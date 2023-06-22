Consulta aquí si estás entre los “agraciados” y te toca mesa electoral el 23-J en Ávila

Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
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Con Carlos Herrera
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro
Con Ángel Expósito
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño
Con Juanma Castaño
Con Cristina López Schlichting
Ávila
COPE ÁvilaCOPE Ávila
Tiempo de lectura: 17'
Actualizado 14:35
DIST: 01 SECC: 001 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 965
COLEGIO: EDIFICIO AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN: PLAZA MERCADO CHICO (DEL) 1
PRESIDENTE/A SANCHEZ SANCHEZ JOSE ALBERTO
1 VOCAL JIMENEZ MARTIN M JESUS
2º VOCAL JIMENEZ ARENAS BEATRIZ
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE RODRIGUEZ BLANCO DANIEL
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE SANCHEZ GARCIA MARTA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE SAUCEDO BERGUIO ELENA
1 VOCAL 2º SUPLENTE ANIAS MARTINEZ MAYDA ELENA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE QUIROS SEGOVIA M.TERESA
2º VOCAL 2º SUPLENTE JIMENEZ GARCIA NURIA ESTHER
DIST: 01 SECC: 002 MESA: A A - I Nº ELECTORES: 535
COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SAN ESTEBAN DIRECCIÓN: CALLE MEDICO FERNANDO TOME 1
PRESIDENTE/A ARENAS MADERA MARIA TERESA
1 VOCAL GONZALEZ HERNANDEZ MARGARITA
2º VOCAL GRANADA GIL SANDRA MILENA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE DIAZ SANZ AGUSTIN
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE BLANCO RUBIO TOMAS
1 VOCAL 1 er SUPLENTE ARRIBAS JIMENEZ JUAN ANTONIO
1 VOCAL 2º SUPLENTE CABELLO GONZALEZ JOSE GABRIEL
2º VOCAL 1 er SUPLENTE HERNANDEZ GARCIA MARIA PAZ
2º VOCAL 2º SUPLENTE GARCIA CABALLERO PATRICIA
DIST: 01 SECC: 002 MESA: B J - Z Nº ELECTORES: 595
COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SAN ESTEBAN DIRECCIÓN: CALLE MEDICO FERNANDO TOME 1
PRESIDENTE/A PARRA DE LA GUTIERREZ FELIX
1 VOCAL MARTIN JIMENEZ GUSTAVO
2º VOCAL MAROTO RODRIGUEZ JUAN CARLOS
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE LOPEZ LOPEZ JUAN RAMON
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MORALI TELLA ERIKA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE PABLO NAVAS ALICIA
1 VOCAL 2º SUPLENTE POZO DEL GARCIA MARTIN
2º VOCAL 1 er SUPLENTE TENRERO DOMINGUEZ M. ISABEL
2º VOCAL 2º SUPLENTE VELAZQUEZ GIL MARIA LUISA
DIST: 02 SECC: 001 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 685
COLEGIO: COLEGIO DIOCESANO DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA DIRECCIÓN: CALLE DUQUE DE ALBA 1
NUESTRA SEÑORA
PRESIDENTE/A GARZON GUTIERREZ JOSE MARIA
1 VOCAL GONZALEZ DIAZ MYRIAM
2º VOCAL GARCIA MORENO RODRIGUEZ DANIEL
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE HERNANZ ALONSO MARIA ELENA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE BERMEJO CARRASCO DAVID
1 VOCAL 1 er SUPLENTE COLLADO PRIETO RAFAEL
1 VOCAL 2º SUPLENTE CALVO GARZON ISABEL
2º VOCAL 1 er SUPLENTE DOLZ PLA VICENTE
2º VOCAL 2º SUPLENTE CARRERA GARROSA PATRICIA
DIST: 02 SECC: 001 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 641
COLEGIO: COLEGIO DIOCESANO DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA DIRECCIÓN: CALLE DUQUE DE ALBA 1
NUESTRA SEÑORA
PRESIDENTE/A MAYORGA GARCIA VICENTE ANDRES
1 VOCAL MARTINEZ RODRIGUEZ FLORENCIO
2º VOCAL SIMON MARTIN EVA MARIA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE OREJAS CASTRO MARIA VICTORIA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE LOZANO PEÑA M. JOSE
1 VOCAL 1 er SUPLENTE NIETO RODERO CARMEN SOFIA
1 VOCAL 2º SUPLENTE PALUD GRACIA IRENE
2º VOCAL 1 er SUPLENTE PRIETO RODRIGUEZ CONSUELO
2º VOCAL 2º SUPLENTE MARTIN GONZALEZ EDMUNDO
DIST: 02 SECC: 002 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 881
COLEGIO: INSTITUTO ISABEL DE CASTILLA DIRECCIÓN: CALLE ALFONSO X EL SABIO 4
PRESIDENTE/A HERRAEZ GARCIA M GLORIA
1 VOCAL PEREZ PLAZA ANTONIA
2º VOCAL JIMENEZ SAN SEGUNDO IGNACIO
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE OTERO ARROYO NURIA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE OVIEDO ASUNCION JOSE ALFONSO
1 VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENO HIDALGO JESUS MIGUEL
1 VOCAL 2º SUPLENTE RAMOS MAYORGA MARTA ESPERANZA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ CALVO MIGUEL
2º VOCAL 2º SUPLENTE RIVERO COLOMO CAROLINA
DIST: 03 SECC: 001 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 632
COLEGIO: COLEGIO PUBLICO LA ENCARNACION DIRECCIÓN: CALLE ZAMORA 20
