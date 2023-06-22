Consulta aquí si estás entre los “agraciados” y te toca mesa electoral el 23-J en Ávila

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COPE ÁVILA

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    23-J / LISTADO COMPLETO MESAS ELECTORALES PARA LA CIUDAD DE AVILA

    Pleno Ávila

    COPE ÁvilaCOPE Ávila

    Tiempo de lectura: 17'Actualizado 14:35

    DIST: 01 SECC: 001 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 965

    COLEGIO: EDIFICIO AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN: PLAZA MERCADO CHICO (DEL) 1

    PRESIDENTE/A SANCHEZ SANCHEZ JOSE ALBERTO

    1 VOCAL JIMENEZ MARTIN M JESUS

    2º VOCAL JIMENEZ ARENAS BEATRIZ

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE RODRIGUEZ BLANCO DANIEL

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE SANCHEZ GARCIA MARTA

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE SAUCEDO BERGUIO ELENA

    1 VOCAL 2º SUPLENTE ANIAS MARTINEZ MAYDA ELENA

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE QUIROS SEGOVIA M.TERESA

    2º VOCAL 2º SUPLENTE JIMENEZ GARCIA NURIA ESTHER

    DIST: 01 SECC: 002 MESA: A A - I Nº ELECTORES: 535

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    COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SAN ESTEBAN DIRECCIÓN: CALLE MEDICO FERNANDO TOME 1

    PRESIDENTE/A ARENAS MADERA MARIA TERESA

    1 VOCAL GONZALEZ HERNANDEZ MARGARITA

    2º VOCAL GRANADA GIL SANDRA MILENA

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE DIAZ SANZ AGUSTIN

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE BLANCO RUBIO TOMAS

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE ARRIBAS JIMENEZ JUAN ANTONIO

    1 VOCAL 2º SUPLENTE CABELLO GONZALEZ JOSE GABRIEL

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE HERNANDEZ GARCIA MARIA PAZ

    2º VOCAL 2º SUPLENTE GARCIA CABALLERO PATRICIA

    DIST: 01 SECC: 002 MESA: B J - Z Nº ELECTORES: 595

    COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SAN ESTEBAN DIRECCIÓN: CALLE MEDICO FERNANDO TOME 1

    PRESIDENTE/A PARRA DE LA GUTIERREZ FELIX

    1 VOCAL MARTIN JIMENEZ GUSTAVO

    2º VOCAL MAROTO RODRIGUEZ JUAN CARLOS

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE LOPEZ LOPEZ JUAN RAMON

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MORALI TELLA ERIKA

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE PABLO NAVAS ALICIA

    1 VOCAL 2º SUPLENTE POZO DEL GARCIA MARTIN

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE TENRERO DOMINGUEZ M. ISABEL

    2º VOCAL 2º SUPLENTE VELAZQUEZ GIL MARIA LUISA

    DIST: 02 SECC: 001 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 685

    COLEGIO: COLEGIO DIOCESANO DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA DIRECCIÓN: CALLE DUQUE DE ALBA 1

    NUESTRA SEÑORA

    PRESIDENTE/A GARZON GUTIERREZ JOSE MARIA

    1 VOCAL GONZALEZ DIAZ MYRIAM

    2º VOCAL GARCIA MORENO RODRIGUEZ DANIEL

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE HERNANZ ALONSO MARIA ELENA

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE BERMEJO CARRASCO DAVID

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE COLLADO PRIETO RAFAEL

    1 VOCAL 2º SUPLENTE CALVO GARZON ISABEL

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE DOLZ PLA VICENTE

    2º VOCAL 2º SUPLENTE CARRERA GARROSA PATRICIA

    DIST: 02 SECC: 001 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 641

    COLEGIO: COLEGIO DIOCESANO DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA DIRECCIÓN: CALLE DUQUE DE ALBA 1

    NUESTRA SEÑORA

    PRESIDENTE/A MAYORGA GARCIA VICENTE ANDRES

    1 VOCAL MARTINEZ RODRIGUEZ FLORENCIO

    2º VOCAL SIMON MARTIN EVA MARIA

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE OREJAS CASTRO MARIA VICTORIA

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE LOZANO PEÑA M. JOSE

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE NIETO RODERO CARMEN SOFIA

    1 VOCAL 2º SUPLENTE PALUD GRACIA IRENE

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE PRIETO RODRIGUEZ CONSUELO

    2º VOCAL 2º SUPLENTE MARTIN GONZALEZ EDMUNDO

    DIST: 02 SECC: 002 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 881

    COLEGIO: INSTITUTO ISABEL DE CASTILLA DIRECCIÓN: CALLE ALFONSO X EL SABIO 4

    PRESIDENTE/A HERRAEZ GARCIA M GLORIA

    1 VOCAL PEREZ PLAZA ANTONIA

    2º VOCAL JIMENEZ SAN SEGUNDO IGNACIO

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE OTERO ARROYO NURIA

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE OVIEDO ASUNCION JOSE ALFONSO

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENO HIDALGO JESUS MIGUEL

    1 VOCAL 2º SUPLENTE RAMOS MAYORGA MARTA ESPERANZA

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ CALVO MIGUEL

    2º VOCAL 2º SUPLENTE RIVERO COLOMO CAROLINA

    DIST: 03 SECC: 001 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 632

    COLEGIO: COLEGIO PUBLICO LA ENCARNACION DIRECCIÓN: CALLE ZAMORA 20

    PRESIDENTE/A GUTIERREZ DIAZ TOMAS

    1 VOCAL ENRIQUEZ MARTIN M. BLANCA

    2º VOCAL JIMENEZ SANTURINO M. CARMEN

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE GUTIERREZ LOBO M. TERESA

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GARCIA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE GONZALEZ GARCIA NATALIA

