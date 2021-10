La mejor panadería de Castilla-La Mancha está en Maqueda

Los oyentes nocturnos de la Cadena COPE le reconocen como "El Panadero oficial" del programa del Pulpo "Poniendo las Calles".

Pero a partir de ahora, Ángel Ruíz ha sido además reconocido como "Miga de Oro" de Castilla-la Mancha 2021. Un título que le ha otorgado el colectivo Panatics y Pan de Calidad por la fabricación de un pan artesanal de tipo payés.

En "Herrera en COPE Toledo" hemos charlado con Ángel.

(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA)









Ángel representa a la cuarta generación de una familia de panaderos de quién aprendió a amasar de pequeño en el obrador familiar de la localidad de la Puebla de Montalbán y tras trasladarse a Maqueda donde vive y abrió su panadería ha sido reconocido como el mejor panadero de la región de este año "empezó mi bisabuelo y ahora somos mi hermano, que sigue en la Puebla de Montalbán y yo que he abierto en Maqueda".









Lo cierto, es que es una profesión dura, aunque la ilusión y la constancia no le fallan a nuestro protagonista "Me levanto a las dos de la madrugada y puedo estar trabajando hasta las dos de la tarde, porque cuando termino con el pan comienzo con los dulces típicos de aquí. Incluso después de la siesta bajo al obrador que está debajo de mi casa y siempre tengo algo que hacer".

"Soy el panaponedor del programa del Pulpo"

Pero Ángel no está solo en la noche, un programa de radio le acompaña como a tantas personas que trabajan mientras nosotros dormimos: "Poniendo las Calles" de El Pulpo "Casi todas las noches hablamos, soy un auténtico panaponedor de las calles, le aprecio mucho, estoy deseando que llegue la hora para escucharle e incluso ha visitado el obrador en un par de ocasiones".









Incluso cuándo Hugo, el hijo de Ángel, se puso enfermo, el Pulpo estuvo a su lado a través de las ondas "cada día me animaba, no sólo por la radio, también me llamó por teléfono e incluso entrevistó al médico que operó a mi hijo".

"Tengo la Miga de Oro y ahora voy a por la Estrella del Buen Pan en Valencia"

La Miga de Oro de CLM podría no ser el único premio que consiga la panadería artesanal "Ruiz Benayas", el próximo 8 de noviembre se presentará en Valencia a las llamadas Estrellas Michelín del pan, se trata de los premios de "La ruta española del Buen Pan", Una estrella que ya consiguió su hermano José en el año 2019 "de mi hermano aprendí todo lo que sé y después de la Miga de Oro me gustaría conseguir esta estrella".