PRESIDENTE/A GUTIERREZ DIAZ TOMAS
1 VOCAL ENRIQUEZ MARTIN M. BLANCA
2º VOCAL JIMENEZ SANTURINO M. CARMEN
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE GUTIERREZ LOBO M. TERESA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GARCIA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
1 VOCAL 1 er SUPLENTE GONZALEZ GARCIA NATALIA
1 VOCAL 2º SUPLENTE DIAZ HOZ DE LA MARIA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE HERNANDEZ HERNANDEZ RICARDO
2º VOCAL 2º SUPLENTE GARCIA MORENO IRENE MARIA
DIST: 03 SECC: 001 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 600
COLEGIO: COLEGIO PUBLICO LA ENCARNACION DIRECCIÓN: CALLE ZAMORA 20
PRESIDENTE/A SANCHEZ YAÑEZ MARIA TERESA
1 VOCAL SOMOZA VILLACASTIN JESUS
2º VOCAL MARTIN AREVALO CLARA ISABEL
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE SANCHEZ CARABIAS M. NIEVES
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE REGALADO RUANO M. ANGELES
1 VOCAL 1 er SUPLENTE SANCHEZ GONZALEZ RAQUEL
1 VOCAL 2º SUPLENTE LUMBRERAS MARTIN DAVID
2º VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN GOMEZ LUIS FELIPE
2º VOCAL 2º SUPLENTE MUÑOZ POZO LAURA
DIST: 03 SECC: 002 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 734
COLEGIO: COLEGIO PUBLICO EL PRADILLO DIRECCIÓN: CALLE ARSENIO GUTIERREZ PALACIOS 6
PRESIDENTE/A BECEDAS MARTINEZ LUIS MANUEL
1 VOCAL GARCIA MARTIN JOSE MARIA
2º VOCAL GALAN ZURDO MARIA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE GUTIERREZ RODRIGUEZ VICTOR LUIS
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GARCINUÑO MARTIN AGUSTIN
1 VOCAL 1 er SUPLENTE GARCIA MARTINEZ IRENE
1 VOCAL 2º SUPLENTE JIMENEZ SANTOS MARGARITA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE CORREDERA BLAZQUEZ MARIA INMACULADA
2º VOCAL 2º SUPLENTE DIAZ GOMEZ ALBA
DIST: 03 SECC: 002 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 693
COLEGIO: COLEGIO PUBLICO EL PRADILLO DIRECCIÓN: CALLE ARSENIO GUTIERREZ PALACIOS 6
PRESIDENTE/A MONFORTE ESCOBAR FERNANDO
1 VOCAL MARTIN CORREDERA ANTONIO
2º VOCAL SANZ CALLE DE LA JOSE MARIA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE RODRIGUEZ GARCIA JUAN
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE LOPEZ LOZANO M. SONSOLES
1 VOCAL 1 er SUPLENTE MORON NADADOR ANA ISABEL
1 VOCAL 2º SUPLENTE LABRADOR ROMERO NURIA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN VELASCO ANA LUCRECIA
2º VOCAL 2º SUPLENTE MARTIN PABLOS DE JULIO CESAR
DIST: 04 SECC: 001 MESA: A A - Z Nº ELECTORES: 222
COLEGIO: LOCAL DEL ANTIGUO AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN: PLAZA AYUNTAMIENTO (DEL) 1
PRESIDENTE/A GONZALEZ BLAZQUEZ ALBERTO GUILLERMO
1 VOCAL HERNANDO LOPEZ SERGIO
2º VOCAL SASTRE VALVERDE MARINA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MARTIN SAN GIL GUIOMAR
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MARTIN VEGAZO JORGE
1 VOCAL 1 er SUPLENTE HERRAEZ SAN GIL LUIS CARLOS
1 VOCAL 2º SUPLENTE RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL MAR
2º VOCAL 1 er SUPLENTE SERRANO GARCIA MARIA DEL MAR
2º VOCAL 2º SUPLENTE MARTIN GARCIA AITOR
DIST: 04 SECC: 001 MESA: B A - Z Nº ELECTORES: 1154
COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SAN PEDRO BAUTISTA DIRECCIÓN: PLAZA SAN NICOLAS 18
PRESIDENTE/A RESINA GUTIERREZ TANIA
1 VOCAL MARTIN DELGADO MAIZ JESUS CARLOS
2º VOCAL RODRIGUEZ BLAZQUEZ ANTONIO
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JIMENO CASTELLO MARIOLA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE LUQUE APERADOR RAQUEL
1 VOCAL 1 er SUPLENTE ALLER MARTIN ADRIAN
1 VOCAL 2º SUPLENTE GALAN BLANCO LEONOR
2º VOCAL 1 er SUPLENTE ASIAIN GARCIA ANTONIO
2º VOCAL 2º SUPLENTE FUENTE DE LA HERNANDEZ FELIX
DIST: 04 SECC: 002 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 627
COLEGIO: CENTRO DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS DIRECCIÓN: CALLE CASIMIRO HERNANDEZ 7
ADULTOS
PRESIDENTE/A JIMENEZ VAZQUEZ MARIA SONSOLES
1 VOCAL GARCIA GUTIERREZ PILAR
2º VOCAL GONZALEZ SAN GENARO LORENA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE CARRERA GARCIA PILAR
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GARCIA MARTIN MARIA CRISTINA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ JIMENEZ JOEL
1 VOCAL 2º SUPLENTE ANDRES DE CABELLO DARIO
2º VOCAL 1 er SUPLENTE GUTIERREZ JIMENEZ ISRAEL
2º VOCAL 2º SUPLENTE GARCIA SANCHEZ M. ELENA
DIST: 04 SECC: 002 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 550
COLEGIO: CENTRO DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS DIRECCIÓN: CALLE CASIMIRO HERNANDEZ 7
ADULTOS
PRESIDENTE/A MORENO ASUNCION DE LA MARIA YOLANDA
1 VOCAL PEREZ ANTOLIN MARIO