    1 VOCAL 2º SUPLENTE DIAZ HOZ DE LA MARIA

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE HERNANDEZ HERNANDEZ RICARDO

    2º VOCAL 2º SUPLENTE GARCIA MORENO IRENE MARIA

    DIST: 03 SECC: 001 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 600

    COLEGIO: COLEGIO PUBLICO LA ENCARNACION DIRECCIÓN: CALLE ZAMORA 20

    PRESIDENTE/A SANCHEZ YAÑEZ MARIA TERESA

    1 VOCAL SOMOZA VILLACASTIN JESUS

    2º VOCAL MARTIN AREVALO CLARA ISABEL

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE SANCHEZ CARABIAS M. NIEVES

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE REGALADO RUANO M. ANGELES

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE SANCHEZ GONZALEZ RAQUEL

    1 VOCAL 2º SUPLENTE LUMBRERAS MARTIN DAVID

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN GOMEZ LUIS FELIPE

    2º VOCAL 2º SUPLENTE MUÑOZ POZO LAURA

    DIST: 03 SECC: 002 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 734

    COLEGIO: COLEGIO PUBLICO EL PRADILLO DIRECCIÓN: CALLE ARSENIO GUTIERREZ PALACIOS 6

    PRESIDENTE/A BECEDAS MARTINEZ LUIS MANUEL

    1 VOCAL GARCIA MARTIN JOSE MARIA

    2º VOCAL GALAN ZURDO MARIA

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE GUTIERREZ RODRIGUEZ VICTOR LUIS

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GARCINUÑO MARTIN AGUSTIN

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE GARCIA MARTINEZ IRENE

    1 VOCAL 2º SUPLENTE JIMENEZ SANTOS MARGARITA

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE CORREDERA BLAZQUEZ MARIA INMACULADA

    2º VOCAL 2º SUPLENTE DIAZ GOMEZ ALBA

    DIST: 03 SECC: 002 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 693

    COLEGIO: COLEGIO PUBLICO EL PRADILLO DIRECCIÓN: CALLE ARSENIO GUTIERREZ PALACIOS 6

    PRESIDENTE/A MONFORTE ESCOBAR FERNANDO

    1 VOCAL MARTIN CORREDERA ANTONIO

    2º VOCAL SANZ CALLE DE LA JOSE MARIA

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE RODRIGUEZ GARCIA JUAN

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE LOPEZ LOZANO M. SONSOLES

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE MORON NADADOR ANA ISABEL

    1 VOCAL 2º SUPLENTE LABRADOR ROMERO NURIA

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN VELASCO ANA LUCRECIA

    2º VOCAL 2º SUPLENTE MARTIN PABLOS DE JULIO CESAR

    DIST: 04 SECC: 001 MESA: A A - Z Nº ELECTORES: 222

    COLEGIO: LOCAL DEL ANTIGUO AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN: PLAZA AYUNTAMIENTO (DEL) 1

    PRESIDENTE/A GONZALEZ BLAZQUEZ ALBERTO GUILLERMO

    1 VOCAL HERNANDO LOPEZ SERGIO

    2º VOCAL SASTRE VALVERDE MARINA

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MARTIN SAN GIL GUIOMAR

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MARTIN VEGAZO JORGE

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE HERRAEZ SAN GIL LUIS CARLOS

    1 VOCAL 2º SUPLENTE RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL MAR

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE SERRANO GARCIA MARIA DEL MAR

    2º VOCAL 2º SUPLENTE MARTIN GARCIA AITOR

    DIST: 04 SECC: 001 MESA: B A - Z Nº ELECTORES: 1154

    COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SAN PEDRO BAUTISTA DIRECCIÓN: PLAZA SAN NICOLAS 18

    PRESIDENTE/A RESINA GUTIERREZ TANIA

    1 VOCAL MARTIN DELGADO MAIZ JESUS CARLOS

    2º VOCAL RODRIGUEZ BLAZQUEZ ANTONIO

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JIMENO CASTELLO MARIOLA

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE LUQUE APERADOR RAQUEL

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE ALLER MARTIN ADRIAN

    1 VOCAL 2º SUPLENTE GALAN BLANCO LEONOR

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE ASIAIN GARCIA ANTONIO

    2º VOCAL 2º SUPLENTE FUENTE DE LA HERNANDEZ FELIX

    DIST: 04 SECC: 002 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 627

    COLEGIO: CENTRO DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS DIRECCIÓN: CALLE CASIMIRO HERNANDEZ 7

    ADULTOS

    PRESIDENTE/A JIMENEZ VAZQUEZ MARIA SONSOLES

    1 VOCAL GARCIA GUTIERREZ PILAR

    2º VOCAL GONZALEZ SAN GENARO LORENA

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE CARRERA GARCIA PILAR

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GARCIA MARTIN MARIA CRISTINA

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ JIMENEZ JOEL

    1 VOCAL 2º SUPLENTE ANDRES DE CABELLO DARIO

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE GUTIERREZ JIMENEZ ISRAEL

    2º VOCAL 2º SUPLENTE GARCIA SANCHEZ M. ELENA

    DIST: 04 SECC: 002 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 550

    COLEGIO: CENTRO DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS DIRECCIÓN: CALLE CASIMIRO HERNANDEZ 7

    ADULTOS

    PRESIDENTE/A MORENO ASUNCION DE LA MARIA YOLANDA

    1 VOCAL PEREZ ANTOLIN MARIO

    2º VOCAL TALAVERA DELGADO DIEGO

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE NAVARRO JIMENEZ M. TERESA

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE PASCUAL FERNANDEZ NURIA

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE SANZ BLAS M. MONTSERRAT

    1 VOCAL 2º SUPLENTE RODRIGUEZ JIMENEZ IKER

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE ROFSO GARCIA MARIA TERESA

    2º VOCAL 2º SUPLENTE RODRIGUEZ ALONSO JULIAN

    DIST: 04 SECC: 003 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 968

    COLEGIO: COLEGIO PUBLICO JUAN DE YEPES DIRECCIÓN: CALLE JUAN DE YEPES 2

    PRESIDENTE/A CHAPINAL LAZARO TERESA

    1 VOCAL JIMENEZ LOPEZ SERGIO

    2º VOCAL JOHNSON JOHNSON ESTHER

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MARTINEZ LOPEZ ESMERALDA

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MORENO MAZO MARIA NIEVES

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE VAZQUEZ VARELA MARGARITA

    1 VOCAL 2º SUPLENTE ZEGARRA CASTRO JOSECARLO

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE POZO DEL RODRIGUEZ MARIA GLORIA

