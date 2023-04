La Orquesta Kubo actuará en Ávila el 5 de mayo por las fiestas de San Segundo

El grupo gallego Kubo es una de las principales orquestas de España y vendrá a Ávila en las fiestas del Patrón.





Unas Fiestas de San Segundo que contarán con programación deportiva como atletismo, Tiro con arco, pesca o tenis.

También actividades infantiles como teatro para niños, talleres infantiles y música para los más pequeños.





Estas actividades se completan con fuegos artificiales y orquestas. Para no coincidir con la programación del barrio de San José Obrero, la noche de verbena será el día sábado 6 de mayo, como explica el concejal de fiestas, Félix Meneses. (Escuchar audio)







La solemne misa de San Segundo, en la que se esperan codazos por parte de los políticos en plena pre-campaña, será el martes 2 de mayo en La Catedral presidida por el Administrador Diocesano, Don Jesús García Burillo.

A continuación la imagen del patrón recorrerá las calles de Ávila en procesión y acompañado por la banda de música de la ciudad, el grupo folclórico Urdimbre y el grupo de dulzaina y tamboril “filigranas”.





PROGRAMACIÓN COMPLETA:





SABADO 22 DE ABRIL

10,00 h.:I TORNEO DE TENIS DE DOBLES “TROFEO DE SAN SEGUNDO”, Ciudad Deportiva Municipal.





JUEVES 27 DE ABRIL

19,00 h.: CONCIERTO DE AGRUPACIONES DE VIENTO MADERA DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA “TOMÁS LUIS DE VICTORIA”, Auditorio Municipal de San Francisco.

VIERNES 28 DE ABRIL

17,00 h.: TALLER INFANTIL: VIDRIERAS,. Museo Hornos Postmedievales (C/ Marqués de Santo Domingo, 15-17). Inscripciones en el Centro de Recepción de Visitantes.

DEL VIERNES 28 DE ABRIL AL MARTES 2 DE MAYO

10,30 a 21,00 h.: XXXI FERIA DEL BARRO, Plaza Adolfo Suárez.

SÁBADO 29 DE ABRIL

17,00 h.: ESPECTÁCULO INFANTIL “EN LAS MINAS DEL EMPERADOR” a cargo de la Compañía FABULARIA TEATRO, Plaza del Mercado Chico.

19,00 h.: TRIDUO E INICIO DE LAS FIESTAS CON PREGÓN A CARGO DE D. JESÚS M. SANCHIDRIÁN GALLEGO, CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD DE ÁVILA, ENTREGA DE MEDALLAS Y DISTINCIONES A LOS HERMANOS COFRADES, Ermita de San Segundo.

20,00 h.: PASACALLES DE JOTAS a cargo del GRUPO DE BAILE TRADICIONAL “LA TAJUELA”, con salida de la Plaza del Mercado Chico y con el siguiente recorrido: C/ Reyes Católicos, C/ Alemania, C/ Don Gerónimo y Plaza de Santa Teresa.

DOMINGO 30 DE ABRIL

19,00 h.: TRIDUO, Ermita de San Segundo.

20,00 h.: CONCIERTO DE MAYALDE, Plaza del Mercado Chico.

LUNES 1 DE MAYO

9,30 h.: Il TORNEO SAN SEGUNDO DE TIRO CON ARCO, Polideportivo “Antonino del Pozo” (Aldea del Rey Niño).

17,00 h.: TRIDUO, MISA Y OFRENDA FLORAL, Ermita de San Segundo; al finalizar la ceremonia dará comienzo la PROCESIÓN hasta la Catedral, con el siguiente recorrido: Avda. de Madrid, Ronda Vieja, Pza. San Vicente, C/ San Segundo, Arco de la Catedral y Pza. de la Catedral; con acompañamiento del GRUPO DE DULZAINA Y TAMBORIL “FILIGRANAS”.

20,00 h.: CONCIERTO NUEVO MESTER DE JUGLARÍA, Plaza del Mercado Chico.

MARTES 2 DE MAYO

11,00 h.: SOLEMNE MISA MAYOR EN LA CATEDRAL. Y PROCESIÓN con acompañamiento del GRUPO FOLKLÓRICO “URDIMBRE”, BANDA DE MÚSICA “CIUDAD DE ÁVILA” Y GRUPO DE DULZAINA Y TAMBORIL “FILIGRANAS”.

Itinerario: Pza. de La Catedral, C/ San Segundo, Pza. de Santa Teresa, C/ Don Gerónimo, C/ Alemania, C/ Tomás Luis de Victoria, Pza. del Mercado Chico, C/ Vallespín, Ermita de San Esteban y Ermita de San Segundo.

12,00 h.: XVII CARRERA INFANTIL “SAN SEGUNDO”, aparcamiento del Centro Comercial “El Bulevar”.

17,00 a 20,00 h.: FIESTA INFANTIL, explanada delantera Lienzo Norte.

20,00 h.: ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA DE ÁVILA, Atrio de San Segundo. Si las circunstancias meteorológicas no lo permiten la actuación se trasladará al Auditorio Municipal de San Francisco.

22,00 h.: FUEGOS ARTIFICIALES, Pista hípica de San Segundo.

JUEVES 4 DE MAYO

19,30 h.: CONCIERTO DE AGRUPACIONES DE MÚSICA DE CÁMARA DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA “TOMÁS LUIS DE VICTORIA”, Auditorio Municipal de San Francisco.

VIERNES 5 DE MAYO

19,30 h.: CONCIERTO CORO Y ORQUESTA DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE LA FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY, Auditorio Municipal de San Francisco. Entrada libre

20,00 a 2,00 h.: FIESTA DE DJS, Plaza del Mercado Chico.

SABADO 6 DE MAYO

9,00 h.: XXI TROFEO INFANTIL Y JUVENIL DE PESCA “FIESTAS DE SAN SEGUNDO”, embalse de Fuentes Claras.

18,00 h.: ESPECTÁCULO INFANTIL “HAPPENING: VIVA LA VIDA DE COLORES” a cargo de la Compañía HAPPENING, Auditorio Municipal de San Francisco.

23,00 a 2,00 h.: VERBENA: ORQUESTA “KUBO”, Plaza del Mercado Chico.

DOMINGO 7 DE MAYO

11.00h: ll GRAN PREMIO DE ATLETISMO “SAN SEGUNDO”, pista Ciudad Deportiva.

12,00 h.: CONCIERTO DE LA ORQUESTA Y BANDA DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA “TOMÁS LUIS DE VICTORIA”, Plaza de Santa Teresa.

19,30 h.: PASACALLES DE JOTAS a cargo del GRUPO FOLKLÓRICO “AVENTO SAN NICOLÁS”, con salida! de la Plaza del Mercado Chico y con el siguiente recorrido: C/ Reyes Católicos, C/ Alemania, C/ Don Gerónimo y Plaza de Santa Teresa.