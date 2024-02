El entierro de la sardina este año no terminará con la sardinada popular que los últimos años ha organizado el Ayuntamiento.

Esta tarde-noche se realizará el tradicional entierro de la sardina pero lo que no habrá será degustación de sardinas en El Chico.

¿El motivo?

El Ayuntamiento no ha incluido esta actividad en el programa de carnavales, el coordinador del carnaval de Las Vacas, José Ignacio García, ha explicado que “igual que ayer no hubo chocolate con churros, hoy no habrá sardinada” porque "no hay dinero”. (ESCUCHAR ENTREVISTA)

En todo caso el cortejo fúnebre saldrá a las 20:00h desde Las Vacas y llegarán a la Plaza del Mercado Chico donde será incinerada la sardina.

Habrá diferentes paradas por la ciudad donde se leerán Loas.









Por cierto, este año los agricultores abulenses participarán en el entierro y llevarán un féretro que simulará la muerte de la agricultura y la ganadería.