    2º VOCAL 2º SUPLENTE GIL GOMEZ LUCIA

    DIST: 04 SECC: 004 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 805

    COLEGIO: COLEGIO PABLO VI DIRECCIÓN: CALLE RAFAELA DE ANTONIO 2

    PRESIDENTE/A GARCIA GARRIDO GONZALO

    1 VOCAL ARRIBAS JIMENEZ JOSE FRANCISCO

    2º VOCAL TOLEDANO BRAVO PILAR

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE CAÑAS YUSTE ALFONSO

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GARCIA HIDALGO FELIPE

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE HERRERO CALLEJA PEDRO LUIS

    1 VOCAL 2º SUPLENTE MARTIN DOCHADO JESUS

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE GONZALEZ POLO JOSE MANUEL

    2º VOCAL 2º SUPLENTE RIO DEL LOPEZ CARLOS

    DIST: 04 SECC: 005 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 957

    COLEGIO: INSTITUTO JORGE DE SANTAYANA DIRECCIÓN: CALLE SANTO TOMAS 4

    PRESIDENTE/A LORENZO JIMENEZ SARA

    1 VOCAL SANTAMARIA ARRIBAS ALBERTO

    2º VOCAL ARMAS DE DIAZ YAIDELYN

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JIMENEZ RESINA ADELA MARIA

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GARCIA PATO CARMEN

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE FERNANDEZ PEREZ NOELIA

    1 VOCAL 2º SUPLENTE ESCUDERO ARRIBAS EMILIO

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE OSORIO PATIÑO JULIO CESAR

    2º VOCAL 2º SUPLENTE BERMEJO MARTINEZ PEDRO

    DIST: 04 SECC: 006 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 558

    COLEGIO: COLEGIO PUBLICO CERVANTES DIRECCIÓN: CALLE JESUS DEL GRAN PODER 12

    PRESIDENTE/A GALLEGO OBREGON LARA

    1 VOCAL GONZALEZ ALVARO MARIA DEL CARMEN

    2º VOCAL JIMENEZ ZAZO ROSA MARIA

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE GOMEZ HERNANDEZ MARIA ISABEL

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE CRUZ FERNANDEZ GONZALO

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO

    1 VOCAL 2º SUPLENTE CID DEL BLAZQUEZ PEDRO

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE AHIJADO MARTIN GRANDE FRANCISCO JAVIER

    2º VOCAL 2º SUPLENTE HERRANZ SANCHEZ JOSE LUIS

    DIST: 04 SECC: 006 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 571

    COLEGIO: COLEGIO PUBLICO CERVANTES DIRECCIÓN: CALLE JESUS DEL GRAN PODER 12

    PRESIDENTE/A NIEVES LOPEZ ANTONIO

    1 VOCAL MARTIN SANCHEZ RAFAEL ALBERTO

    2º VOCAL SANCHEZ GARCIA NURIA

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MARTIN JIMENEZ NATALIA

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE SANCHIDRIAN JIMENEZ ALEJANDRO

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE MANCHEÑO LOPEZ MONICA

    1 VOCAL 2º SUPLENTE LLORENTE SANCHEZ ALEJANDRO

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN JIMENEZ JOSE ANTONIO

    2º VOCAL 2º SUPLENTE PEREZ GUTIERREZ ALMUDENA

    DIST: 04 SECC: 008 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 908

    COLEGIO: INSTITUTO JOSE LUIS LOPEZ ARANGUREN DIRECCIÓN: CALLE SANTO TOMAS 8

    PRESIDENTE/A CARRACEDO MARTIN FERNANDO

    1 VOCAL GARCIA JIMENEZ RUBEN

    2º VOCAL BURGUILLO MARTIN MIGUEL ANGEL

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE HERRAEZ CRESPO ROBERTO

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GARCIA GIL GONZALO

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ GARCIA ELENA

    1 VOCAL 2º SUPLENTE HERNANDEZ LOPEZ YOLANDA

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE BLANCO RINCON RAUL

    2º VOCAL 2º SUPLENTE GARCIA PILEÑO RAUL

    DIST: 04 SECC: 008 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 816

    COLEGIO: INSTITUTO JOSE LUIS LOPEZ ARANGUREN DIRECCIÓN: CALLE SANTO TOMAS 8

    PRESIDENTE/A LOPEZ PRADO DE PAULA

    1 VOCAL PEÑA ORTIZ JAIME

    2º VOCAL PRIETO MEJIA JUAN SEBASTIAN

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MATILLA COLLADO FORTUNATO

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MARTIN LORENZO VALERIANA

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN LIRA BEATRIZ

    1 VOCAL 2º SUPLENTE VELAYOS VELAYOS M CONCEPCION

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE TORIBIO ASENSIO LAURA

    2º VOCAL 2º SUPLENTE PULIDO NAVAS JOSE

    DIST: 04 SECC: 009 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 673

    COLEGIO: EDIFICIO CENTRO POLIVALENTE ZONA SUR DIRECCIÓN: CALLE ERAS (DE LAS) 1

    PRESIDENTE/A COLLADO BLANCO ALVARO

    1 VOCAL BLAZQUEZ GALAN TERESA DE JESUS

    2º VOCAL ACEVEDO VANEGAS JUAN DIONISIO

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE BLANCO MARTIN MARIA ISABEL

