Manuel Muñoz lamenta "la desconfianza" que están generando las decisiones sobre AstraZeneca

El presidente del Colegio de Médicos de Ávila, Manuel Muñoz, ha lamentado “la desconfianza” que están generando entre la población la últimas decisiones adoptadas en relación con la vacuna de Oxfor-AstraZeneca, para Muñoz “eso es lo peor que puede pasar en una situación de pandemia como la que estamos viviendo”.

No considera el presidente del Colegio de Médicos de Ávila que esta falta de concreción en las decisiones tenga que ver con la rapidez con que las vacunas han salido al mercado. Para Muñoz “eso no implica que no se hayan llevado a cabo todos los pasos para garantizar la seguridad del medicamento”.

Mañuel Muñoz coincide con la Agencia Europea del Medicamento en que los beneficios de la vacuna de Oxford-AstraZeneca son mayores que los riesgos y recuerda que de 38 millones de dosis suministradas solo se han dado 220 casos de trombos.

Para el presidente del Colegio de Médicos de Ávila el mensaje debe ser de “total tranquilidad” tanto para las personas que ya se han vacunado con AstraZeneca como para las próximas en recibir las dosis de este laboratorio.