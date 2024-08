Entre los muros de nuestra muralla se esconden muchas cosas: arte, arquitetura, historia... pero vengo a contarte, que también cine. No son pocas las producciones que han tomado nuestra ciudad como escenario pero hoy los papeles se cambian. Te presento a Julia de Castro, abulense y directora del largometrajeOn the Go que, por cierto, ha tenido una gran acogida por la crítica y se estrena hoy en los Cines Estrella de Ávila a las 8.30 de la tarde.

(Escucha la entrevista completa)