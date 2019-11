¿Cómo ven los europeos otras elecciones en España?

A escasos dos días para las nuevas elecciones en España, con un gobierno en funciones y cuatro elecciones generales en un mismo año nos preguntamos cómo se observa esta situación desde Europa. Invitamos a Cristina Maestre, eurodiputada socialista: “A Europa le interesa lo que ocurre en nuestro país por una parte, están preocupados por la situación en Cataluña y por otra están siguiendo con expectación las próximas elecciones. Hemos tenido mucha repercusión cuando ganamos las generales y después ganamos las europeas. Conseguimos ser en toda la familia europea socialista el país con mayor porcentaje de apoyo ciudadanos y eso nos colocó en una buena posición y se trasladó en las responsabilidades que ejercimos en Europa con nuestra máxima representante Irache García, que fue nuestra cabeza de delegación y la que dirige ahora el grupo socialista en Europa y ahora asisten con mucha expectación a lo que está pasando en España porque necesitamos un gobierno estable, hay muchas competencias europeas e importantes que España tiene que trasponer".

"Los gobiernos del PP no han sabido explicar la situación de Cataluña por eso ahora al ver lo que está pasando se creen que en España no hay una auténtica democracia"

En cuanto al tema Catalán, Maestre asegura que es un asunto que preocupa mucho en Bruselas : "El problema es que durante muchos años no se ha sabido explicar lo que estaba pasando con los indepentistas, no se contó nada y ahora que somos noticia internacional muchos partidos europeos se piensan que España no está asentada en una auténtica democracia”.

"Acuerdo histórico entre UE y China para proteger entre otros el vino de Valdepeñas, el de la Mancha y el queso manchego"

Maestre es miembro de la Delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con la República Popular China. Esta semana la Unión Europea y China han logrado un acuerdo histórico, todo un avance para proteger nuestros productos agroalimentarios de imitadores y hacerlos más competitivos. Entre las cien indicaciones geográficas protegidas por el acuerdo, se encuentran productos fundamentales de CLM, como el vino de Valdepeñas, el de la Mancha y el queso manchego. “el 37% de todo lo que exportamos a Chino es vino y eso arroja un resultado muy importante para la economía de un sector que es vital, también somos los exportadores mayores del mundo de queso manchego"

Esta medida entrará en vigor a finales del año 2020, pero seguirán trabajando para incorporar nuevos productos: " No todos los productos son agroalimentarios, queremos que se incluya en esa lista la cuchillería de Albacete o la cerámica de Talavera y dentro de los productos agroalimentarios debería estar el aceite".

