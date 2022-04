Una borrasca atlántica dejará esta semana lluvias por todos lados

Una nueva borrasca atlántica que entrará este martes dejará en la última semana de abril lluvias, en ocasiones acompañadas de tormenta, que se extenderán de oeste a este a partir de mañana y traerá inestabilidad hasta el domingo, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



La Aemet prevé que la semana se inicie con temperaturas acostumbradas para esta época del año, pero a partir del miércoles descenderán y serán más frescas de lo habitual, con mucha variabilidad, en especial del miércoles al viernes.



La jornada más lluviosa será el jueves, y las precipitaciones se concentrarán en el este peninsular a partir de dicho día.



Además, según la Aemet, se producirá nuevamente calima, como consecuencia de la presencia de polvo en suspensión, que dará lugar a precipitaciones con barro, sobre todo el miércoles y el jueves.



MARTES



Un frente asociado a la borrasca que se acerca a la Península desde el Atlántico penetrará el martes por el oeste; aunque no será demasiado activo, la inestabilidad aumentará y se prevén precipitaciones en Galicia y Asturias, serán posibles en la franja central peninsular, que podrían ir acompañadas de tormenta.



La calima aparecerá en el sureste peninsular y Melilla, lo que advierte la Aemet que empeorará la calidad del aire.



Las temperaturas mínimas ascenderán de forma acusada; las máximas no variarán demasiado, excepto en el Cantábrico y Pirineos, donde la subida podría ser notable.



La diurna más alta para este martes se registrará en Bilbao, con 26 grados, mientras que Lleida, Zaragoza o Badajoz llegarán a los 24, Madrid a 21 y Barcelona a 19.



MIÉRCOLES



El miércoles el frente avanzará hacia el este, lo que provocará cielo nuboso en general y lluvias que se darán en amplias zonas de la península salvo en el norte y este de Cataluña.



Las precipitaciones serán más abundantes en la franja central peninsular que abarca el Cantábrico oriental, el este de las dos mesetas y el este de Andalucía, y serán poco probables en el Estrecho y Baleares.



Las temperaturas bajarán de forma acusada en el este y norte peninsular, sobretodo en el Cantábrico, donde pueden descender entre 6 y 8 grados menos que la jornada previa; por ejemplo, Córdoba, Sevilla o Girona rondarán los 24 grados, mientras que Valencia o Murcia no pasarán de 15 o 17.



JUEVES



El jueves continuará el ambiente inestable, con probabilidad de chubascos en amplias zonas de la Península, excepto en Galicia y Noreste de Cataluña, y podría llegar hasta Baleares.



La lluvia será localmente persistente en el sureste, especialmente en el este de Castilla-La Mancha, mitad sur de la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía oriental.



Las temperaturas subirán en el norte y oeste peninsular y bajarán en el resto; en el sureste las diurnas oscilarán entre 5 y 10 grados menos para las habituales en esta época.



Así, Cuenca no pasará de los 13 grados ni Albacete de 15, la misma temperatura que marcarán los mercurios en Madrid y Guadalajara



Por otro lado, se registrará un ambiente más templado en los dos extremos de la Península, noreste de Lleida y Girona, con entre 23 y 24 grados.



FIN DE SEMANA



Según la Aemet, es probable que el viernes continúe la inestabilidad en el este de la Península y Baleares, con chubascos que serán más persistentes en sur de la Comunidad Valenciana.



Aunque la incertidumbre aumenta en el pronóstico, la Agencia prevé que continúe la inestabilidad en forma de chubascos en el norte -y no los descarta en el resto del país-, aunque el tiempo será más estable, con temperaturas que tenderán a subir hasta valores acostumbrados a estas fechas.



CANARIAS



En Canarias, la Aemet pronostica cielo nuboso con algunos chubascos -más probables en las islas de mayor relieve- el lunes y martes; el miércoles regresarán los vientos alisios, con nubosidad, pero sin precipitaciones y con unas temperaturas que rondarán entre los 21 y 23 grados en las dos capitales de provincia.