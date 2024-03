Ávila necesita familias de acogida para menores

¿Has pensado alguna vez en ofrecerte como familia de acogida temporal? En Ávila se necesitan familias de acogida para menores que van desde bebes a adolescentes, y que por distintas circunstancias, ninguna de ellas fáciles, no pueden permanecer con sus familias de origen. Se necesitan familias temporales para todas las edades, pero especialmente para menores de 0 a 8 años.





De ello se encarga el Programa de Acogimiento Familias de la Junta de Castilla y León que en Ávila, como en el resto de la comunidad, es gestionado por Cruz Roja. Margarita García Peral, trabajadora social y responsable del programa en Ávila, ha contado en COPE, que “cualquier familia puede ser acogedora”, sólo piden “familias voluntarias que durante un tiempo proporcionen a los menores un ambiente familiar”. Tan sólo existen algunos requisitos para ello, como que esa familia no haya perdido la patria potestad de sus propios hijos, no estén en lista de espera para adoptar o no estén esperando un bebé ( en estos dos últimos casos podrían ser familia de acogida cuando su bebé tuviera un año).









Una vez que la familia ha decidido dar el paso de acoger, si tendrá que realizar una formación y pasar una fase de valoración, y es que recuerda Marga García que se trata de niños “con heridas emocionales”, que es necesario saber gestionar.









En estos momentos el Programa tiene a 13 menores acogidos por familias en la provincia y otros cuatro jóvenes en prolongación de actuaciones tras la mayoría de edad. Lamenta Marga que cuando en Ávila no hay suficientes familias de acogida “es necesario recurrir a la bolsa regional”.





Agradece la trabajadora social de Cruz Roja en Ávila, que aunque no todas, si son muchas las familias que repiten y con las que llevan trabajando muchos años, aunque a pesar de saber que se trata de acogimientos temporales, “el corazón gana a la cabeza” y la mezcla de emociones para estas familias es como “una montaña rusa”.





Los acogimientos se van prolongando “en función de la evolución con la familia de origen” los temporales tienen una duración máxima de dos años. Después, explica Marga, están los acogimientos de larga duración o permanente de más de dos años o que incluso se alargan hasta la mayoría de edad. Una tercera opción serían los acogimientos durante los fines de semana o periodos vacacionales. En todos los casos se trata de dar a estos menores un núcleo familiar estable.