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE FONTAN GARCIA ALBERTO

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE ENCINAR HERRAEZ MARGARITA

    1 VOCAL 2º SUPLENTE JIMENEZ GARCIA ALVARO

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ OVEJERO JUAN CARLOS

    2º VOCAL 2º SUPLENTE ARRESE GARCIA-PEÑUELA SUSANA

    DIST: 04 SECC: 009 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 566

    COLEGIO: EDIFICIO CENTRO POLIVALENTE ZONA SUR DIRECCIÓN: CALLE ERAS (DE LAS) 1

    PRESIDENTE/A SANCHEZ SANCHEZ ANGEL

    1 VOCAL MUÑOZ REVIRIEGO ANA MARIA

    2º VOCAL MARTIN MANJON LAURA

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MARTIN MARTIN AURELIO

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MARTIN MARTIN DAVID

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN SANCHEZ MARIA JESUS

    1 VOCAL 2º SUPLENTE SAN SEGUNDO JIMENEZ ADOLFO

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE SANCHEZ LOPEZ M. DOLORES

    2º VOCAL 2º SUPLENTE MONTERO MONTERO MERCEDES

    DIST: 04 SECC: 010 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 822

    COLEGIO: INSTITUTO JOSE LUIS LOPEZ ARANGUREN DIRECCIÓN: CALLE SANTO TOMAS 8

    PRESIDENTE/A MATAS MAYORAL ADRIAN

    1 VOCAL ARROYO GRANDE FRANCISCO

    2º VOCAL MARTINEZ MARTIN RAQUEL

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JIMENEZ SANCHEZ ISABEL

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE SANTIS FERNANDEZ ANTONIO PABLO

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE APAUSA CAIDAS MARIA LUISA

    1 VOCAL 2º SUPLENTE PABLOS DE TEJERO MARIA ENCARNACION

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE RAMOS RODRIGUEZ MIRYAM

    2º VOCAL 2º SUPLENTE CALVO LOPEZ LUIS CARLOS

    DIST: 04 SECC: 011 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 987

    COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SANTO TOMAS DIRECCIÓN: CALLE JUAN GRANDE 2

    PRESIDENTE/A GOMEZ JIMENEZ AZUCENA

    1 VOCAL JIMENEZ RILO ISABELO

    2º VOCAL HERNANDEZ GARCIA MARIA

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE ARRIBAS LOPEZ JOSE LUIS

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GOMEZ HERNANDEZ PAULA

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ BERMUDO JOSE ANTONIO

    1 VOCAL 2º SUPLENTE FUENTE MARTIN ASCENSION

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE CARBALLO RODRIGUEZ CRISTINA

    2º VOCAL 2º SUPLENTE JIMENEZ RODRIGUEZ ANDRES

    DIST: 04 SECC: 011 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 895

    COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SANTO TOMAS DIRECCIÓN: CALLE JUAN GRANDE 2

    PRESIDENTE/A MORALES GALINDO JOSE DAMIAN

    1 VOCAL PINDADO ARRANZ MARIA JESUS

    2º VOCAL MARTIN CASTRO PABLO

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE SANDEZ MACEDA PABLO

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE PEINADO BRAVO FRANCISCO JAVIER

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE LOZANO MUÑOZ FRANCISCO

    1 VOCAL 2º SUPLENTE MORENO LLORENTE FERNANDO

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE PEREZ RODRIGUEZ SANTIAGO

    2º VOCAL 2º SUPLENTE PANIAGUA GIL AITOR

    DIST: 04 SECC: 012 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 1230

    COLEGIO: NUEVO CENTRO INTEGRADO DE FORMACION PROFESIONAL DIRECCIÓN: CALLE GIACOMO PUCCINI 2

    PRESIDENTE/A DELGADO SANCHEZ MARIA DE LAS

    1 VOCAL SANCHEZ DUEL EDUARDO

    2º VOCAL MARTINEZ GARCIA RAQUEL

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE CASTELLANOS PEREZ DANIEL

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GARCIA CASTRO DE MARIA ROCIO

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE GALAN JIMENEZ JAVIER

    1 VOCAL 2º SUPLENTE BLANCO MARTIN M ASUNCION

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE PASCUAL LEAL ANA BELEN

    2º VOCAL 2º SUPLENTE MENDUIÑA MARTIN FRANCISCO

    DIST: 04 SECC: 013 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 730

    COLEGIO: COLEGIO PUBLICO JUAN DE YEPES DIRECCIÓN: CALLE JUAN DE YEPES 2

    PRESIDENTE/A SANCHEZ ASTUDILLO XAVIER

    1 VOCAL MUÑOZ SAEZ M SONSOLES

    2º VOCAL HERNANDEZ BACHILLER FRANCISCO

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE SOBRINO NIETO MARIA JOSEFA

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE SANCHEZ GARCIA ANA MARIA

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE HIDALGO DIAZ ESTHER

    1 VOCAL 2º SUPLENTE GARCIA NAVAS GUSTAVO

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE GARCIA MARTIN JOSE MIGUEL

    2º VOCAL 2º SUPLENTE GARCIA RIO DEL SANTIAGO

    DIST: 04 SECC: 014 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 1165

    COLEGIO: COLEGIO PABLO VI DIRECCIÓN: CALLE RAFAELA DE ANTONIO 2

    PRESIDENTE/A VAZQUEZ SANCHEZ ERNESTO

    1 VOCAL GUTIERREZ SANCHEZ MARIA ISABEL

    2º VOCAL SANTOS MOREIRA SONIA

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JIMENEZ ALONSO LAURA GUIOMAR

