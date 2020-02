CONCAPA acudirá a Ferrraz la semana que viene, pero no será atendida por Celaá

Pedro Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) ha confirmado a COPE que asistirán a la reunión con el PSOE que se convocará para la próxima semana.

Y lo harán con “talante dialogante” a pesar de que no serán atendidos por la Ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, que sí recibió hace unos días a una decena de organizaciones vinculadas a la escuela pública.

La decisión se tomó en la reunión de la junta permanente de CONCAPA celebrada el sábado, 1 de febrero, “en principio vamos a ir y con talante dialogante. Si quieren consenso y quieren diálogo la CONCAPA estará ahí pero he trasmitido nuestro malestar porque la comunidad educativa somos todos las dos redes, la pública y la concertada. Que un partido empiece a hacer división y unos sean de primera y otros de segunda no nos ha gustado nada de nada”.

El presidente de esta organización ha comentado además que les preocupa la derogación de la LOMCE, la vigente Ley de Educación, porque “vemos que en la hoja de ruta todo se vertebra a través de la educación pública y la concertada se queda casi residual, perdida, olvidada”.

Caballero ha recordado que, de cada 4 alumnos, uno elige la red concertada “somos el 32 por ciento y tenemos peso específico para decir ¡basta ya!, se tiene que contar con los padres y desde CONCAPA defendemos que la elección de la educación de los hijos es misión de los padres y no se la voy a ceder al estado que lo que tiene que hacer es ayudar no imponer doctrinas que a lo mejor no están de acuerdo con mis pensamientos”.

Además ha añadido que diga lo que diga la ministra “mis hijos son míos, no como mercancía sino como una responsabilidad que tengo como padre o familia de intentar velar por ellos y para que la formación que reciban sea lo más acorde con los principios éticos, cívicos, morales y religiosos. Esa labor la hago yo como familia, no el Estado”.

Por eso es muy importante para las familias este tiempo de elección de centros “y más en este periodo tan difícil, en esta situación política de crispación”

En cuanto a la asignatura de religión, el presidente de CONCAPA ha comentado que “obligaremos y trabajaremos para que la asignatura de religión sea de oferta obligatoria, aunque de elección voluntaria, como es ahora mismo, y que cuente para nota, que tenga peso específico y que el personal esté en las mismas condiciones que el resto del profesorado. Si no, no tiene razón de ser la asignatura de religión, de cualquiera en este caso nos afecta a nosotros por ser la católica la más demandada con el 60% de elección en la red pública”.