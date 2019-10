¡Ojo¡ con las lentillas de colores para Halloween

Hoy tenemos con nosotros para hablar del riesgo de usar lentillas de contacto de colores a Alberto Barroso, Vicepresidente de la 1ª Delegación del Colegio de Ópticos Optometristas.

Woman in a halloween costume in studio

Parece ser que el uso de estas lentes de contacto ha aumentado mucho en los últimos años para celebrar Halloween: "Sí, así es. Cada vez tiene más auge esta fiesta y cada vez se cuidan más los detalles de los disfraces y, está claro, que unas lentes de contacto cosméticas hacen que un disfraz sea mucho más realista.Lo malo es que se usan sin ningún cuidado como si fuera un complemento más, como un bigote de pega o un sombrero que se pone y quita, como si no pudiera afectar a la salud. Y se compran en cualquier lugar sin ninguna garantía. Las lentes de contacto no son un juguete".

¿Entonces este tipo de lentes de contacto puede afectar a la salud visual?

"Por supuesto. Las lentes de contacto cosméticas o de colores, para el ojo son igual que las lentes de contacto normales, tienen los mismos peligros y reciben el mismo tratamiento sanitario y legal que una lente de contacto transparente graduada.

No hay que olvidar que las lentes de contacto (sean como sean) son productos sanitarios con adaptación individualizada que solo pueden ser adquiridas en establecimientos de óptica tras una adaptación personalizada".

Eso quiere decir que aunque sean solo para usar en una fiesta una noche, hay que pasar por todo el proceso de adaptación de las lentillas.

"Sí, la salud visual no se puede banalizar. Aunque sea solo para un día, es imprescindible pasar por el proceso normal de adaptación, que (como ya contamos en este espacio hace unas semanas) incluye un estudio profundo de la superficie ocular, la calidad de la lágrima, enfermedades y alergias previas, y la medida de varios parámetros del ojo".

!Nuestro ojo no distingue si lo que nos hemos puesto es una lente de contacto transparente para ver mejor, o una verde para cambiar nuestro color de iris o una roja para parecer un vampiro".

Pero entonces no se deberían comprar estas lentillas el mismo día de la fiesta.

Mi consejo es ir a tu establecimiento sanitario de óptica de confianza al menos una semana antes para que dé tiempo a una adaptación con garantías.

¿Y si ya estamos utilizando lentes de contacto normales?

"En ese caso y como tu óptico-optometrista sabe la medida y el material que te va bien, te va a adaptar las lentes que necesitas sin ningún riesgo en menos tiempo. Y también te dirá si los líquidos que usas para tus lentes sirven para las cosméticas, ya que no todos los líquidos sirven para todas las lentes de contacto".

¿Por qué no se deben comprar unas lentes de contacto fuera de las ópticas?.

"Porque son un producto sanitario que solo se puede comprar en establecimientos sanitaros, en este caso en ópticas. Si no se compran no tenemos seguridad de lo que estamos comprando, no sabemos si ha pasado los controles sanitarios, además porque es imprescindible que las lentes de contacto sean adaptadas por un profesional que está mirando en directo como se comporta la lente en el ojo y sobre todo porque sin supervisión profesional nos puede provocar problemas visuales desde leves como una conjuntivitis a muy graves como infecciones severas en la córnea que pueden llegar, en caso extremos, a perder la visión para siempre".

¿De verdad las lentes que se compran fuera de ópticas son tan malas?

"Justo estoy en la comisión que analiza las lentes de contacto que se han denunciado o que son retiradas por Sanidad y nos hemos encontrado de todo: lentes con los bordes rotos, lentes de un solo uso que en las instrucciones ponía que eran de 3 meses, con certificados falsos de calidad, sin instrucciones de uso y limpieza, indicaciones escritas en distintos idiomas, pero no en español o, en un español incomprensible y mal traducido, sin porta-lente para guardarlas… Te aseguro que comprar unas lentes de contacto fuera de las ópticas es una pura lotería, te puede tocar una pasable o un verdadero desastre para tus ojos".

Nos queda claro que este tipo de lentes de contacto de fantasía no son un juguete ni un complemento más del disfraz de Halloween.

¿Algún otro consejo?

Avisar también del peligro de maquillajes excesivos que pueden producir alergias en los ojos o pelucas y complementos que pueden desprender diminutas partículas que entran en contacto con los ojos causando molestias.

Y como recomendación final: Que si usas lentes de contacto cosméticas para dar miedo en Halloween, la única manera de que no vivir una verdadera noche de terror en tus ojos, es que las compres y te las adapten en tu establecimiento de óptica de confianza.

Son consejos de salud visual ofrecidos por el Colegio de Ópticos-optometristas en Castilla La Mancha