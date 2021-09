Se inunda Toledo... Tremendas imágenes de la capital y de los pueblos del entorno

Los servicios de emergencias no dan abasto ante las numerosas llamadas de vecinos que se encuentran atrapados en distintas zonas de Toledo. Se insiste, desde el Ayuntamiento en extremar la precaución y la prudencia si se está en estas situaciones y a no salir de casa si no es absolutamente imprescindible. Las imágenes lo dicen todo...

Cortado tráfico entre puente A-42 de la N400 y la glorieta elevada de salida a Luz del Tajo. También la rotonda de San Bárbara, solo se permite acceso salida autovía de los Viñedos. Además, la avenida de la Cava cortada de entrada y salida, tal como informa el Ayuntamiento a través de las redes sociales.

?? ACTUALIZACIÓN (17:35 horas):



?? Además, la avenida de la Cava cortada de entrada y salida. — Ayuntamiento Toledo (@toledoayto) September 1, 2021