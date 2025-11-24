La Pizarra 5x12: Ramis defiende al Burgos CF de los árbitros y carga contra el entrenador del Racing
El entrenador del Burgos CF ha criticado abiertamente al entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, por sus declaraciones previas al no querer valorar la cuestionable actuación arbitral
Burgos CF perdió 0-2 con Racing de Santander, poniendo fin a una racha invicta en los últimos 5 partidos. La polémica arbitral marca el encuentro, con Luis Miguel Ramis (Burgos) criticando las decisiones arbitrales y José Alberto López (Racing) negándose a valorarlas. A pesar de la derrota, el Burgos CF se mantiene en el quinto puesto de la tabla.
Todo ello lo analiza el exjugador de Primera División, entrenador y comentarista de COPE Burgos, Luis Sierra, en La Pizarra. Ponemos el foco en las jugadas más polémicas y la conversación del VAR tras anular un gol a Villalibre que finalmente subió al marcador del Racing.
También nos centramos en el juego que dispuso el equipo de Ramis sobre El Plantío y cómo la ausencia de efectividad impidió en esta ocasión materializar las pocas llegadas a la meta rival. Sierra abre el melón de los refuerzos para el mercado de invierno y plantea la incorporación de un mediocentro y dos laterales para la segunda vuelta. También se aborda la reforma integral del estadio El Plantío, debatiendo entre una reubicación temporal o realizar las obras por fases. Por último, el informe de nuestro próximo rival, el Ceuta.