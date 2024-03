El agua del grifo de Ávila en el Top-10 de las mejores de España

¿Tu eres de los que compran agua embotellada o de los que beben del grifo?

Si eres de los que beben del grifo debes saber que el agua de Ávila está el el TOP-10 de las mejores aguas de España.





Hoy es el día mundial del agua y hemos puesto la lupa en el liquido elemento:

Burgos, San Sebastian y Las Palmas tienen el mejor agua de España y le siguen ciudades como Pontevedra, Madrid, Malaga, A Coruña y Ávila, tal y como recoge un informe de la OCU.





Tienes que saber que si consumes agua embotellada, el presupuesto anual puede ser de 150 euros mientras que si lo haces del grifo es solo 1 euro.

Además, el impacto medioambiental del agua embotellada es cien veces mayor que el del grifo.

Hemos preguntado a los abulenses y hay un poco de todo... quien prefiere el agua embotellada, el del grifo, el del grifo pero con un filtro e incluso una persona nos ha dicho que prefiere el agua de la fuente. (ESCUCHAR AUDIO)





En Ávila tenemos un agua entre “blanda” y “poco dura”, es decir en líneas generales en la provincia hay un agua de primera calidad.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pero NO siempre, NO en todos los casos: Hay pueblos en la provincia donde no se puede usar el agua del grifo (ni para beber ni para cocinar)

Para que te hagas una idea, durante el año pasado hasta 30 pueblos de la provincia de Ávila se vieron obligados a suministrar agua embotellada a los vecinos porque las analíticas de calidad del agua arrojaron altos niveles de contaminantes en las fuentes de suministro y se declaró el agua como “no apta para el consumo”.

Es el caso de numerosos pueblos de la zona NORTE de La Moraña (como Adanero, Barroman, Rasueros, Maello, Velayos, Bercial, La Nava de Arévalo o Bernuy...) donde hay un problema con el arsénico.

Para solucionar este problema la Diputación, gracias a un convenio con la Junta, entrega agua embotellada en estos pueblos y da a los vecinos las botellas que les corresponden por semana.













Por ultimo recordar que el consumo de agua diario recomendado para mantener una buena hidratación es de 2,5 litros al día.