partida doble tras colgarse del aro de El Plantío y Reaves emulaba a su compañero anotando desde el triple. Ricardo Úriz, tomando protagonismo tras la baja en el día de hoy del capitán azulón, culminaba un dos más uno que abría una pequeña renta para los suyos (12-7).

Pese a ello, los palentinos supieron contemporizar el partido, logrando igualar en el marcador. Poco duraría la alegría de los visitantes, gracias a la buena reacción del Tizona por medio de Joseph, que encestaba desde el perímetro. El canario Imobach Pomares se sumaría también a la anotación en su regreso a las canchas tras varios partidos ausente por una pubalgia. Las rotaciones darían entrada al joven canterano Revilla y situarían a Iván Martínez en el puesto de base, al mano de la creación azulona. Tras unos minutos de dudas en ambos conjuntos, Galarreta anotó desde el triple para cerrar el primer cuarto (26-22).

La anotación del partido decayó tras la pausa, con dos equipos muy intensos en defensa sobre la pista. El veterano Úriz acabó con estos minutos en blanco gracias a un buen lanzamiento en suspensión y Rawson no falló desde el triple en la jugada posterior (31-27). El Tizona no conseguía despegarse de su rival, quien anotaba de nuevo por medio de Purifoy, quien se mostraba muy activo en la pintura. Los lanzamientos de los de Lluís Riera no lograban entrar y el Destino Palencia se ponía por delante en el marcador (33-37).

El segundo periodo se acercaba a su fin y Galarreta anotaba desde el perímetro. Los burgaleses supieron defender al rival en una de las últimas jugadas antes del descanso, recuperando la posesión a tan solo seis segundos de la conclusión. Tan solo necesitó tres de ellos Tyler Rawson para lograr un gran triple que empataba el partido antes de encarar ambos conjuntos el camino a los vestuarios (39-39). Tras la reanudación, los aros de El Plantío se les resistían a ambos equipos, manteniendo de nuevo una anotación baja durante varios minutos. Un incansable Úriz marcaba desde media distancia, pero el Destino Palencia respondía por medio de Dani Rodríguez y Smith.

Riera paraba el encuentro para reorganizar las tácticas de los suyos y tanto Barro como Iván anotaban para el Tizona. Sin embargo, las pérdidas lastraban el juego ofensivo de los burgaleses que, pese a ello, seguía metido dentro del partido. El Tizona trataba de hacerse fuerte en el juego interior gracias a la aportación de Rawson, uno de los mejores en el lado local en la tarde de hoy, quien se acercaba ya al doble-doble (54-57). El Tizona Universidad de Burgos volvió a la cancha con energía renovadas en el último cuarto y el acierto anotador llenó de motivación a todo el equipo. Tyler abrió la lata con un gran mate y, tras él, anotaron Galarreta y Spencer para poner por delante al equipo azulón (62-60).

El equipo seguía enchufado y Spencer demostraba su calidad desde el perímetro con dos triples consecutivos. Sin embargo, los azulones perdieron durante algunos minutos a un acertado Rawson, que se retiraba al banquillo resentido de su tobillo (71-70). Los locales pasaban por sus mejores minutos del partido, pero el Destino Palencia no había dicho su última palabra. Richotti marcaba desde la esquina, pero Kris Joseph respondía, primero con un triple y luego con dos puntos en la pintura.

Tan solo restaban dos minutos para el final y, dos perdidas del Tizona, le colocaron cuatro puntos por debajo en el marcador (76-80). Sin embargo, los locales supieron jugar con cabeza sus últimas posesiones, anotando por medio de Úriz. Pese a los esfuerzos del equipo burgalés, los árbitros del partido señalaron una falta antideportiva al base navarro a tan solo doce segundos del final, permitiendo al Destino Palencia ampliar su renta. Los palentinos no fallaron desde el tiro libre y sentenciaron el choque a su favor. Los de Arturo Álvarez se llevarían la victoria finalmente por 79 a 86. El mejor del Tizona sería Tyler Rawson, con 11 puntos, 9 rebotes y 15 créditos de valoración.

Ficha técnica:

TIZONA UNIVERSIDAD DE BURGOS: 79

DESTINO PALENCIA: 86

Tizona Universidad de Burgos: Úriz (6), Reaves (13), Joseph (10), Rawson (11), Sow (4) –quinteto inicial- , Imobach (2), Iván Martínez (10), Galarreta (10), Revilla (-), Salinas (-) y Barro (5).

Destino Palencia: Richotti (9), Smith (7), Purifoy (16), Dani Rodríguez (17), Borovnjak (12) –quinteto inicial-, Massarelli (8), Zubizarreta (11), Douvier 2(), Gatell (4) y Narcis (-)

Árbitros: Palomo Cañas, Sacristán Barazón y Ávila Zurita.

Parciales: 26-22 / 13-17 / 15-18 / 25-29