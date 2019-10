La Guardia Civil subasta 290 lotes de armas en Ávila

Se subastarán 290 lotes, distribuidos de la siguiente manera: escopetas (213); carabinas (27), rifles (10), consideradas armas largas y 40 entre pistolas (30) y revólveres (10), consideradas armas cortas.

A las 10:00 horas del día 28 de octubre tendrá lugar en la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, sita en la Carretera del Espinar, número 4, la apertura de sobres correspondiente a la subasta de armas, en la modalidad de “Pliego Cerrado”, pudiendo concurrir todas aquellas personas que participaron en la licitación de las armas subastadas.

Las armas, distribuidas en 290 lotes, permanecerán expuestas y podrán realizarse las pujas de los lotes en la dirección antes citada hasta el 25 de octubre en horario de 09:00 a 13:00 horas.

Podrán participar en la subasta las personas físicas y jurídicas legalmente habilitadas para el uso, tenencia o comercio de las armas a subastar, que deberá ser documentalmente acreditado.

Las armas se subastarán por unidades sueltas constituyendo un lote, que recibirá un número. A cada lote se le asignará un precio mínimo inicial.

Las propuestas de adquisición se harán por escrito, en sobre cerrado, y serán formalizadas en los impresos oficiales que deberán ser adquiridos en la Comandancia de la Guardia Civil.

Se efectuarán separadamente tantas propuestas de adquisición como lotes se soliciten.

Los impresos se rellenarán a máquina o en LETRAS MAYÚSCULAS. La cantidad ofertada se consignará en letra y cifra.

NO SE ADMITIRÁN OFERTAS POR CORREO.

Las ofertas formalizadas de acuerdo a los apartados anteriores, firmadas por el interesado y CERRADAS, se entregarán en la Comandancia de la Guardia Civil, donde se lacrarán en su presencia.

Serán rechazadas aquellas ofertas que no se ajusten al modelo oficial, los que no acrediten sus requisitos y no alcancen el precio mínimo de valoración de los lotes y las enviadas por correo.

Las Subastas de armas en las Comandancias de la Guardia Civil están reguladas en la Circular nº 1, dada en Madrid el 31 de enero de 2012. Esta reciente normativa, establece como novedad la forma de realizar y recuperar el importe de las fianzas:

1º.- En el momento de entregar las ofertas, el ciudadano deberá acudir a una entidad de crédito para satisfacer el 25% del precio inicial o de salida del lote, y posteriormente formalizar la oferta en la Comandancia de la Guardia Civil (Intervención de Armas y Explosivos).

2º.- Así mismo, finalizada la Subasta de Armas, el ciudadano deberá acudir a la Intervención de Armas y Explosivos, donde se le informará del procedimiento a seguir para recuperar el importe de la fianza, debiendo designar una cuenta bancaria en la que la Caja General de Depósitos de la Delegación Provincial de Hacienda en Ávila, les efectuará, mediante transferencia bancaria, el importe de la fianza depositada.