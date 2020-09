Desde Madrid piden a Page que "pida disculpas" por decir que la capital ha sido una "bomba radioactiva vírica"

El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido, ha considerado que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, debería "pedir disculpas y procurar no volver a decir algo que es absolutamente absurdo", tras referirse a Madrid como una "bomba radioactiva vírica".

"A mí me ha parecido muy absurdo, muy fuera de lugar, y ni siquiera me parece propio de Emiliano García-Page, al que conozco y tengo buena relación y no es muy dado a soltar estas butades, pero lo ha dicho", ha manifestado Garrido en una entrevista en 'Onda Madrid' recogida por Europa Press.

A su juicio, lo que debe hacer --"como todos cuando nos equivocamos"-- es "pedir disculpas y procurar no volver a decir algo que es absolutamente absurdo".

Según Garrido, "este tipo de descalificaciones son completamente ridículas", sobre todo entre comunidades autónomas que tienen "una gran relación y una gran dependencia".

En este sentido, ha recordado que "buena parte" del consumo que se realiza en Castilla-La Mancha proviene de madrileños. "Por lo tanto, vamos a volver a la normalidad, al sentido común y a decir cosas sensatas y razonables", ha apostillado.

"Lo que sí es explosivo son esas declaraciones, que son radioactivas", ha agregado Garrido, quien ha indicado que Castilla-La Mancha se anuncia como destino turístico en el Metro de Madrid y la Junta tiene convenios con la Comunidad en materia de transportes.

"Este tipo de comentarios hay que procurar evitarlos pero todos podemos tener un mal día", ha zanjado.

Por otro lado, ha destacado la "feliz colaboración" con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y ha señalado que hay "mejor comunicación a nivel de consejerías y menos a nivel de presidencias".

No obstante, ha insistido en la reclamación de pedir PCR en origen para entrar en España a través del aeropuerto de Barajas.

Además, ha asegurado que "no ha habido liderazgo en la gestión de esta pandemia por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sáchez", a quien ha acusado de "lavarse las manos", y ha destacado el papel de la líder de Cs, Inés Arrimadas, para "que hubiera entendimiento donde parecía que no podía haberlo".