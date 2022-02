El parque Puy du Fou reabre el 19 de marzo con 200.000 reservas de visitas

El parque temática Puy du Fou abrirá su temporada el 19 de marzo con un nuevo espectáculo y 200.000 reservas, según ha dicho su consejero delegado, Erwan de la Villéon, tras firmar un protocolo de colaboración con la confederación nacional de guías de turismo y la alcaldesa de Toledo para crear sinergias entre el parque y Toledo.



La alcaldesa, Milagros Tolón, y la presidenta de la Confederación Española de Federaciones y Asociaciones Profesionales de Guías de Turismo (CEFAPIT), Almudena Cencerrado, han comparecido en rueda de prensa junto a Erwan de la Villéon para explicar el acuerdo suscrito, cuyo objetivo es la difusión y promoción de la ciudad de Toledo y el parque.



Respecto a la nueva temporada del parque temático, abrirá el 19 de marzo y esperan que sea una temporada completa ya que la de 2021 fue "apuntada" en parte debido a las restricciones por la pandemia



De la Villéon ha dicho que el turismo se está recuperando y la gente "tiene ganas de salir" como lo demuestran las más de 200.000 reservas que ya tienen para esta temporada, algo que ha considerado "una buenísima noticia".



En cuanto a las novedades, habrá un nuevo espectáculo -'El vagar de los siglos'-, habrá restaurantes nuevos y se está ultimando la "gran novedad" para 2023, un espectáculo que se anunciará en septiembre.



Además, en el mes de marzo Puy du Fou hará un espectáculo en las calles de Toledo con motivo del VIII centenario del rey Alfonso XEl Sabio.



Sobre el protocolo de colaboración firmado con los guías de turismo y el Ayuntamiento, Cencerrada ha resumido: "queremos que la gente que venga a Toledo no diga 'he estado en Toledo', sino que se vaya diciendo 'he vivido una de las emociones más impresionantes de mi vida'".



Ha precisado que el turismo nacional ha "salvado" los últimos meses al sector de guías de turismo, que han pasado una etapa "muy difícil" debido a la pandemia, y ha avanzado que hay buenas noticias ya que países como Reino Unido están levantando restricciones, aunque el turismo oriental tardará algo más en regresar.



Por su parte, Erwan de la Villéon ha explicado que "tiene todo el sentido del mundo que después de haberse emocionado con los espectáculos del parque uno quiera conocer la realidad histórica de la mano de un guía con un itinerario de excelencia a través de la ciudad. Todo se complementa muy bien".



La alcaldesa de Toledo ha apuntado que el protocolo suscrito "afianza la importancia" que tiene la ciudad y ha indicado que estos dos años de pandemia el parque Puy du Fou ha sido un "activo" para que muchas personas acudan también a conocer Toledo.