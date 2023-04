Page califica de "muy solvente" la candidatura de Tolón y destaca la colaboración institucional

El Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y el expresidente José Bono han acompañado, entre otros, a la alcaldesa de Toledo y candidata a la reelección, Milagros Tolón, en la presentación de la candidatura con la que concurre a las elecciones municipales de mayo.

Uno por uno Tolón ha presentado de abajo a arriba a cada uno de los 29 hombres y mujeres que le acompañan como el abogado Tito Galán o el presidente de CECAP, Andrés Martínez.

Un equipo humano “para ganar las elecciones y gobernar la ciudad. Equipo con paridad, lista cremallera y equilibrio territorial de todos los barrios, que de punta a punta son 19 kilómetros”. Pero además con personas de todas las generaciones, ha dicho Tolón.

(ESCUCHA LA COMPARECENCIA DE MILAGROS TOLÓN PINCHANDO EN LA FOTO DE PORTADA)

La comparecencia de la candidata ha comenzado con la gestión que se ha hecho desde el gobierno municipal en los últimos cuatro años “los más complicados de la democracia por la pandemia, Filomena y la DANA”. A pesar de ello se siente orgullosa porque se ha trabajado para que la ciudad saliera adelante.

“Este equipo es fiel reflejo del Toledo que cada día sacan adelante los miles de trabajadores y trabajadoras de todos los sectores profesionales que también están representados en esta candidatura que refleja lo que es el Toledo real, no hay duda de que es la candidatura que más se parece a Toledo”, ha indicado la alcaldesa y candidata a la reelección el próximo 28 de mayo.

“Toledo está mejor que hace cuatro años”

Milagros Tolón ha compartido durante su intervención la “ilusión intacta” por revalidar y continuar haciendo ciudad con los vecinos y las vecinas en el centro de la acción de Gobierno. “Tenemos y tengo más ilusión que nunca por todos los proyectos que están por venir, somos un equipo comprometido con los barrios y con las personas, un equipo que tiene a Toledo en la cabeza y en el corazón”.

El futuro de la ciudad pasa, según la candidata, por una serie de proyectos y decisiones que ya están sobre la mesa y para las que se ha tenido en cuenta la participación y el diálogo permanente con los toledanos.

Entre esos proyectos, el Avance del Plan de Ordenación Municipal que da respuesta a la demanda de vivienda e infraestructuras, el Nuevo Palomarejos o la protección y la recuperación deVega Baja como espacio patrimonial y de convivencia vecinal.

La licitación ya en marcha del tercer carril que comunicará con el barrio del Polígono, la remodelación del parque histórico de La Vega cuyas obras son inminentes o los más de 5 millones de euros previstos en la mejora de instalaciones deportivas. “Toledo se ha modernizado y ha avanzado poniendo por delante a las personas”, ha comentado.

Empleo sin subir impuestos

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tolón ha destacado que “llevamos ocho años sin subir los impuestos" y en materia de empleo ha incidido en que hay 2.500 parados menos, 250 espacios públicos renovados con una inversión de 45 millones de euros, la mejora de zonas verdes y espacios infantiles, más recursos para servicios sociales o el Pacto por la Inclusión con más de un centenar de entidades adheridas".

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha indicado que Toledo “es mi ciudad del alma, la gente agradece que el corazón no cambie de sitio y hoy a ti, Milagros, te agradezco la invitación y te felicito por una candidatura muy solvente”.

Page ha destacado que tanto desde el Gobierno de Castilla-La Mancha como desde el deToledo “hemos cumplido lo que prometimos; si en los próximos años no tuviéramos más Covid o más Putin, que es lo que nos está frenando y encorsetando, si no tuviéramos eso, os digo que no tendríamos campo para gestionar, pues nunca nos ha ido tan bien que cuando ha dependido de nosotros mismos”.

