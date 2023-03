Las juergas de Buñuel, Salvador Dalí, Lorca y Alberti en Toledo cumplen 100 años

Se cumplen 100 años de la fundación de la Orden de Toledo por un jovencísimo Luis Buñuel. Fue un 18 de marzo de 1923 cuando un grupo de escritores vanguardias y artistas jóvenes como Luis Buñuel, Salvador Dalí, Federico García Lorca o Rafael Alberti fundaron esta Orden en Venta de Aires para evadirse, soñar, divertirse, aprender y sobre todo disfrutar...

En sus rutas era costumbre almorzar en tascas, siendo su predilecta Venta de Aires, el único restaurante centenario en Castilla-La Mancha que sigue abierto. Su directora, Cuca Díaz nos cuenta que siempre pedían tortilla a caballo " que era una tortilla de patatas poco cuajada pan frito y magra de cerdo, perdiz y por supuesto el buen vino blanco de Yepes y según recordaba doña Modesta, la fundadora, muchas veces tenía que echarlos a escobazos, de hecho, en varias ocasiones Dalí pintó con un carboncillo en la pared a sus compañeros de mesa y al día siguiente doña Modesta enfadadísima lo enjalbegaba todo de blanco para que no quedara ni rastro de las pinturas". Cuca asegura con ironía que no le importaría que apareciera un día algún vestigio "aunque no es muy probable".

Vagar solo de noche, borracho y sin lavarse

Después había que pasear por la ciudad para cumplir las reglas de esta Orden "vagar durante toda una noche por Toledo, borracho y en completa soledad, no lavarse durante la estancia y velar el sepulcro del Cardenal Tavera".

Durante sus noches locas también hacían representaciones teatrales "incluso de disfrazaban". Una vez que habían cumplido terminaban en la Posada de la Sangre, situada junto a la Plaza de Zocodover para hospedarse.

Venta de Aires celebrará en septiembre un homenaje al centenario de la Orden de Toledo

En este primer centenario, Venta de Aires quiere rendir un especial homenaje a esta Orden de Toledo que también tenían como obligatorio acudir a la ciudad una vez al año y amar a Toledo por encima de todas las cosas "Nos gustaría recuperar algunos de los platos que degustaban y sus vinos de Yepes que les ayudaba a su creatividad. Estamos preparando varios actos que se celebrarán en el mes de septiembre y tiene mucho que ver con su forma de divertirse, tenemos claro que vamos a hacer una especie de representación".