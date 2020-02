Hoy se celebra el Dia Internacional del Juego Responsable. A nadie se le escapa que en los últimos años el número de establecimientos de juego ha proliferado enormemente . Aun destacando que el juego es una actividad legal, también reconocemos los riesgos asociados como el acceso de los menores o la ludopatía.

La ludopatía está reconocida como una enfermedad y muy grave. En España afecta a más de un 5% de la población, es decir, a más de un millón y medio de personas, lo que ocasiona que existan numerosas familias arruinadas y desestructuradas a causa de la adicción al juego.

Para salir de esta adicción es fundamental que el enfermo reconozca que tiene un problema y quiera salir y por supuesto el apoyo de la familia, por eso nos hemos puesto en contacto con el Grupo Nueva Luz de Albacete. Exactamente con el Grupos de Familias GAM-ANON.

"Al principio no reconocen que tienen una enfermedad, lo tapan y mienten y muchas veces la familia se da cuenta cuando comprobamos que estamos en la ruina". Esta adicción no entiende de sexos, edades ni condición económica: "Da igual, puede afectar a hombres, mujeres y a todas las edades y por supuesto el estatus económico no afecta. De hecho cuanto más dinero tienes más te gastas... los enfermos venderían a su madre si pudieran para conseguir dinero para jugar".

Salir no es fácil, pero al igual que todas las adicciones, con un método y voluntad se sale de este mundo: "Además de las reuniones de jugadores anónimos, las familias apoyamos en todo momento. Se sigue un método de 12 pasos, parecido al de Alcohólicos Anónimos, pero adaptado para los jugadores. Y por supuesto que se sale, aunque la ludopatía no se cura. Eso no quiere decir que una persona no juegue más en su vida, pero siempre habrá peligro de volver".

