CSIF denuncia que los docentes de Castilla-La Mancha tienen peores condiciones que en el resto de comunidades

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia este lunes que la consejería de Educación mantiene unos recortes desde 2011 que ya debería haber superado en este curso escolar y que provoca que los docentes de Castilla-La Mancha tengan peores condiciones laborales que en el resto de comunidades autónomas.

El presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, José Antonio Ranz, expone que “la educación pública nunca ha sido una prioridad para el Gobierno regional”, ya que “incluso con la presentación de un borrador de Acuerdo el pasado viernes en Mesa Sectorial no se recuperan los derechos perdidos desde 2011, y ello está provocando el hartazgo de los docentes, que ven cómo sus condiciones laborales y salariales continúan mermadas a pesar de que gracias a ellos la educación pública ha salido adelante, especialmente en el período más duro de la pandemia de Covid”.

CSIF ha hecho saber a la Consejería que en este curso 2022-2023 debe acometer la reducción de la burocracia, flexibilizando la realización de las programaciones didácticas, modificando las órdenes de evaluación y contratando personal administrativo suficiente. “Hemos puesto en marcha una campaña, ‘Por el fin de la burocracia’, que ya lleva más de 1.300 firmas de docentes de la región”, señala Ranz.

Además, y también en este curso, debe aprobar el pago del verano a los interinos a partir de 5 meses y medio trabajados y dar estabilidad a este colectivo manteniendo la mejor nota de oposición desde 2010; recuperar el profesorado de apoyo en Educación Infantil a partir de seis unidades; convocar licencias por estudios, retribuidas y no retribuidas, llevar a cabo oposición a cátedras, ya que no se han convocado desde 2003, la reducción horaria de los mayores de 55 años, abordar la presunción de veracidad en las calificaciones que otorgan los profesores y desarrollar la Ley de Autoridad del profesorado sancionando inmediatamente las conductas disruptivas de los alumnos.

“Es positivo que se contemplen mejoras en el teletrabajo, en la orden de interinos, en la consideración de vacantes no sólo con 10 meses trabajados, o que por primera vez la Consejería se dé cuenta de que tiene que hacer un plan para reducir la burocracia, sin embargo, le hemos dicho a la Administración los puntos que debe acometer, las mejoras que no pueden esperar, pero de sobra saben que también deben reducir el horario lectivo y las ratios. Sin embargo, la mayor parte de las medidas no se van a aplicar de forma inminente”, concluye Ranz.

En alusión a la subida salarial del 1,5% recogida hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, el delegado de CSIF Educación Toledo, Juan José Losana, ha señalado que este incremento que se abonará con carácter retroactivo desde 1 de enero en la próxima nómina es un logro de CSIF gracias a la presión sindical ejercida por las manifestaciones llevadas a cabo en abril, mayo y junio, así como la del 24 de septiembre en Madrid, todas ellas en solitario y que obligaban al Gobierno central a negociar tras dos años de silencio. “Si no llegamos a salir a la calle, si no llegamos a presionar al Gobierno, tanto con movilizaciones como de manera interna, ni siquiera se habría producido esta subida”, explica Losana.

Sin embargo, “la negociación no fructificó porque CCOO y UGT firmaron lo primero que les pusieron sobre la mesa, nosotros no podemos firmar un acuerdo (6%+1,5% en variables hasta 2024) que ni siquiera corrige la inflación de este año y que provoca el empobrecimiento de los trabajadores públicos. No es una exageración: Los docentes han trabajado quince meses gratis en la última década y ahora va a ser incluso peor, ya que trabajaremos gratis un mes al año”, explica Juan José Losana.

Por ello, CSIF reclama la implantación de la carrera profesional en el ámbito docente, como ya tienen instaurado otras comunidades autónomas, ya que permitiría recuperar poder adquisitivo y reconocer la experiencia y compromiso de maestros y profesores.