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE CASTELLANO MARTIN ENRIQUE

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ MEDINA WANDER MANUEL

    1 VOCAL 2º SUPLENTE GARCIA BLAZQUEZ RAMON

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN SAN JOSE LORENZO

    2º VOCAL 2º SUPLENTE ASENSIO PUENTES AITOR DAVID

    DIST: 05 SECC: 001 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 633

    COLEGIO: INSTITUTO ALONSO DE MADRIGAL DIRECCIÓN: CALLE JUAN GRANDE 1

    PRESIDENTE/A HERNANDEZ FRAGUAS JUAN CARLOS

    1 VOCAL GONZALEZ MENDEZ FELIPE

    2º VOCAL CHAVEZ MOYA CARLOS ANTONIO

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JIMENEZ SANCHEZ MARIA ANGELES

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE ASUNCION OVIEDO M. LUISA

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE HERNANDEZ COLLADO MARIA ANGELES

    1 VOCAL 2º SUPLENTE HERAS SAEZ CARLOS

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE GOMEZ PASCUAL LETICIA

    2º VOCAL 2º SUPLENTE GARCIA GARCIA M. CONCEPCION

    DIST: 05 SECC: 001 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 526

    COLEGIO: INSTITUTO ALONSO DE MADRIGAL DIRECCIÓN: CALLE JUAN GRANDE 1

    PRESIDENTE/A PINDADO GARCIA SANDRA

    1 VOCAL PERRINO ALONSO FRANCISCO

    2º VOCAL SEVILLANO JIMENEZ LUIS FERNANDO

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MONTERO MUÑOZ ALMUDENA

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE SANCHEZ JIMENEZ BELEN

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE MERINO TORRALBA MARIA JESUS

    1 VOCAL 2º SUPLENTE LOPEZ GARCIA INMACULADA

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE MENDIA LIMPIAS JESUS

    2º VOCAL 2º SUPLENTE SAN SEGUNDO JIMENEZ HECTOR

    DIST: 05 SECC: 002 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 664

    COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SANTA ANA DIRECCIÓN: CALLE SAN JOAQUIN 2

    PRESIDENTE/A BARREIRO LUCAS MARIA CRISTINA

    1 VOCAL CARRILLO MOYA MOISES ISMAEL

    2º VOCAL JIMENEZ GARCIA JAIME

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE HERNANDEZ RIVERO JOSE

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE DIAZ ALONSO OLGA

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ BLAZQUEZ JOSE JAVIER

    1 VOCAL 2º SUPLENTE DELGADO DUQUE JAVIER

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE HERRAEZ NIETO M. CORONACION

    2º VOCAL 2º SUPLENTE ALVAREZ TARDON CESAR

    DIST: 05 SECC: 002 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 638

    COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SANTA ANA DIRECCIÓN: CALLE SAN JOAQUIN 2

    PRESIDENTE/A SAEZ HERNANDEZ EUGENIO JAVIER

    1 VOCAL SANCHEZ NOGAL DEL JOSE MARIA

    2º VOCAL POZO DEL ENCABO JACOBO

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MARTIN MARTIN ELENA

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE NOGAL DEL GARCIA JOSE LUIS

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN ZAZO CESAR

    1 VOCAL 2º SUPLENTE LAZARO RAMOS ANDREA

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE PERIANES ALONSO JUAN CARLOS

    2º VOCAL 2º SUPLENTE PINTA HEREDIA JOSE ANGEL

    DIST: 05 SECC: 003 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 887

    COLEGIO: INSTITUTO ISABEL DE CASTILLA DIRECCIÓN: CALLE ALFONSO X EL SABIO 4

    PRESIDENTE/A SANCHEZ MUÑOZ SARA

    1 VOCAL SAN JOSE BRIZ MARIA

    2º VOCAL MEDINA VARO MARIA VICTORIA

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JIMENEZ SAN SEGUNDO JOSE MARIA

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GUTIERREZ SANCHIDRIAN MARIA DEL ROSARIO

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE MATA DE LA JIMENEZ SILVIA

    1 VOCAL 2º SUPLENTE RUIZ MATEO SILVIA

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE PUENTE FERNANDEZ PUENTE ANTONIO JOSE

    2º VOCAL 2º SUPLENTE HERNANDEZ RODRIGO FERNANDO

    DIST: 05 SECC: 004 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 892

    COLEGIO: ESCUELA UNIVERSITARIA DE FORMACION DE PROFESORADO DIRECCIÓN: CALLE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES 3

    PROFESORADO

    PRESIDENTE/A CARRETERO DIAZ M JESUS

    1 VOCAL AMORIN GIL ALBERTO

    2º VOCAL CABALLERO GARCIA DIEGO

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE BLAS DE CANALES JOSE LUIS

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GONZALEZ SANCHEZ M LUZ

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE BLAZQUEZ GONZALEZ NOELIA MARIA

    1 VOCAL 2º SUPLENTE JIMENEZ MARTIN OSCAR

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE CRUZ BLAZQUEZ PATROCINIO

    2º VOCAL 2º SUPLENTE GONZALEZ HERNANDEZ ANA MARIA

    DIST: 05 SECC: 004 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 793

    COLEGIO: ESCUELA UNIVERSITARIA DE FORMACION DE PROFESORADO DIRECCIÓN: CALLE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES 3

    PRESIDENTE/A MARTIN JIMENEZ RAQUEL

    1 VOCAL REVIRIEGO MUÑOZ CARLOS

    2º VOCAL ROMERO CAMARERO IGNACIO

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE LOPEZ SANCHEZ MARIA SOCORRO

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE TEJERIZO GARCIA MARIA SOLEDAD

