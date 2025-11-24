La Pizarra 5x12: Ramis defiende al Burgos CF de los árbitros y carga contra el entrenador del Racing

Burgos CF perdió 0-2 con Racing de Santander, poniendo fin a una racha invicta en los últimos 5 partidos. La polémica arbitral marca el encuentro, con Luis Miguel Ramis (Burgos) criticando las decisiones arbitrales y José Alberto López (Racing) negándose a valorarlas. A pesar de la derrota, el Burgos CF se mantiene en el quinto puesto de la tabla.

Todo ello lo analiza el exjugador de Primera División, entrenador y comentarista de COPE Burgos, Luis Sierra, en La Pizarra. Ponemos el foco en las jugadas más polémicas y la conversación del VAR tras anular un gol a Villalibre que finalmente subió al marcador del Racing.

También nos centramos en el juego que dispuso el equipo de Ramis sobre El Plantío y cómo la ausencia de efectividad impidió en esta ocasión materializar las pocas llegadas a la meta rival. Sierra abre el melón de los refuerzos para el mercado de invierno y plantea la incorporación de un mediocentro y dos laterales para la segunda vuelta. También se aborda la reforma integral del estadio El Plantío, debatiendo entre una reubicación temporal o realizar las obras por fases. Por último, el informe de nuestro próximo rival, el Ceuta.