Por último, el presidente ha apuntado que las relaciones institucionales entre administraciones son clave para el desarrollo y el progreso de la región y de la capital. “Que funcionen las relaciones institucionales es muy importante, es importante que la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento se entiendan, hemos tenido problemas de todo tipo cuando no han funcionado en la misma dirección”, ha indicado, para añadir que la próxima legislatura “va a ser muy trascendente. Los toledanos tienen que plantearse si poner el futuro de la ciudad en unas manos de aventura, o quieren solvencia y perspectiva con Milagros Tolón”.





Candidatura del Partido Socialista al Ayuntamiento de Toledo:

1. Milagros Tolón Jaime, alcaldesa de Toledo y licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Magisterio por la Universidad de Castilla-La Mancha.

2. Juan Antonio (Tito) Galán Fuentes, licenciado en Derecho y conocido abogado toledano.

3. Noelia de la Cruz Chozas, actual concejala de Obras y Servicios, portavoz del Gobierno municipal y licenciada en Farmacia.

4. Teo García Pérez, actual concejal de Educación y Cultura y graduado en Trabajo Social.

5. Nuria Garrido Dorado, graduada en Derecho y miembro de la Ejecutiva Provincial de CCOO como responsable de Empleo y Salud Laboral.

6. Pablo García Martín, actual concejal de Juventud y Deportes. Fisioterapéuta.

7. Ana Belén Abellán García, actual concejala de Servicios Sociales, Igualdad, Mayores, Personas con Discapacidad y Familia. Diplomada en Enfermería.

8. Carlos Vega Martín, actual coordinador de Cultura, Educación, Patrimonio Histórico y Documental. Maestro y educador social.

9. Marta Medina Quiroga. Actual concejala de Parques y Jardines y Cementerio. Relaciones públicas.

10. Andrés Martínez Medina. Presidente del grupo de entidades sociales Cecap y coordinador del Pacto por la Inclusión de Toledo. Licenciada en Psicología Clínica.

11. Laura Villacañas Botica. Empleada de comercio y secretaria de Movimientos Sociales de la Ejecutiva Local del PSOE de Toledo.

12. Paco Rueda Sagaseta. Actual concejal de Fondos Europeos, Empleo y Régimen Interior. Doctor en Ciencias en la rama de Biología.

13. Alicia Escalante Rodríguez. Maestra.

14. Pedro José López Argudo. Técnico especialista en Laboratorio de Análisis Clínico en el laboratorio de Urgencias del Hospital Universitario de Toledo.

15. Irene Gil Sabrido. Trabajadora y educadora social. Presidenta de la Asociación de Mujeres María de Padilla.

16. Rodolfo García del Barrio. Ingeniero industrial. Vicepresidente de la Asociación de Vecinos de La Legua.

17. Helena Rosa Rodríguez López. Técnico en cuidados auxiliares de Enfermería.

18. Diego Hidalgo Fermín. Empresario.

19. Laura González Magán. Fisioterapeuta.

20. Ramón Lorente Redondo. Actual concejal de Limpieza Viaria y Mantenimiento de Centros Municipales. Ingeniero técnico industrial.

21. Rosa María Sánchez Salazar. Presidenta de la Asociación para la Prevención y Ayuda al Toxicómano, Pretox.

22. Julián García Rodríguez (Jule). Pintor.

23. María del Valle Jiménez Núñez. Secretaria de Movilización y Coordinación de Distritos de la Ejecutiva Local del PSOE.

24. Juan José Pérez del Pino. Actual concejal de Movilidad, Seguridad Ciudadana y Protección Civil y Participación Ciudadana y Transparencia. Licenciado en Derecho.

25. José Pablo Sabrido Fernández. Actual vicealcalde de Toledo, concejal de Hacienda, Patrimonio y Régimen Interior. Licenciado en Derecho.

Suplentes:

Fernando Redondo Benito.

Remedios Hernández Campaya.

Alejandro García Hernández.

Ana María Cepeda Vázquez.