El pleno del Ayuntamiento de Ávila pide la retirada de la Ley Celaá

El pleno del Ayuntamiento de Ávila ha mostrado hoy su oposición a la LOMLOE, más conocida como Ley Celaá. Ha sido a través de dos mociones, una del Partido Popular y otra de Ciudadanos, que han contado con los votos a favor de todos los grupos a excepción del Partido Socialista.

La moción de Ciudadanos insta al Gobierno de Sánchez a la retirada de la LOMLOE, así como a trabajar en un nueva Ley que sea fruto del consenso. El portavoz de la formación naranja, Carlos López, ha pedido “un gran pacto nacional por la educación”.



La portavoz del Partido Popular, Sonsoles Sánchez-Reyes, ha criticado que esta ley es “dañina para los estudiantes españoles y sus familias”, ya que además de “que impide elegir el centro educativo”, “desterra valores como el esfuerzo y el mérito, elimina el castellano como lengua oficial y no da respuesta a los desafíos que tendrán que afrontar las nuevas generaciones”. La popular ha denunciado que el Gobierno de Sánchez utilice esta ley como “moneda de cambio” para “mantenerse en la Moncloa”.



Unos argumentos con los que no se ha mostrado de acuerdo la portavoz socialista, Yolanda Vázquez, quien ha reconocido sentirse “orgullosa” de la misma. Para Vázquez nada de lo expuesto en pleno se recoge en la Ley Celaá. La socialista ha reprochado al resto de formaciones “no haber profundizado en la norma” y no “haber contrastado lo que dicen”.