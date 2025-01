El turismo de calidad, la apuesta de Toledo en su campaña para FITUR: "2.025 razones para vernos"

Asier e Inés pasean y disfrutan por las calles de Toledo. Es el vídeo de la campaña de promoción turística de la ciudad de Toledo, que aparecerá en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), una de las ferias más importantes y que vale como escaparate al mundo.

Se ha presentado cómo se va a promocionar el turismo de calidad. El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez ha asegurado que “hemos emprendido un viaje que no tiene retorno, fomentar el turismo de calidad en nuestra ciudad. Un viaje apasionante, en el que todos los profesionales que están al frente de turismo en la ciudad de Toledo, están haciendo un trabajo extraordinario”.

TOLEDO EN DOS DÍAS

Como cada año, el jueves 23 de enero es San Ildefonso y es festivo para la ciudad, un día después, el 24 de enero, será el día dedicado en FITUR a la ciudad imperial. “Toledo, tu patrimonio mundial” un spot donde este año 2025, te ofrece 2.025 razones para que conozcas Toledo, “a los que no lo han hecho nunca, que lo hagan por primera vez y a los que lo han hecho, que vuelvan a venir”, invitaba el alcalde a visitar la ciudad.

Este final de enero viene marcado de una intensa agenda que no cesará en poner a Toledo en la cúspide del turismo. El 22 de enero se celebra la Asamblea de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, “y ya tenemos la agenda completamente cargada”. El día 25 también tendrá presencia Toledo como deporte ya que “Toledo es Ciudad Europea del Deporte este año”.

Viene próximamente otra reunión con operadores turísticos, para tratar el tema de las viviendas de uso turístico, “con apartamentos y pisos de uso turístico como Booking”, este buscador es el más importante sin lugar a dudas y “como saben, a partir del mes de marzo comenzará la nueva normativa y queremos colaborar, generar sinergias”.

El alcalde ha sido claro con este tema, “desde el Ayuntamiento la obligación es que todas las viviendas turísticas sean legales y que cuenten con licencia, que presten sus servicios en las mejores condiciones de excelencia. Y las que no tengan licencia o que no estén reguladas, pues entiendo que no podrán prestarlo”.

HERMANAMIENTOS

El propio alcalde adelantaba que se van a “realizar encuentros con localidades que han solicitado de todo el mundo, hermanarse con la ciudad de Toledo. Es más, el primer hermanamiento entre dos ciudades este año cumple 91 años: entre Toledo, en Ohio, en Estados Unidos, y Toledo, en España. No existía todavía Castilla-La Mancha, y seguirá ese espíritu de hermanamiento entre ciudades, tenemos que seguir potenciándolo”.

CONEXIÓN DIRECTA CON TOLEDO

Se han mantenido contactos sobre seguir ampliando conexiones directas con la capital de Castilla-La Mancha y, a su vez, también desde la capital de Castilla-La Mancha, poder ir pasando por Madrid, pero sin necesidad de cambiar de tren a otras ciudades del sur de España o del este de España, también de la zona de Cataluña y de Galicia.

El alcalde comentaba que habrá una reunión, “no solamente con Irio, sino también con alguna otra compañía para poder ampliar estos servicios, no solamente para seguir atrayendo visitantes a la ciudad por medio del tren, sino también para que los toledanos podamos ir en tren también, fundamentalmente en época estival o cualquier fin de semana, al Levante, a Cataluña o al sur de España”.