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE SANCHEZ ABEJON MILAGROS

    1 VOCAL 2º SUPLENTE RODRIGUEZ LOPEZ JULITA

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN HERNANDEZ NURIA

    2º VOCAL 2º SUPLENTE LOPEZ JIMENEZ MOISES

    DIST: 05 SECC: 005 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 750

    COLEGIO: COLEGIO PUBLICO ARTURO DUPERIER DIRECCIÓN: AVDA JUVENTUD (DE LA) 10

    PRESIDENTE/A CUENCA JIMENEZ EVA MARIA

    1 VOCAL ARIZA MORA ALVARO

    2º VOCAL GARCIA CANALES ANA ISABEL

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE DIAZ SAN SEGUNDO PEDRO JUAN

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE ARRIBAS RUBIO YOLANDA

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE IZQUIERDO CATALINAS DANIEL

    1 VOCAL 2º SUPLENTE GALAN CRESPO MARIA DEL CARMEN

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE DENIZ GONZALEZ ANTONIO JOSE

    2º VOCAL 2º SUPLENTE JIMENEZ SANCHEZ JUAN JOSE

    DIST: 05 SECC: 005 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 662

    COLEGIO: COLEGIO PUBLICO ARTURO DUPERIER DIRECCIÓN: AVDA JUVENTUD (DE LA) 10

    PRESIDENTE/A SANCHEZ MUÑUMEL ROSA DELIA

    1 VOCAL PLAZA CORTAZAR SOTERA

    2º VOCAL VINUESA ESCORIAL FRANCISCO JAVIER

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE TORRUBIAS FERNANDEZ JOSE MARIA

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE REYES MARCELO EDWIN BRANDON

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE RIO DEL HERNANDEZ JUAN CARLOS

    1 VOCAL 2º SUPLENTE SANCHEZ JIMENEZ MARIA PILAR

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE VAZQUEZ ALTONAGA DAVID

    2º VOCAL 2º SUPLENTE MARTINEZ CENALMOR YOLANDA

    DIST: 05 SECC: 006 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 950

    COLEGIO: NUEVO CENTRO INTEGRADO DE FORMACION PROFESIONAL DIRECCIÓN: CALLE GIACOMO PUCCINI 2

    PRESIDENTE/A DIAZ GUTIERREZ ALBERTO

    1 VOCAL GOMEZ GARCIA ALEJANDRO

    2º VOCAL GOMEZ PINO MARIA TERESA

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE HERNANDEZ GALINDO MARIA CRISTINA

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GIL GARCIA JULIO VICENTE

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE GIL MUÑOZ MIGUEL ANGEL

    1 VOCAL 2º SUPLENTE GARCIA MARTIN ANTONIO

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE GAZQUEZ GENEVAT SILVIA

    2º VOCAL 2º SUPLENTE GONZALEZ CORRAL SUSANA

    DIST: 05 SECC: 006 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 863

    COLEGIO: NUEVO CENTRO INTEGRADO DE FORMACION PROFESIONAL DIRECCIÓN: CALLE GIACOMO PUCCINI 2

    PRESIDENTE/A SANTOS RIO DEL NATALIA

    1 VOCAL LOPEZ LOPEZ ISABEL

    2º VOCAL MARTIN GUTIERREZ BENJAMIN

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MATEOS MONTEJO JUAN MANUEL

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE PINDADO SAEZ CLARA ISABEL

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE RODRIGUEZ MUÑOZ SONSOLES

    1 VOCAL 2º SUPLENTE MUÑOZ PEÑAS MARIEL

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN GARCIA PATRICIA

    2º VOCAL 2º SUPLENTE SANCHEZ SERRANO DAVID

    DIST: 06 SECC: 001 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 716

    COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SANTA TERESA DIRECCIÓN: CALLE CARLOS LUIS DE CUENCA 2

    PRESIDENTE/A ENCINAR MONTERO ANDREA

    1 VOCAL VEGAS RODRIGUEZ BEGOÑA

    2º VOCAL SABORIT POVES JAVIER

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE CRESPO QUIROS MANUEL

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GARCIA PELLETIER ALEXANDRE NICOLAS

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE GONZALEZ HERRAEZ JUAN

    1 VOCAL 2º SUPLENTE CALVENTE GARCIA RODRIGO

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE SIO CRESPO ROBERT

    2º VOCAL 2º SUPLENTE ESCUDERO ARRIBAS JANET

    DIST: 06 SECC: 002 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 953

    COLEGIO: COLEGIO PUBLICO CLAUDIO SANCHEZ ALBORNOZ DIRECCIÓN: CALLE PASEO DE LA ESTACION 1


    PRESIDENTE/A JIMENEZ RESINA MILAGROS

    1 VOCAL JIMENEZ HERRERO JAVIER

    2º VOCAL CONTRERAS CURA DEL MERCEDES MARIA

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE GARCIA GARCIA ADRIAN

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GONZALEZ MASCARAQUE ANGEL MANUEL

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE CERRADA ORTEGA PALOMA DEL PRADO

    1 VOCAL 2º SUPLENTE CHUCA CHOQUE ROBERTA

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE GALAN MARTIN ANA ISABEL

    2º VOCAL 2º SUPLENTE GARRIDO DOCHADO GONZALO

    DIST: 06 SECC: 002 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 969

    COLEGIO: COLEGIO PUBLICO CLAUDIO SANCHEZ ALBORNOZ DIRECCIÓN: CALLE PASEO DE LA ESTACION 1

    PRESIDENTE/A MARTIN SERRANO MARIA FRANCISCA

    1 VOCAL MUÑOZ GIL JOSE MIGUEL

    2º VOCAL RAMIREZ RECINOS ODILIA JUDHIT

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE PEREZ VAL DEL JOSE ANTONIO