2º VOCAL TALAVERA DELGADO DIEGO
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE NAVARRO JIMENEZ M. TERESA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE PASCUAL FERNANDEZ NURIA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE SANZ BLAS M. MONTSERRAT
1 VOCAL 2º SUPLENTE RODRIGUEZ JIMENEZ IKER
2º VOCAL 1 er SUPLENTE ROFSO GARCIA MARIA TERESA
2º VOCAL 2º SUPLENTE RODRIGUEZ ALONSO JULIAN
DIST: 04 SECC: 003 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 968
COLEGIO: COLEGIO PUBLICO JUAN DE YEPES DIRECCIÓN: CALLE JUAN DE YEPES 2
PRESIDENTE/A CHAPINAL LAZARO TERESA
1 VOCAL JIMENEZ LOPEZ SERGIO
2º VOCAL JOHNSON JOHNSON ESTHER
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MARTINEZ LOPEZ ESMERALDA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MORENO MAZO MARIA NIEVES
1 VOCAL 1 er SUPLENTE VAZQUEZ VARELA MARGARITA
1 VOCAL 2º SUPLENTE ZEGARRA CASTRO JOSECARLO
2º VOCAL 1 er SUPLENTE POZO DEL RODRIGUEZ MARIA GLORIA
2º VOCAL 2º SUPLENTE GIL GOMEZ LUCIA
DIST: 04 SECC: 004 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 805
COLEGIO: COLEGIO PABLO VI DIRECCIÓN: CALLE RAFAELA DE ANTONIO 2
PRESIDENTE/A GARCIA GARRIDO GONZALO
1 VOCAL ARRIBAS JIMENEZ JOSE FRANCISCO
2º VOCAL TOLEDANO BRAVO PILAR
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE CAÑAS YUSTE ALFONSO
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GARCIA HIDALGO FELIPE
1 VOCAL 1 er SUPLENTE HERRERO CALLEJA PEDRO LUIS
1 VOCAL 2º SUPLENTE MARTIN DOCHADO JESUS
2º VOCAL 1 er SUPLENTE GONZALEZ POLO JOSE MANUEL
2º VOCAL 2º SUPLENTE RIO DEL LOPEZ CARLOS
DIST: 04 SECC: 005 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 957
COLEGIO: INSTITUTO JORGE DE SANTAYANA DIRECCIÓN: CALLE SANTO TOMAS 4
PRESIDENTE/A LORENZO JIMENEZ SARA
1 VOCAL SANTAMARIA ARRIBAS ALBERTO
2º VOCAL ARMAS DE DIAZ YAIDELYN
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JIMENEZ RESINA ADELA MARIA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GARCIA PATO CARMEN
1 VOCAL 1 er SUPLENTE FERNANDEZ PEREZ NOELIA
1 VOCAL 2º SUPLENTE ESCUDERO ARRIBAS EMILIO
2º VOCAL 1 er SUPLENTE OSORIO PATIÑO JULIO CESAR
2º VOCAL 2º SUPLENTE BERMEJO MARTINEZ PEDRO
DIST: 04 SECC: 006 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 558
COLEGIO: COLEGIO PUBLICO CERVANTES DIRECCIÓN: CALLE JESUS DEL GRAN PODER 12
PRESIDENTE/A GALLEGO OBREGON LARA
1 VOCAL GONZALEZ ALVARO MARIA DEL CARMEN
2º VOCAL JIMENEZ ZAZO ROSA MARIA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE GOMEZ HERNANDEZ MARIA ISABEL
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE CRUZ FERNANDEZ GONZALO
1 VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO
1 VOCAL 2º SUPLENTE CID DEL BLAZQUEZ PEDRO
2º VOCAL 1 er SUPLENTE AHIJADO MARTIN GRANDE FRANCISCO JAVIER
2º VOCAL 2º SUPLENTE HERRANZ SANCHEZ JOSE LUIS
DIST: 04 SECC: 006 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 571
COLEGIO: COLEGIO PUBLICO CERVANTES DIRECCIÓN: CALLE JESUS DEL GRAN PODER 12
PRESIDENTE/A NIEVES LOPEZ ANTONIO
1 VOCAL MARTIN SANCHEZ RAFAEL ALBERTO
2º VOCAL SANCHEZ GARCIA NURIA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MARTIN JIMENEZ NATALIA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE SANCHIDRIAN JIMENEZ ALEJANDRO
1 VOCAL 1 er SUPLENTE MANCHEÑO LOPEZ MONICA
1 VOCAL 2º SUPLENTE LLORENTE SANCHEZ ALEJANDRO
2º VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN JIMENEZ JOSE ANTONIO
2º VOCAL 2º SUPLENTE PEREZ GUTIERREZ ALMUDENA
DIST: 04 SECC: 008 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 908
COLEGIO: INSTITUTO JOSE LUIS LOPEZ ARANGUREN DIRECCIÓN: CALLE SANTO TOMAS 8
PRESIDENTE/A CARRACEDO MARTIN FERNANDO
1 VOCAL GARCIA JIMENEZ RUBEN
2º VOCAL BURGUILLO MARTIN MIGUEL ANGEL
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE HERRAEZ CRESPO ROBERTO
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GARCIA GIL GONZALO
1 VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ GARCIA ELENA
1 VOCAL 2º SUPLENTE HERNANDEZ LOPEZ YOLANDA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE BLANCO RINCON RAUL
2º VOCAL 2º SUPLENTE GARCIA PILEÑO RAUL
DIST: 04 SECC: 008 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 816
COLEGIO: INSTITUTO JOSE LUIS LOPEZ ARANGUREN DIRECCIÓN: CALLE SANTO TOMAS 8
PRESIDENTE/A LOPEZ PRADO DE PAULA
1 VOCAL PEÑA ORTIZ JAIME
2º VOCAL PRIETO MEJIA JUAN SEBASTIAN
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MATILLA COLLADO FORTUNATO
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MARTIN LORENZO VALERIANA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN LIRA BEATRIZ
1 VOCAL 2º SUPLENTE VELAYOS VELAYOS M CONCEPCION
