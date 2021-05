Un padre denuncia la sustración de su hija en un parque de Carranque

"Me llamo Alejandro (Sandu) Tebrean os pido ayuda. Mi ex mujer de nombre P.S.D. ha secuestrado a mi hija en una visita a España, ya que desde hacía 3 años no veía a la niña,ya que vive en Alemania"

Así comienza la publicación que, en las últimas horas, han compartido multitud de usuarios de Facebook, sobre todo de la provincia de Toledo, alertando sobre el presunto "secuestro" de una menor en un parque de la localidad de Carranque.

Al parecer la niña, de 5 años de edad, estaba en la tarde de ayer miércoles en un céntrico parque del citado municipio en compañía de sus dos progenitores cuando, en un momento dado y tras desavenencias entre ambos, la mujer se llevó a la menor.

"La niña se llama Elena, tiene 5 años y medio y lleva puesto pantalones grises y camisa de manga larga gris; mi ex mujer lleva puesta camisa de tirante rojo y vaqueros azules si veis algo llamar a la guardia civil o a este nr de tf 643348223 .Mucha gracias" detalla el padre de la menor.

Según la misma publicación de Facebook, este presunto "rapto" está denunciado por parte del padre en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad toledana de Illescas.

LA MUJER AVISÓ DE QUE SE LA IBA A LLEVAR

Según informa ABC Toledo, al denunciar la desaparición de su hija ante la benemérita, el padre añadió que la madre le había avisado de que se iba a llevar a la pequeña.

El mismo diario asegura que agentes de la Policía Judicial de Illescas están llevando la investigación para determinar el paradero de la menor.