28-28. El UBU San Pablo rescata un punto en Córdoba

El UBU San Pablo Burgos sumó un punto en su visita a Córdoba (28-28) en un duelo en el que la primera parte estuvo dominada por los locales, pero que se abrió en el segundo acto para dejar un choque igualado y lleno de emoción en el que solo un golpe de efecto por parte de alguno de los dos equipos habría podido romper el empate.

El choque comenzó con dos escuadras que parecían atenazadas por el respeto al rival y el encuentro no arrancó con el ritmo que anticipaba un duelo entre dos equipos acostumbrados a correr. Durante los primeros minutos, cobraron especial protagonismo ambos guardametas de modo que el marcador mostraba un 1-2 en el minuto 6:44, momento en el que el técnico local decidió pedir tiempo muerto ya que no le terminaba de gustar lo que estaba viendo en la cancha. En ese momento, los colegiados ya habían tenido tiempo de excluir a dos jugadores cordobeses -Abad y Povedano- y Pinillos por parte del UBU San Pablo.

El bajo listón de los colegiados para penalizar los contactos marcó el devenir de las defensas, muy encorsetadas en su labor. El conjunto cidiano mandó en el luminoso con ventajas de hasta dos tantos, pero tres dianas seguidas de Aitor Gómez, comandante del ataque andaluz, dio la vuelta al tanteo para situar a los suyos 6-5 (min. 14). Con el 7-5, Nacho González paró el partido para recomponer filas en un duelo muy desordenado por parte de los burgaleses hasta ese momento.

El cuadro castellano intentó imprimir velocidad, pero las altas revoluciones no asustaban a los locales que se anticipaban a los contraataques rojinegros y, cuando no, aparecía el portero para evitar la posibilidad de acercamiento visitante. En el 23 de juego, el gol de Aitor colocaba la máxima ventaja para Cajasur en un 12-9. Entonces, el entrenador cidiano situó un 5-1 en defensa para tratar de cambiar la dinámica antes del descanso. El receso tuvo un efecto casi inmediato y el UBU San Pablo resurgió gracias a una defensa más ágil robando balones ajenos y a un Mile -que sustituyó minutos antes a Ibrahim- que bajó la persiana para dar confianza a sus compañeros y llegar al descanso con un 13-13.

La reentrada fue, de nuevo, desordenada por parte de ambos bloques y la igualdad dentro del pequeño caos fue la nota predominante en los primeros instantes. Los cidianos encontraban su mejor baza ofensiva en Pinillos, como magistral director de orquesta, y defensiva en Mile, muy seguro en momentos clave. El conjunto de El Plantío parecía despegar, pero rápidamente contrarrestaban los locales para mantener una igualada que, con el paso de los minutos, no hacía si no elevar el nivel de tensión en la cancha y en la grada.

La presencia de Morgado en el ataque andaluz complicaba la vida a la zaga de los burgaleses que, no obstante, recuperaron la ventaja en el marcador con un Álvaro Torres tomando protagonismo anotador. Pero las superioridades en el luminoso duraban poco en el IDM Fátima y, de nuevo, el UBU San Pablo Burgos se vio obligado a vivir un final no apto para cardiacos. A falta de 30 segundos, el Cajasur Córdoba no aprovechó la oportunidad de situarse por encima y Nacho González preparó jugada para tratar de sacar rédito del último ataque, pero la estrategia no surtió efecto y el choque concluyó con un empate a 28 que evidenciaba el equilibrio reinante durante todo el choque.

El entrenador local, Nacho González, reconocía que antes de llegar a Córdoba tenía claro que el duelo en iba a ser «muy muy muy complicado». «Hemos sacado un punto al final, que lo hemos tenido ganado y lo hemos tenido perdido», explicaba el preparador. «Nos vamos con un aprendizaje de que en las últimas acciones nos ha faltado oficio para, por ejemplo, tener un pequeño espacio e ir a meter gol». Porque, según detallaba, «al querer ir a una situación excesivamente clara, tal y como estaba el partido, iba a ser muy complicado». El vallisoletano relataba que sus pupilos supieron adaptarse «a la primera parte» en la que ellos impusieron «un ritmo muy lento» y consiguieron «varios parciales a favor». «Luego hemos conseguido meterle ritmo. Un ritmo con el que nosotros nos sentimos cómodos aunque nos metan algún gol», apuntaba. En definitiva, el UBU San Pablo se lleva «un valioso punto fuera de casa y un aprendizaje».

FICHA TÉCNICA:

CAJASUR CÓRDOBA BM 28: Torres, López (2), Parejos, Povedano (1), Abad (1), Gómez (9), Moyano (6) -siete inicial- González, Figeredo (1), Corning (1), León (4), Rodríguez, Martín, Ayala, Requena, Morgado (3).

UBU SAN PABLO BURGOS 28: Ibrahim (),Pinillos (5), Juli, Claudio Ramos (1), Ernesto (4), Dalmau (2), Juan Tamayo (2), -siete inicial- Joshua (2), Marcos Braga (),Espinosa, Raúl Blanco (), Samuel (2), Javi Rodríguez (3), Torres (6), Mile Mijuskovic (1), Cantore ().

PACIALES: 1-1 / 3-4 / 7-6 / 9-8 / 12-10 / 13-13 / descanso / 15-15 / 18-18 / 20-21 / 23-24 / 28-28

ÁRBITROS: Eric Deiros Borras y Jordi Pinilla Iglesias. Excluyeron a Abad (min. 1:56), Povedano (min 4:39), León (min. 11:05), Corning (min. 30), Aitor Gómez (min. 55:24), por parte del Cajasur Córdoba, y a Pinillos (min. 6:40), Raúl (min. 24:58 y 42:00), Espinosa (min. 49:53), del UBU San Pablo Burgos.