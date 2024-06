2.208 nuevos agentes de la Policía Nacional han jurado su cargo en la Escuela Nacional de Policía, ante la presencia de Rey Felipe VI, que presidía esta jura, el resto de autoridades y sus familias, en torno a 16.000 personas.





Mujeres y hombres que pertenecen a la XXXVIII octava promoción de Escala Básica del Cuerpo, la “Promoción de bicentenario”, como la ha denominado el director adjunto Operativo de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez.





Viva España ????

Viva el Rey

Viva la Policía Nacional #Promoción38pic.twitter.com/oQ83y0jbcX — Policía Nacional (@policia) June 28, 2024













El discurso de González Jiménez ha sido el único de este acto amenazado por la lluvia que finalmente ha respetado.





Sus palabras con comenzado dando la enhorabuena al Rey por el reciente aniversario de sus 10 años como monarca.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Audio

















No han faltado tampoco palabras de referencia a otro aniversario, los 200 años de la creación de la Policía Nacional, una efeméride en la que está destacando “el torrente de afecto” al cuerpo por parte de toda la sociedad.





Audio

















El director adjunto Operativo ha indicado a los más de 2.200 nuevos agentes que un acto de jura “es un momento crucial en la vida de todo policía” que no olvidarán “nunca” y que “simboliza el inicio de una nueva etapa profesional”. En este sentido ha recordado a los nuevos policías que “se espera mucho de todos y cada uno”, subrayando que “ser policía no es fácil”. Aunque esperada por parte de los asistentes no ha habido intervención del Rey Felipe VI.





Audio













OTRAS VISITAS DE FELIPE VI A ÁVILA





No es la primera vez que Don Felipe preside una jura de policía en Ávila, la primera, fue como príncipe de Asturias el 11 de octubre de 2006 con Alfredo Pérez Rubalcaba, como ministro de Interior. Cayó tal tromba de agua que casi tuvo que ser suspendida. El entonces príncipe no pudo dar su discurso como consecuencia de la fuerte lluvia, si bien durante el acto se negó a que le resguardarán con un paraguas mojándose como los más de 2.000 nuevos agentes que ese día juraron su cargo.





Ya como Rey de España, la de hoy ha sido la cuarta visita del monarca a la provincia abulense. La primera fue el 19 de septiembre de 2018 para la celebración del 25 Aniversario del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.





La segunda visita de su majestad fue el 24 de octubre de 2022 para inugurar el Centro Universitario de Formación de la Policía, mientras que la última y más reciente tuvo lugar el pasado 27 de abril de 2023. El Rey Felipe VI estuvo en Gredos en un acto de reconocimiento al SEPRONA, el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil.





Antes de se monarca, Felipe VI había visitado otras cuatro veces la provincia de Ávila como príncipe de Asturias. En total, como príncipe y después como monarca, su majestad ha estado ocho veces en la provincia de Ávila.