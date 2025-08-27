Ávila registra 3.261 solicitudes para la tarjeta de bus gratuito Buscyl

A partir de hoy, todos los ciudadanos empadronados en Castilla y León que hayan solicitado la tarjeta de Buscyl van a comenzar a recibir sus tarjetas digitales, que les darán acceso de manera gratuita al transporte autonómico a partir de este lunes, 1 de septiembre.

Los datos que maneja la junta son muy positivos, y suman ya más de 190.000 solicitudes, 3.261 de ellas en la provincia de Ávila. Las solicitudes por provincia son las siguientes: Ávila (3.261), Burgos (15.420), León (25.532), Palencia (12.373), Salamanca (51.952), Segovia (10.519), Soria (1.802). Valladolid (61.054) y Zamora (8.076).

La tarjeta Buscyl se puede seguir solicitando en la página web www.buscyl.es o en las oficinas de la junta. El Consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, explicaba las ventajas de esta nueva medida. (Escuchar audio)

Y los usuarios habituales de los bonos metropolitanos también pueden estar tranquilos, y es que desde la consejería de Movilidad y Transformación digital han asegurado que los bonos mantendrán su vigencia hasta que el sistema Buscyl se haya integrado por completo.

Para que se hagan una idea, durante el año 2024 la provincia de Ávila registro un total de 141.218 viajes en el transporte publico, todos ellos podrán ser gratuitos a partir del lunes gracias a esta tarjeta.

En la provincia de Ávila son 50 las rutas en las que los viajeros se podrán beneficiar de esta medida de la Junta de Castilla y León.

El calendario de implantación arrancará el 1 de septiembre, cuando los empadronados podrán disfrutar de transporte gratuito en las áreas metropolitanas de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid.

Ese mismo día comenzará también el despliegue de unas 200 rutas interurbanas (unas 50 por provincia) en concesiones de transporte en Ávila, Palencia, Soria y Zamora, territorios que no cuentan con servicio metropolitano, y en las semanas posteriores se incorporarán el resto hasta alcanzar la cobertura total en toda la Comunidad.

Se trata de un proceso planificado que continuará con nuevas rutas el 15 de septiembre y que culminará el 30 de septiembre con la gratuidad de todos los servicios autonómicos

La implantación del nuevo sistema de transporte gratuito para personas empadronadas mediante la tarjeta Buscyl, ya comenzó el 1 de julio con los menores de 15 años en una "experiencia muy positiva", siendo una prueba que ha permitido testar una solución que agiliza la puesta en marcha de esta medida en toda la población.