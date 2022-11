Aunque no las veamos físicamente, debido a la gestión que de ellas realiza Cáritas Dicesana, las colas del hambre también existen en Ávila como consecuencia de la crisis económica y energética.





Un dato revelador, según un último estudio de Cáritas, es que un hogar de Castilla y León, y por tanto de Ávila, donde hay hijos y donde de media entran 2.100 euros al mes ya se está considerando “en situación de vulnerabilidad” para hacer frente a los gastos de hipoteca, cesta de la compra, luz, gas y calefacción.





Más datos que nos trasladan desde Cáritas y que no dejan indiferentes, son que en la actualidad la demanda del comedor social del albergue Santa Teresa se ha incrementado en cerca de un 45%, con una media de 35 o 40 personas diarias, frente a las 20 personas que acudían el año pasado. A ello se suma que la demanda de las tarjetas monedero también ha subido en otro 40%, como ha explicado en Cope Ávila, Antonio Luis Nicolás, delegado diocesano de Cáritas en Ávila.







Antonio Luis Nicolás ha lamentado que la crisis de Covid, seguida sin tiempo de recuperación de la crisis energética está propiciando que familias de clase media, que hasta ahora gozaba de una situación acomodada, ahora tengan que recurrir a estas ayudas.





Recuerda el delegado de Cáritas que las familias no sólo necesitan alimento, sino también cubrir otras necesidades como el hogar, el vestido o la calefacción y se están incrementando las solicitudes de ayudas para afrontar por ejemplo las facturas de la luz. Lamenta Nicolás que “nuestra población se está viendo abocada a vivir en el umbral de la pobreza”.





La situación de cara al año que viene, adelanta Antonio Luis Nicolás, no se presenta “nada halagüeña”. Apunta el delegado de Cáritas que “hemos tenido un mes de regalo climatológico y lo que espera en los meses de invierno será de agravamiento”.





Ante este complicado panorama para muchas familias abulenses, Antonio Luis Nicolas ha lanzado un mensaje: que los ciudadanos “confíen en Cáritas como entidad de la Iglesia con capacidad para gestionar la solidaridad”, que asegura “es mucha en Ávila”. Insiste Nicolás en que las tarjetas monedero, puestas en marcha en septiembre de 2021 “son el reflejo de que la solidaridad hace libre a la gente”. Recuerda finalmente que “Cáritas gestionará esa generosidad de la forma en que cada persona o núcleo familiar necesita”.





Puedes escuchar la entrevista completaaquí.