2º VOCAL 1 er SUPLENTE TORIBIO ASENSIO LAURA
2º VOCAL 2º SUPLENTE PULIDO NAVAS JOSE
DIST: 04 SECC: 009 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 673
COLEGIO: EDIFICIO CENTRO POLIVALENTE ZONA SUR DIRECCIÓN: CALLE ERAS (DE LAS) 1
PRESIDENTE/A COLLADO BLANCO ALVARO
1 VOCAL BLAZQUEZ GALAN TERESA DE JESUS
2º VOCAL ACEVEDO VANEGAS JUAN DIONISIO
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE BLANCO MARTIN MARIA ISABEL
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE FONTAN GARCIA ALBERTO
1 VOCAL 1 er SUPLENTE ENCINAR HERRAEZ MARGARITA
1 VOCAL 2º SUPLENTE JIMENEZ GARCIA ALVARO
2º VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ OVEJERO JUAN CARLOS
2º VOCAL 2º SUPLENTE ARRESE GARCIA-PEÑUELA SUSANA
DIST: 04 SECC: 009 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 566
COLEGIO: EDIFICIO CENTRO POLIVALENTE ZONA SUR DIRECCIÓN: CALLE ERAS (DE LAS) 1
PRESIDENTE/A SANCHEZ SANCHEZ ANGEL
1 VOCAL MUÑOZ REVIRIEGO ANA MARIA
2º VOCAL MARTIN MANJON LAURA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MARTIN MARTIN AURELIO
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MARTIN MARTIN DAVID
1 VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN SANCHEZ MARIA JESUS
1 VOCAL 2º SUPLENTE SAN SEGUNDO JIMENEZ ADOLFO
2º VOCAL 1 er SUPLENTE SANCHEZ LOPEZ M. DOLORES
2º VOCAL 2º SUPLENTE MONTERO MONTERO MERCEDES
DIST: 04 SECC: 010 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 822
COLEGIO: INSTITUTO JOSE LUIS LOPEZ ARANGUREN DIRECCIÓN: CALLE SANTO TOMAS 8
PRESIDENTE/A MATAS MAYORAL ADRIAN
1 VOCAL ARROYO GRANDE FRANCISCO
2º VOCAL MARTINEZ MARTIN RAQUEL
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JIMENEZ SANCHEZ ISABEL
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE SANTIS FERNANDEZ ANTONIO PABLO
1 VOCAL 1 er SUPLENTE APAUSA CAIDAS MARIA LUISA
1 VOCAL 2º SUPLENTE PABLOS DE TEJERO MARIA ENCARNACION
2º VOCAL 1 er SUPLENTE RAMOS RODRIGUEZ MIRYAM
2º VOCAL 2º SUPLENTE CALVO LOPEZ LUIS CARLOS
DIST: 04 SECC: 011 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 987
COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SANTO TOMAS DIRECCIÓN: CALLE JUAN GRANDE 2
PRESIDENTE/A GOMEZ JIMENEZ AZUCENA
1 VOCAL JIMENEZ RILO ISABELO
2º VOCAL HERNANDEZ GARCIA MARIA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE ARRIBAS LOPEZ JOSE LUIS
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GOMEZ HERNANDEZ PAULA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ BERMUDO JOSE ANTONIO
1 VOCAL 2º SUPLENTE FUENTE MARTIN ASCENSION
2º VOCAL 1 er SUPLENTE CARBALLO RODRIGUEZ CRISTINA
2º VOCAL 2º SUPLENTE JIMENEZ RODRIGUEZ ANDRES
DIST: 04 SECC: 011 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 895
COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SANTO TOMAS DIRECCIÓN: CALLE JUAN GRANDE 2
PRESIDENTE/A MORALES GALINDO JOSE DAMIAN
1 VOCAL PINDADO ARRANZ MARIA JESUS
2º VOCAL MARTIN CASTRO PABLO
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE SANDEZ MACEDA PABLO
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE PEINADO BRAVO FRANCISCO JAVIER
1 VOCAL 1 er SUPLENTE LOZANO MUÑOZ FRANCISCO
1 VOCAL 2º SUPLENTE MORENO LLORENTE FERNANDO
2º VOCAL 1 er SUPLENTE PEREZ RODRIGUEZ SANTIAGO
2º VOCAL 2º SUPLENTE PANIAGUA GIL AITOR
DIST: 04 SECC: 012 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 1230
COLEGIO: NUEVO CENTRO INTEGRADO DE FORMACION PROFESIONAL DIRECCIÓN: CALLE GIACOMO PUCCINI 2
PRESIDENTE/A DELGADO SANCHEZ MARIA DE LAS
1 VOCAL SANCHEZ DUEL EDUARDO
2º VOCAL MARTINEZ GARCIA RAQUEL
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE CASTELLANOS PEREZ DANIEL
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GARCIA CASTRO DE MARIA ROCIO
1 VOCAL 1 er SUPLENTE GALAN JIMENEZ JAVIER
1 VOCAL 2º SUPLENTE BLANCO MARTIN M ASUNCION
2º VOCAL 1 er SUPLENTE PASCUAL LEAL ANA BELEN
2º VOCAL 2º SUPLENTE MENDUIÑA MARTIN FRANCISCO
DIST: 04 SECC: 013 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 730
COLEGIO: COLEGIO PUBLICO JUAN DE YEPES DIRECCIÓN: CALLE JUAN DE YEPES 2
PRESIDENTE/A SANCHEZ ASTUDILLO XAVIER
1 VOCAL MUÑOZ SAEZ M SONSOLES
2º VOCAL HERNANDEZ BACHILLER FRANCISCO
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE SOBRINO NIETO MARIA JOSEFA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE SANCHEZ GARCIA ANA MARIA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE HIDALGO DIAZ ESTHER
1 VOCAL 2º SUPLENTE GARCIA NAVAS GUSTAVO
2º VOCAL 1 er SUPLENTE GARCIA MARTIN JOSE MIGUEL
2º VOCAL 2º SUPLENTE GARCIA RIO DEL SANTIAGO
DIST: 04 SECC: 014 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 1165
COLEGIO: COLEGIO PABLO VI DIRECCIÓN: CALLE RAFAELA DE ANTONIO 2
