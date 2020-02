¿Por qué no llevar a un concierto rockero con música de AC/DC a nuestros hijos, aunque tengan 3 años?. Los miembros de Rock n'Children en Familia crecieron con este tipo de música, se hicieron mayores y tuvieron hijos y ahora están empeñados en que a pesar de la edad y la familia, sigamos disfrutando de un grupo legendario como AC/DC .

Este domingo 16 de febrero estarán en el Círculo del Arte en Toledo, a partir de las 12:30 de la mañana. Hablamos con Quique, uno de los miembros del grupo: "Son 75 minutos de concierto, con un volumen sostenible y adecuado para los mas pequeños, incluso niños de 3 años. También es un volumen adecuado para los padres, porque hay que reconocer que muchas veces hasta para nosotros el sonido es molesto.."

El espectáculo lo realiza una banda en directo con músicos profesionales reconocidos dentro del panorama musical, que interpretan canciones del repertorio de las diferentes etapas de AC/DC como: "Highway to Hell, Hells Bells, Black in Black, Thunderstruck, etc. Con el sonido más fidedigno, luces espectaculares, coreogrfía, escenografía, vestuario, efectos especiales... "Al final es un concierto de rock, tributo a este grupo, pero es verdad que hay una presentadora, animadora que va animando el show con algunas sorpresas, haciendo guiños con los niños".

Escucha la entrevista completa: