La lluvia respeta, de momento, el Corpus de Toledo

Nunca llueve a gusto de todos y aunque estamos encantados de que siga cayendo agua por el bien de nuestro campo, hoy Jueves, Fiesta del Corpus Christi, sin duda esta fiesta va a relucir más que el sol, que mucho me temo que no va a dar la cara.

(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR EL REPORTAJE)









Una lluvia que no ha impedido que Toledo celebre su día grande, declarada de Interés Turístico Internacional. El agua ha parado justo para que a las 9 saliera el desfile de gigantones y la Tarasca y casi a la carrera podíamos hablar con uno de estos gigantones "es un gustazo, lo hacemos por devoción".

Son muchos los turistas que no se han amilanado ante la lluvia. Con paraguas y chubasqueros han salido para ver procesionar la Custodía de Arfe resguardada bajo una lona de plástico, que a pesar de todo, deja ver su grandiosidad "vengo todos los años, porque me gusta todo, pero principalmente ver la Custodia y el ambiente". Los visitantes repiten año tras año "me gusta el ambiente y como está decorado y hago muchas fotos que es lo que más me gusta". Y la lluvia no ha sido un impedimento para volver un año mas "primer año de lluvia, había que probar también el Corpus con la lluvia y ver el amanecer. Llevamos aquí desde las 6 de la mañana porque hay que ver el Corpus iluminado cuando echan el tomillo y el romero".

Y es habitual que cada año elijan el mismo lugar para ver la procesión " yo la veo desde la calle de Alfileritos porque vemos de cerca la Custodia, está muy bien adornada la calle, me transmite mucho y es como una tradición".

Sobre las 11 de la mañana y a pesar de la lluvia, está previsto que la procesión del Corpus Christi de Toledo salga a la calle...