PRESIDENTE/A VAZQUEZ SANCHEZ ERNESTO
1 VOCAL GUTIERREZ SANCHEZ MARIA ISABEL
2º VOCAL SANTOS MOREIRA SONIA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JIMENEZ ALONSO LAURA GUIOMAR
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE CASTELLANO MARTIN ENRIQUE
1 VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ MEDINA WANDER MANUEL
1 VOCAL 2º SUPLENTE GARCIA BLAZQUEZ RAMON
2º VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN SAN JOSE LORENZO
2º VOCAL 2º SUPLENTE ASENSIO PUENTES AITOR DAVID
DIST: 05 SECC: 001 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 633
COLEGIO: INSTITUTO ALONSO DE MADRIGAL DIRECCIÓN: CALLE JUAN GRANDE 1
PRESIDENTE/A HERNANDEZ FRAGUAS JUAN CARLOS
1 VOCAL GONZALEZ MENDEZ FELIPE
2º VOCAL CHAVEZ MOYA CARLOS ANTONIO
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JIMENEZ SANCHEZ MARIA ANGELES
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE ASUNCION OVIEDO M. LUISA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE HERNANDEZ COLLADO MARIA ANGELES
1 VOCAL 2º SUPLENTE HERAS SAEZ CARLOS
2º VOCAL 1 er SUPLENTE GOMEZ PASCUAL LETICIA
2º VOCAL 2º SUPLENTE GARCIA GARCIA M. CONCEPCION
DIST: 05 SECC: 001 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 526
COLEGIO: INSTITUTO ALONSO DE MADRIGAL DIRECCIÓN: CALLE JUAN GRANDE 1
PRESIDENTE/A PINDADO GARCIA SANDRA
1 VOCAL PERRINO ALONSO FRANCISCO
2º VOCAL SEVILLANO JIMENEZ LUIS FERNANDO
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MONTERO MUÑOZ ALMUDENA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE SANCHEZ JIMENEZ BELEN
1 VOCAL 1 er SUPLENTE MERINO TORRALBA MARIA JESUS
1 VOCAL 2º SUPLENTE LOPEZ GARCIA INMACULADA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE MENDIA LIMPIAS JESUS
2º VOCAL 2º SUPLENTE SAN SEGUNDO JIMENEZ HECTOR
DIST: 05 SECC: 002 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 664
COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SANTA ANA DIRECCIÓN: CALLE SAN JOAQUIN 2
PRESIDENTE/A BARREIRO LUCAS MARIA CRISTINA
1 VOCAL CARRILLO MOYA MOISES ISMAEL
2º VOCAL JIMENEZ GARCIA JAIME
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE HERNANDEZ RIVERO JOSE
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE DIAZ ALONSO OLGA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ BLAZQUEZ JOSE JAVIER
1 VOCAL 2º SUPLENTE DELGADO DUQUE JAVIER
2º VOCAL 1 er SUPLENTE HERRAEZ NIETO M. CORONACION
2º VOCAL 2º SUPLENTE ALVAREZ TARDON CESAR
DIST: 05 SECC: 002 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 638
COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SANTA ANA DIRECCIÓN: CALLE SAN JOAQUIN 2
PRESIDENTE/A SAEZ HERNANDEZ EUGENIO JAVIER
1 VOCAL SANCHEZ NOGAL DEL JOSE MARIA
2º VOCAL POZO DEL ENCABO JACOBO
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MARTIN MARTIN ELENA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE NOGAL DEL GARCIA JOSE LUIS
1 VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN ZAZO CESAR
1 VOCAL 2º SUPLENTE LAZARO RAMOS ANDREA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE PERIANES ALONSO JUAN CARLOS
2º VOCAL 2º SUPLENTE PINTA HEREDIA JOSE ANGEL
DIST: 05 SECC: 003 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 887
COLEGIO: INSTITUTO ISABEL DE CASTILLA DIRECCIÓN: CALLE ALFONSO X EL SABIO 4
PRESIDENTE/A SANCHEZ MUÑOZ SARA
1 VOCAL SAN JOSE BRIZ MARIA
2º VOCAL MEDINA VARO MARIA VICTORIA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JIMENEZ SAN SEGUNDO JOSE MARIA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GUTIERREZ SANCHIDRIAN MARIA DEL ROSARIO
1 VOCAL 1 er SUPLENTE MATA DE LA JIMENEZ SILVIA
1 VOCAL 2º SUPLENTE RUIZ MATEO SILVIA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE PUENTE FERNANDEZ PUENTE ANTONIO JOSE
2º VOCAL 2º SUPLENTE HERNANDEZ RODRIGO FERNANDO
DIST: 05 SECC: 004 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 892
COLEGIO: ESCUELA UNIVERSITARIA DE FORMACION DE PROFESORADO DIRECCIÓN: CALLE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES 3
PROFESORADO
PRESIDENTE/A CARRETERO DIAZ M JESUS
1 VOCAL AMORIN GIL ALBERTO
2º VOCAL CABALLERO GARCIA DIEGO
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE BLAS DE CANALES JOSE LUIS
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GONZALEZ SANCHEZ M LUZ
1 VOCAL 1 er SUPLENTE BLAZQUEZ GONZALEZ NOELIA MARIA
1 VOCAL 2º SUPLENTE JIMENEZ MARTIN OSCAR
2º VOCAL 1 er SUPLENTE CRUZ BLAZQUEZ PATROCINIO
2º VOCAL 2º SUPLENTE GONZALEZ HERNANDEZ ANA MARIA
DIST: 05 SECC: 004 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 793
COLEGIO: ESCUELA UNIVERSITARIA DE FORMACION DE PROFESORADO DIRECCIÓN: CALLE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES 3
