Optimismo en APyD

Desde el partido magenta no solo NO temen la desaparición si no que esperan mejorar resultados y “ser la llave del gobierno” para “echar al Partido Popular”.

El portavoz, Javier Cerrajero, encabezará la lista al ayuntamiento, si sus compañeros de partido lo ratifican en las primarias.

Cerrajero ha asegurado que si se repitieran las conversaciones del Hotel El Encanto, ahora SI se llegaría a un acuerdo para sacar al PP del Ayuntamiento. Javier Cerrajero se ha mostrado así de optimista. (Audio)

UPyD que NO presentará lista al Congreso y al Senado en la provincia de Ávila, por el acuerdo marco nacional con Ciudadanos y no han podido confirmar si presentarán o no listas para Las Cortes de Castilla y León.