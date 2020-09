Javier Guayerbas publica su libro "La Virgen de Guadalupe"

"La Virgen de Guadalupe" es el título del nuevo libro que acaba de publicar la editorial Almuzara. Una obra de Javier Guayerbas Fernández en cuyas páginas el ector podrá encontrar un compendio de cuánto se ha investigado, escrito y afirmado en torno a esta advocación mariana que tiene su sede en el santuario ubicado en la villa cacereña que lleva su nombre.

En "Herrera en COPE Toledo" hemos hablado con su autor: " El objetivo de la editorial Almuzara en esta colección es dar a conocer el arte, el patrimonio, la historia, leyendas, las curiosidades y los personajes en torno a grandes devociones de nuestro país y ha llegado el momento de presentar a la Virgen de Guadalupe. Me acerco a ella haciendo una revisión bibliográfica y además como periodista no he podido evitar tirar de agenda y de contactos para realizar entrevistas , reportajes y plasmarlo todo desde una manera cercana y didáctica , con un lenguaje sencillo y hacer este libro-guía en torno a la Virgen de Guadalupe, su Real Monasterio y todo lo que le rodea".

"Si nos fijamos en la tradición oral, la imagen de Guadalupe es una de las esculturas que talló el propio San Lucas"

Guayerbas también nos cuenta cómo se forjó esta tradición "Si nos fijamos en la historia, la devoción surge en torno al siglo XIII, pero la tradición oral cuenta que la imagen de Guadalupe es una de las esculturas que talló el propio San Lucas".

La advocación a la Virgen de Guadalupe es universal y se ha convertido en un lugar histórico de peregrinación por muchos motivos "Es importante el enclave de naturaleza y patrimonial donde se encuentra y pesa mucho la devoción que durante siglos le han rendido miles de peregrinos y personajes ilustres que se han postrado ante ella. Todo ese poso está impregnado en Guadalupe y es lo que mueve a la persona, ya seas creyente o no, a acudir a este lugar tranquilo y sereno, con una espiritualidad maravillosa".

"La iconografía de la Virgen ha ido evolucionando a lo largo de los años"

Confiesa el periodista talaverano que de todo lo investigado para escribir el libro se queda con la evolución que ha tenido la talla de la Virgen "Lo que me ha llamado más la atención es la evolución iconográfica que ha tenido esta imagen. Sabemos que es una talla románica, completa con sus ropajes tallados, policromados, pero la conocemos hoy día revestida...".

El libro puede encontrarse online en la Editorial Almuzara y a partir de esta semana en las principales librerías.