PRESIDENTE/A MARTIN JIMENEZ RAQUEL
1 VOCAL REVIRIEGO MUÑOZ CARLOS
2º VOCAL ROMERO CAMARERO IGNACIO
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE LOPEZ SANCHEZ MARIA SOCORRO
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE TEJERIZO GARCIA MARIA SOLEDAD
1 VOCAL 1 er SUPLENTE SANCHEZ ABEJON MILAGROS
1 VOCAL 2º SUPLENTE RODRIGUEZ LOPEZ JULITA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN HERNANDEZ NURIA
2º VOCAL 2º SUPLENTE LOPEZ JIMENEZ MOISES
DIST: 05 SECC: 005 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 750
COLEGIO: COLEGIO PUBLICO ARTURO DUPERIER DIRECCIÓN: AVDA JUVENTUD (DE LA) 10
PRESIDENTE/A CUENCA JIMENEZ EVA MARIA
1 VOCAL ARIZA MORA ALVARO
2º VOCAL GARCIA CANALES ANA ISABEL
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE DIAZ SAN SEGUNDO PEDRO JUAN
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE ARRIBAS RUBIO YOLANDA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE IZQUIERDO CATALINAS DANIEL
1 VOCAL 2º SUPLENTE GALAN CRESPO MARIA DEL CARMEN
2º VOCAL 1 er SUPLENTE DENIZ GONZALEZ ANTONIO JOSE
2º VOCAL 2º SUPLENTE JIMENEZ SANCHEZ JUAN JOSE
DIST: 05 SECC: 005 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 662
COLEGIO: COLEGIO PUBLICO ARTURO DUPERIER DIRECCIÓN: AVDA JUVENTUD (DE LA) 10
PRESIDENTE/A SANCHEZ MUÑUMEL ROSA DELIA
1 VOCAL PLAZA CORTAZAR SOTERA
2º VOCAL VINUESA ESCORIAL FRANCISCO JAVIER
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE TORRUBIAS FERNANDEZ JOSE MARIA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE REYES MARCELO EDWIN BRANDON
1 VOCAL 1 er SUPLENTE RIO DEL HERNANDEZ JUAN CARLOS
1 VOCAL 2º SUPLENTE SANCHEZ JIMENEZ MARIA PILAR
2º VOCAL 1 er SUPLENTE VAZQUEZ ALTONAGA DAVID
2º VOCAL 2º SUPLENTE MARTINEZ CENALMOR YOLANDA
DIST: 05 SECC: 006 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 950
COLEGIO: NUEVO CENTRO INTEGRADO DE FORMACION PROFESIONAL DIRECCIÓN: CALLE GIACOMO PUCCINI 2
PRESIDENTE/A DIAZ GUTIERREZ ALBERTO
1 VOCAL GOMEZ GARCIA ALEJANDRO
2º VOCAL GOMEZ PINO MARIA TERESA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE HERNANDEZ GALINDO MARIA CRISTINA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GIL GARCIA JULIO VICENTE
1 VOCAL 1 er SUPLENTE GIL MUÑOZ MIGUEL ANGEL
1 VOCAL 2º SUPLENTE GARCIA MARTIN ANTONIO
2º VOCAL 1 er SUPLENTE GAZQUEZ GENEVAT SILVIA
2º VOCAL 2º SUPLENTE GONZALEZ CORRAL SUSANA
DIST: 05 SECC: 006 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 863
COLEGIO: NUEVO CENTRO INTEGRADO DE FORMACION PROFESIONAL DIRECCIÓN: CALLE GIACOMO PUCCINI 2
PRESIDENTE/A SANTOS RIO DEL NATALIA
1 VOCAL LOPEZ LOPEZ ISABEL
2º VOCAL MARTIN GUTIERREZ BENJAMIN
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MATEOS MONTEJO JUAN MANUEL
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE PINDADO SAEZ CLARA ISABEL
1 VOCAL 1 er SUPLENTE RODRIGUEZ MUÑOZ SONSOLES
1 VOCAL 2º SUPLENTE MUÑOZ PEÑAS MARIEL
2º VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN GARCIA PATRICIA
2º VOCAL 2º SUPLENTE SANCHEZ SERRANO DAVID
DIST: 06 SECC: 001 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 716
COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SANTA TERESA DIRECCIÓN: CALLE CARLOS LUIS DE CUENCA 2
PRESIDENTE/A ENCINAR MONTERO ANDREA
1 VOCAL VEGAS RODRIGUEZ BEGOÑA
2º VOCAL SABORIT POVES JAVIER
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE CRESPO QUIROS MANUEL
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GARCIA PELLETIER ALEXANDRE NICOLAS
1 VOCAL 1 er SUPLENTE GONZALEZ HERRAEZ JUAN
1 VOCAL 2º SUPLENTE CALVENTE GARCIA RODRIGO
2º VOCAL 1 er SUPLENTE SIO CRESPO ROBERT
2º VOCAL 2º SUPLENTE ESCUDERO ARRIBAS JANET
DIST: 06 SECC: 002 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 953
COLEGIO: COLEGIO PUBLICO CLAUDIO SANCHEZ ALBORNOZ DIRECCIÓN: CALLE PASEO DE LA ESTACION 1
PRESIDENTE/A JIMENEZ RESINA MILAGROS
1 VOCAL JIMENEZ HERRERO JAVIER
2º VOCAL CONTRERAS CURA DEL MERCEDES MARIA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE GARCIA GARCIA ADRIAN
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GONZALEZ MASCARAQUE ANGEL MANUEL
1 VOCAL 1 er SUPLENTE CERRADA ORTEGA PALOMA DEL PRADO
1 VOCAL 2º SUPLENTE CHUCA CHOQUE ROBERTA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE GALAN MARTIN ANA ISABEL
2º VOCAL 2º SUPLENTE GARRIDO DOCHADO GONZALO
DIST: 06 SECC: 002 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 969
COLEGIO: COLEGIO PUBLICO CLAUDIO SANCHEZ ALBORNOZ DIRECCIÓN: CALLE PASEO DE LA ESTACION 1
PRESIDENTE/A MARTIN SERRANO MARIA FRANCISCA
1 VOCAL MUÑOZ GIL JOSE MIGUEL
2º VOCAL RAMIREZ RECINOS ODILIA JUDHIT
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE PEREZ VAL DEL JOSE ANTONIO