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE PALOMO POMBO ARMANDO

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE SALGADO GONZALEZ AURORA

    1 VOCAL 2º SUPLENTE MARTIN ALDEA MARIA JESUS

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE ROMERO CHILLON PAULA

    2º VOCAL 2º SUPLENTE RAMIREZ MORONTA MARIA CRISTINA

    DIST: 06 SECC: 003 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 1252

    COLEGIO: COLEGIO PUBLICO CLAUDIO SANCHEZ ALBORNOZ DIRECCIÓN: CALLE PASEO DE LA ESTACION 1


    PRESIDENTE/A RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN

    1 VOCAL RODRIGUEZ CASTAÑO NURIA

    2º VOCAL RUFES BLANCO JESUS

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MUÑOZ LLORENTE DAVID

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MOREIRA MARTIN MARIA MANUELA

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE PATO GONZALEZ ROCIO

    1 VOCAL 2º SUPLENTE MARTIN ROFSO JESUS

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE BERMEJO BERMEJO JAVIER

    2º VOCAL 2º SUPLENTE MARTIN RAMOS MARIA DEL CARMEN

    DIST: 06 SECC: 004 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 580

    COLEGIO: INSTITUTO VASCO DE LA ZARZA DIRECCIÓN: CALLE VALLADOLID 17

    PRESIDENTE/A MOLINA GALAN ANA

    1 VOCAL MARIN HINCAPIE LAURA

    2º VOCAL PAZ COLOS MARIA FERNANDA

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE GARCIA GONZALEZ SARAY

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MARTIN MARTIN RODRIGO

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE HERNANDEZ PEÑA CARLOS

    1 VOCAL 2º SUPLENTE PEREZ SANCHEZ JOSE MARIA

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE MUÑOZ FABIAN CLEMENTINA

    2º VOCAL 2º SUPLENTE CORRAL MARCOS M. ISABEL

    DIST: 06 SECC: 005 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 970

    COLEGIO: INSTITUTO VASCO DE LA ZARZA DIRECCIÓN: CALLE VALLADOLID 17

    PRESIDENTE/A GRANJA DE LA BERNAL MARIA JESUS

    1 VOCAL YUSTE PASCUAL JORGE

    2º VOCAL ALONSO ROBLEDO ROBERTO

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE HERNANDEZ GOMEZ ANGEL

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MOYANO NORIEGA GREGORIO

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE SANCHEZ GOMEZ ALFONSO

    1 VOCAL 2º SUPLENTE RODRIGUEZ AYUSO EVA MARIA

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE GARCIA PERAL MARGARITA

    2º VOCAL 2º SUPLENTE VELAZQUEZ GOMEZ M. LUZ

    DIST: 06 SECC: 006 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 688

    COLEGIO: COLEGIO PUBLICO REINA FABIOLA DIRECCIÓN: CALLE DAVID HERRERO 16

    PRESIDENTE/A COLINO GARCIA MARIA JOSE

    1 VOCAL GONZALEZ HERRAEZ JULIAN

    2º VOCAL ENCINAR IMBEL ANGELES

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE BONIFACIO NAVES VERONICE

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE JIMENEZ GALAN NURIA

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE CIVIDANES GARCIA MARIA ROCIO

    1 VOCAL 2º SUPLENTE CASTAÑO LADINO JOHANNY ANDRES

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE CONTRERAS ALONSO ANDRES

    2º VOCAL 2º SUPLENTE AYLLO ALMEIDA SILVIA

    DIST: 06 SECC: 006 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 659

    COLEGIO: COLEGIO PUBLICO REINA FABIOLA DIRECCIÓN: CALLE DAVID HERRERO 16

    PRESIDENTE/A LORENZO CABALLERO MARIA CARMEN

    1 VOCAL MARTIN MARTIN ADORACION

    2º VOCAL SANTIS FERNANDEZ JOSE LUIS

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MUÑOZ RETUERCE M ISABEL

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MARTIN GARCIA ROSA MARIA

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE RODRIGUEZ RIO DEL AURORA

    1 VOCAL 2º SUPLENTE MARTINEZ URBANOS LUIS

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE ORTIZ MARTIN DAVID

    2º VOCAL 2º SUPLENTE YUSTE GARCIA MARIA JOSE

    DIST: 06 SECC: 008 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 905

    COLEGIO: COLEGIO PUBLICO COMUNEROS DE CASTILLA DIRECCIÓN: CALLE PADRE VICTORIANO RODRIGUEZ 13

    PRESIDENTE/A HERNANDEZ SANCHEZ MARINA

    1 VOCAL ZAHARIE MIRCEA RAMONA

    2º VOCAL GARCIA PELAEZ ROBERTO

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JIMENEZ CRESPO RUBEN

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE VIVERO LOPEZ MANUEL FELIPE

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE ZAZO RODRIGUEZ BIENVENIDO

    1 VOCAL 2º SUPLENTE BOSQUE DEL SANZ MARIA ROCIO

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE PERRINO GONZALEZ JOSE FRANCISCO

    2º VOCAL 2º SUPLENTE MAROTO RODRIGUEZ ANGEL

    DIST: 06 SECC: 009 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 611

    COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SANTA TERESA DIRECCIÓN: CALLE CARLOS LUIS DE CUENCA 2

    PRESIDENTE/A GARCIA ALBARRAN M.SOLEDAD

    1 VOCAL GARCINUÑO GIL RODRIGO

    2º VOCAL MARTIN GONZALEZ FAUSTO

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE GARCIA SERRANO SARA

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE PROPIN PEREZ DAVID

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE GUTIERREZ GONZALEZ FELIPE

    1 VOCAL 2º SUPLENTE HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE VALENCIA ORTEGA ALBERTO

    2º VOCAL 2º SUPLENTE FERNANDEZ BLANCO RUIZ GOMEZ BEATRIZ

    DIST: 06 SECC: 010 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 736

    COLEGIO: EDIFICIO PARQUE INFANTIL DE TRAFICO DIRECCIÓN: PASEO DON CARMELO S/N

    PRESIDENTE/A PATO HERNANDEZ EUTIMIO

    1 VOCAL IGLESIAS GONZALEZ JOSE

    2º VOCAL GALAN VELAYOS M. ROCIO

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MANSO MORA ANA MARIA

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE REY DEL MARCOS MARIA ISABEL

