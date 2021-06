Una escultura recuerda desde hoy, en las Cortes de CLM, a los fallecidos por Covid-19

Una obra del escultor toledano Enrique de Lucas Tortajada preside desde hoy el patio de las Cortes en memoria de las personas fallecidas por la pandemia de coronavirus; son cuatro puños que se sostienen unos a otros en vertical y representan el coraje de la sociedad y de los sanitarios y la fuerza de la unidad.



"Autocrítica, coraje y memoria", ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante el acto celebrado en las Cortes; y "recuerdo, homenaje y, por qué no, esperanza", ha señalado el presidente del Parlamento regional, Pablo Bellido.



Ante los representantes institucionales, parlamentarios y de la sociedad en general, el presidente castellano-manchego ha destacado que esta escultura quedará ahí para siempre, "no nos interesa olvidar para no cometer el mismo error", porque es bueno prepararse "no ante lo que conocemos, sino ante lo desconocido también".



La obra de Tortajada, ha indicado Page, "resume perfectamente nuestros sentimientos", la impotencia inicial ante un virus desconocido y el coraje de toda una sociedad que lo ha hecho frente.