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE PALOMO POMBO ARMANDO
1 VOCAL 1 er SUPLENTE SALGADO GONZALEZ AURORA
1 VOCAL 2º SUPLENTE MARTIN ALDEA MARIA JESUS
2º VOCAL 1 er SUPLENTE ROMERO CHILLON PAULA
2º VOCAL 2º SUPLENTE RAMIREZ MORONTA MARIA CRISTINA
DIST: 06 SECC: 003 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 1252
COLEGIO: COLEGIO PUBLICO CLAUDIO SANCHEZ ALBORNOZ DIRECCIÓN: CALLE PASEO DE LA ESTACION 1
PRESIDENTE/A RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN
1 VOCAL RODRIGUEZ CASTAÑO NURIA
2º VOCAL RUFES BLANCO JESUS
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MUÑOZ LLORENTE DAVID
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MOREIRA MARTIN MARIA MANUELA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE PATO GONZALEZ ROCIO
1 VOCAL 2º SUPLENTE MARTIN ROFSO JESUS
2º VOCAL 1 er SUPLENTE BERMEJO BERMEJO JAVIER
2º VOCAL 2º SUPLENTE MARTIN RAMOS MARIA DEL CARMEN
DIST: 06 SECC: 004 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 580
COLEGIO: INSTITUTO VASCO DE LA ZARZA DIRECCIÓN: CALLE VALLADOLID 17
PRESIDENTE/A MOLINA GALAN ANA
1 VOCAL MARIN HINCAPIE LAURA
2º VOCAL PAZ COLOS MARIA FERNANDA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE GARCIA GONZALEZ SARAY
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MARTIN MARTIN RODRIGO
1 VOCAL 1 er SUPLENTE HERNANDEZ PEÑA CARLOS
1 VOCAL 2º SUPLENTE PEREZ SANCHEZ JOSE MARIA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE MUÑOZ FABIAN CLEMENTINA
2º VOCAL 2º SUPLENTE CORRAL MARCOS M. ISABEL
DIST: 06 SECC: 005 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 970
COLEGIO: INSTITUTO VASCO DE LA ZARZA DIRECCIÓN: CALLE VALLADOLID 17
PRESIDENTE/A GRANJA DE LA BERNAL MARIA JESUS
1 VOCAL YUSTE PASCUAL JORGE
2º VOCAL ALONSO ROBLEDO ROBERTO
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE HERNANDEZ GOMEZ ANGEL
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MOYANO NORIEGA GREGORIO
1 VOCAL 1 er SUPLENTE SANCHEZ GOMEZ ALFONSO
1 VOCAL 2º SUPLENTE RODRIGUEZ AYUSO EVA MARIA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE GARCIA PERAL MARGARITA
2º VOCAL 2º SUPLENTE VELAZQUEZ GOMEZ M. LUZ
DIST: 06 SECC: 006 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 688
COLEGIO: COLEGIO PUBLICO REINA FABIOLA DIRECCIÓN: CALLE DAVID HERRERO 16
PRESIDENTE/A COLINO GARCIA MARIA JOSE
1 VOCAL GONZALEZ HERRAEZ JULIAN
2º VOCAL ENCINAR IMBEL ANGELES
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE BONIFACIO NAVES VERONICE
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE JIMENEZ GALAN NURIA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE CIVIDANES GARCIA MARIA ROCIO
1 VOCAL 2º SUPLENTE CASTAÑO LADINO JOHANNY ANDRES
2º VOCAL 1 er SUPLENTE CONTRERAS ALONSO ANDRES
2º VOCAL 2º SUPLENTE AYLLO ALMEIDA SILVIA
DIST: 06 SECC: 006 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 659
COLEGIO: COLEGIO PUBLICO REINA FABIOLA DIRECCIÓN: CALLE DAVID HERRERO 16
PRESIDENTE/A LORENZO CABALLERO MARIA CARMEN
1 VOCAL MARTIN MARTIN ADORACION
2º VOCAL SANTIS FERNANDEZ JOSE LUIS
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MUÑOZ RETUERCE M ISABEL
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MARTIN GARCIA ROSA MARIA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE RODRIGUEZ RIO DEL AURORA
1 VOCAL 2º SUPLENTE MARTINEZ URBANOS LUIS
2º VOCAL 1 er SUPLENTE ORTIZ MARTIN DAVID
2º VOCAL 2º SUPLENTE YUSTE GARCIA MARIA JOSE
DIST: 06 SECC: 008 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 905
COLEGIO: COLEGIO PUBLICO COMUNEROS DE CASTILLA DIRECCIÓN: CALLE PADRE VICTORIANO RODRIGUEZ 13
PRESIDENTE/A HERNANDEZ SANCHEZ MARINA
1 VOCAL ZAHARIE MIRCEA RAMONA
2º VOCAL GARCIA PELAEZ ROBERTO
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JIMENEZ CRESPO RUBEN
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE VIVERO LOPEZ MANUEL FELIPE
1 VOCAL 1 er SUPLENTE ZAZO RODRIGUEZ BIENVENIDO
1 VOCAL 2º SUPLENTE BOSQUE DEL SANZ MARIA ROCIO
2º VOCAL 1 er SUPLENTE PERRINO GONZALEZ JOSE FRANCISCO
2º VOCAL 2º SUPLENTE MAROTO RODRIGUEZ ANGEL
DIST: 06 SECC: 009 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 611
COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SANTA TERESA DIRECCIÓN: CALLE CARLOS LUIS DE CUENCA 2
PRESIDENTE/A GARCIA ALBARRAN M.SOLEDAD
1 VOCAL GARCINUÑO GIL RODRIGO
2º VOCAL MARTIN GONZALEZ FAUSTO
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE GARCIA SERRANO SARA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE PROPIN PEREZ DAVID
1 VOCAL 1 er SUPLENTE GUTIERREZ GONZALEZ FELIPE
1 VOCAL 2º SUPLENTE HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE VALENCIA ORTEGA ALBERTO