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE SANCHEZ PEREZ PAULINO

    1 VOCAL 2º SUPLENTE SANCHEZ GOMEZ-PIMPOLLO ANGEL PAULINO

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE HERNANDO EGIDO RODRIGO

    2º VOCAL 2º SUPLENTE BENITO JIMENEZ PIEDAD

    DIST: 06 SECC: 011 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 957

    COLEGIO: CONSERVATORIO TOMÁS LUIS DE VICTORIA DIRECCIÓN: AVDA ESPAÑA (DE) 7

    PRESIDENTE/A SANCHEZ YAÑEZ ADOLFO JOSE

    1 VOCAL GARCIA JIMENEZ JESUS

    2º VOCAL LUIS GUILLEN OSCAR

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE RELAÑO PEÑA ANTONIO LUIS

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE JIMENEZ POSE RAUL

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN MARTIN MARIA ANGELES

    1 VOCAL 2º SUPLENTE RINCON BECERRA M DOLORES

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE SANTOS JIMENEZ SILVIA

    2º VOCAL 2º SUPLENTE HERRANZ SAN SEGUNDO CAROLINA

    DIST: 06 SECC: 012 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 740

    COLEGIO: PARQUE MUNICIPAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DIRECCIÓN: CALLE JORGE DE SANTAYANA 58


    PRESIDENTE/A GONZALEZ MARTIN MANUEL

    1 VOCAL GONZALEZ ENCOMIENDA CAROLINA

    2º VOCAL HIDALGO BLAZQUEZ EVA MARIA

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE GALINDO MARTIN CARLOS

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE BLAS DE HERRAEZ CRISTINA

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE GARCIA ESTEVEZ JOSE ANTONIO

    1 VOCAL 2º SUPLENTE JIMENEZ MELENDEZ HECTOR

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE ARRIBAS MARTIN M JOSE

    2º VOCAL 2º SUPLENTE BARRIOS GOMEZ NOELIA

    DIST: 06 SECC: 012 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 746

    COLEGIO: PARQUE MUNICIPAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DIRECCIÓN: CALLE JORGE DE SANTAYANA 58


    PRESIDENTE/A MARTIN JIMENEZ MARIA DEL PILAR

    1 VOCAL MARTIN GARCIA ROCIO

    2º VOCAL VILLAR JIMENEZ AIDA

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE PLAZA ALFAYATE NOELIA

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE TEJERINA SAN PEDRO M ANGELES

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE PRIETO LAMO DE GEMMA

    1 VOCAL 2º SUPLENTE SEVILLANO CABO DE ANA MARIA

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN ESTEVEZ MARIA SONSOLES

    2º VOCAL 2º SUPLENTE SAN JUAN PERICACHO ESPERANZA

    DIST: 06 SECC: 013 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 829

    COLEGIO: CONSERVATORIO TOMÁS LUIS DE VICTORIA DIRECCIÓN: AVDA ESPAÑA (DE) 7

    PRESIDENTE/A BLANCO SAN SEGUNDO ANGEL

    1 VOCAL AREVALO MAIZ M PILAR

    2º VOCAL DIAZ DE MERA RODRIGUEZ GUILLERMO

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JIMENEZ GOMEZ ANA ISABEL

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GONZALEZ SANCHEZ ANA BELEN

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE HERRAEZ JIMENEZ CRISTINA

    1 VOCAL 2º SUPLENTE ARRIBAS GOMEZ CAROLINA

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE FERNANDEZ GALLEGO JORGE

    2º VOCAL 2º SUPLENTE HERNANDEZ VAQUERO MARTA

    DIST: 06 SECC: 013 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 870

    COLEGIO: CONSERVATORIO TOMÁS LUIS DE VICTORIA DIRECCIÓN: AVDA ESPAÑA (DE) 7

    PRESIDENTE/A ORMEÑO LOPEZ M. INES

    1 VOCAL VELAYOS TARDON AMPARO

    2º VOCAL RODRIGUEZ PINTO RUBEN

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE SANTANDER SANCHEZ M PILAR

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MARTIN DIAZ PABLO

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE VELAR MARTIN ELENA

    1 VOCAL 2º SUPLENTE SALGADO PEREZ MARIA SONSOLES

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE LOPEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER

    2º VOCAL 2º SUPLENTE MARTIN RIO DEL URBANO

    DIST: 06 SECC: 014 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 1043

    COLEGIO: BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE JIMENEZ DIRECCIÓN: AVDA INMACULADA (DE LA) 11

    LOZANO

    PRESIDENTE/A CASTILLO GARCIA ANTONIO

    1 VOCAL ALBARRAN SERRANO JOSE LUIS

    2º VOCAL NIETO AGUIRRE LUCIA

    PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MEDRANO CARABALLO PEDRO LUIS

    PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE BLASCO ALIAS SONSOLES

    1 VOCAL 1 er SUPLENTE HERNANDEZ SANCHEZ M. CARMEN

    1 VOCAL 2º SUPLENTE BARBERO GUTIERREZ M ANGELES

    2º VOCAL 1 er SUPLENTE BURGUILLO SANCHEZ M. PILAR

    2º VOCAL 2º SUPLENTE GALIAN MUÑOZ MARIA


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