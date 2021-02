Juan Ignacio de Mesa, alcalde de Toledo en 1981, nos cuenta cómo vivió el 23-F

Desde primera hora de la mañana estamos escuchando sonidos del 40 aniversario del intento de golpe de Estado contra la democracia española del teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero.

Pero ¿cómo se vivió desde el ayuntamiento de Toledo?. En 1981, la alcaldía la ocupaba el economista y abogado toledano, Juan Ignacio de Mesa Ruiz, actual presidente de la Asociación Empresa Familiar de Castilla-La Mancha con quien hemos hablado en “Herrera en COPE Toledo" y confiesa que se enteró de la noticia por el grito de una vecina anunciando que algo estaba pasando en el Congreso , “rápidamente pusimos la radio y seguidamente me fui para el ayuntamiento donde un funcionario, Tordera, me ayudó a llamar a todos los miembros de la corporación y le pedimos al portero el transistor para poder seguir todo”.

Intentó contactar con la sede de su partido, la UCD, en Madrid “La sede está muy cerca del Congreso y las únicas personas que había estaban tan preocupadas y asustadas que al ver que estaban rodeados de efectivos de Guardia Civil y Policía, no sabían lo que tenían que hacer y no nos pudieron trasladar ninguna información”. Las noticias que llegaban eran muy escasas “La única emisora que existía en la ciudad era Radio Toledo y en prensa el “Ya” y “El Alcázar”, con lo cual, estábamos bloqueados de información y nos daba más inseguridad”.

"Yo hablaba con el Gobernador Civil y estaba tan descolocado como todos"

Tampoco consiguieron hablar con ningún mando militar de Toledo “la única persona con la que pude contactar fue con el coronel José Iranzo, el entonces jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Toledo, que al mismo tiempo que me tranquilizó, me reforzó la inseguridad existente. Me dijo que estaba a las órdenes del Gobernador Civil y que iban a constituir la Junta de Orden Público. Pero yo hablaba con el Gobernador Civil y veía que estaba tan descolocado como todos”.

Recuerda, el ex alcalde una anécdota con el único concejal de Fuerza Nueva del ayuntamiento toledano, Santiago Calvo que se presentó en el ayuntamiento, casi cuadrándose y diciendo “A tus órdenes mi alcalde, me pido el sitio que esté más próximo a la puerta porque si los que van a venir, obviamente son más próximos a mí que a vosotros, tendrán que pasar por encima de mi cadáver”.

"La actuación del rey fue fundamental y evitó que cualquier otro loco se sumara a Tejero"

Lo curioso del 40º aniversario es que está marcado por la ausencia en España del rey Juan Carlos, quien fue uno de los actores decisivos para abortar el golpe de Estado “fue fundamental. Hay que tener en cuenta que la autoridad que tenía y el hecho de que ofreciera el mensaje con el uniforme de capitán general, indicaba que estaba dando órdenes concretas para que todo el ejército se mantuviera fiel a la Constitución. Y eso paralizó automáticamente el que cualquier loco se pudiera sobrepasar. Incluso Milans del Bosch que había sacado los carros de combate a las calles de Valencia obedeció y los retiró y ningún otro loco se sumó a lo que en eso momento era una asonada que pudo terminar de mala manera”.

Por último, De Mesa destaca lo importante de lo conseguido en aquel momento “Ahora parece que todo fue fácil. Tenemos un sistema constitucional, que curiosamente algunos denigran. Pero costó mucho conseguir y las circunstancias que rodeaban a la España de entonces eran dramáticas. Lo que tenemos hoy, se consiguió entre todos y el papel de la sociedad civil fue muy importante y debemos estar orgullosos de lo que pasó porque se sentaron las bases de 40 años de libertad y democracia”.