2º VOCAL 2º SUPLENTE FERNANDEZ BLANCO RUIZ GOMEZ BEATRIZ
DIST: 06 SECC: 010 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 736
COLEGIO: EDIFICIO PARQUE INFANTIL DE TRAFICO DIRECCIÓN: PASEO DON CARMELO S/N
PRESIDENTE/A PATO HERNANDEZ EUTIMIO
1 VOCAL IGLESIAS GONZALEZ JOSE
2º VOCAL GALAN VELAYOS M. ROCIO
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MANSO MORA ANA MARIA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE REY DEL MARCOS MARIA ISABEL
1 VOCAL 1 er SUPLENTE SANCHEZ PEREZ PAULINO
1 VOCAL 2º SUPLENTE SANCHEZ GOMEZ-PIMPOLLO ANGEL PAULINO
2º VOCAL 1 er SUPLENTE HERNANDO EGIDO RODRIGO
2º VOCAL 2º SUPLENTE BENITO JIMENEZ PIEDAD
DIST: 06 SECC: 011 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 957
COLEGIO: CONSERVATORIO TOMÁS LUIS DE VICTORIA DIRECCIÓN: AVDA ESPAÑA (DE) 7
PRESIDENTE/A SANCHEZ YAÑEZ ADOLFO JOSE
1 VOCAL GARCIA JIMENEZ JESUS
2º VOCAL LUIS GUILLEN OSCAR
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE RELAÑO PEÑA ANTONIO LUIS
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE JIMENEZ POSE RAUL
1 VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN MARTIN MARIA ANGELES
1 VOCAL 2º SUPLENTE RINCON BECERRA M DOLORES
2º VOCAL 1 er SUPLENTE SANTOS JIMENEZ SILVIA
2º VOCAL 2º SUPLENTE HERRANZ SAN SEGUNDO CAROLINA
DIST: 06 SECC: 012 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 740
COLEGIO: PARQUE MUNICIPAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DIRECCIÓN: CALLE JORGE DE SANTAYANA 58
PRESIDENTE/A GONZALEZ MARTIN MANUEL
1 VOCAL GONZALEZ ENCOMIENDA CAROLINA
2º VOCAL HIDALGO BLAZQUEZ EVA MARIA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE GALINDO MARTIN CARLOS
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE BLAS DE HERRAEZ CRISTINA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE GARCIA ESTEVEZ JOSE ANTONIO
1 VOCAL 2º SUPLENTE JIMENEZ MELENDEZ HECTOR
2º VOCAL 1 er SUPLENTE ARRIBAS MARTIN M JOSE
2º VOCAL 2º SUPLENTE BARRIOS GOMEZ NOELIA
DIST: 06 SECC: 012 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 746
COLEGIO: PARQUE MUNICIPAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DIRECCIÓN: CALLE JORGE DE SANTAYANA 58
PRESIDENTE/A MARTIN JIMENEZ MARIA DEL PILAR
1 VOCAL MARTIN GARCIA ROCIO
2º VOCAL VILLAR JIMENEZ AIDA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE PLAZA ALFAYATE NOELIA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE TEJERINA SAN PEDRO M ANGELES
1 VOCAL 1 er SUPLENTE PRIETO LAMO DE GEMMA
1 VOCAL 2º SUPLENTE SEVILLANO CABO DE ANA MARIA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN ESTEVEZ MARIA SONSOLES
2º VOCAL 2º SUPLENTE SAN JUAN PERICACHO ESPERANZA
DIST: 06 SECC: 013 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 829
COLEGIO: CONSERVATORIO TOMÁS LUIS DE VICTORIA DIRECCIÓN: AVDA ESPAÑA (DE) 7
PRESIDENTE/A BLANCO SAN SEGUNDO ANGEL
1 VOCAL AREVALO MAIZ M PILAR
2º VOCAL DIAZ DE MERA RODRIGUEZ GUILLERMO
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JIMENEZ GOMEZ ANA ISABEL
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GONZALEZ SANCHEZ ANA BELEN
1 VOCAL 1 er SUPLENTE HERRAEZ JIMENEZ CRISTINA
1 VOCAL 2º SUPLENTE ARRIBAS GOMEZ CAROLINA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE FERNANDEZ GALLEGO JORGE
2º VOCAL 2º SUPLENTE HERNANDEZ VAQUERO MARTA
DIST: 06 SECC: 013 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 870
COLEGIO: CONSERVATORIO TOMÁS LUIS DE VICTORIA DIRECCIÓN: AVDA ESPAÑA (DE) 7
PRESIDENTE/A ORMEÑO LOPEZ M. INES
1 VOCAL VELAYOS TARDON AMPARO
2º VOCAL RODRIGUEZ PINTO RUBEN
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE SANTANDER SANCHEZ M PILAR
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MARTIN DIAZ PABLO
1 VOCAL 1 er SUPLENTE VELAR MARTIN ELENA
1 VOCAL 2º SUPLENTE SALGADO PEREZ MARIA SONSOLES
2º VOCAL 1 er SUPLENTE LOPEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER
2º VOCAL 2º SUPLENTE MARTIN RIO DEL URBANO
DIST: 06 SECC: 014 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 1043
COLEGIO: BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE JIMENEZ DIRECCIÓN: AVDA INMACULADA (DE LA) 11
LOZANO
PRESIDENTE/A CASTILLO GARCIA ANTONIO
1 VOCAL ALBARRAN SERRANO JOSE LUIS
2º VOCAL NIETO AGUIRRE LUCIA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MEDRANO CARABALLO PEDRO LUIS
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE BLASCO ALIAS SONSOLES
1 VOCAL 1 er SUPLENTE HERNANDEZ SANCHEZ M. CARMEN
1 VOCAL 2º SUPLENTE BARBERO GUTIERREZ M ANGELES
2º VOCAL 1 er SUPLENTE BURGUILLO SANCHEZ M. PILAR
2º VOCAL 2º SUPLENTE GALIAN MUÑOZ MARIA
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