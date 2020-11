Este año no veremos a los voluntarios de los Bancos de Alimentos con cestas en los supermercados para recoger la donación de los productos de primera necesidad. El coronavirus ha impedido que salgan a la calle, pero no, que un año más, y este en particular, volvamos a colaborar en la semana de la Gran Recogida de los 54 bancos que hay en España.

El Banco de Toledo, con su presidente Manuel Lanza a la cabeza se han empeñado en que nadie pase hambre "Y con las consecuencias del coronavirus, le puede pasar a cualquiera". De hecho, hasta el 30 de octubre, este banco ha repartido más de 1 millón de kilos de alimentos entre las 144 entidades que atienden a algo más de 17.000 personas.

Lo que cambia es la manera de hacer nuestra donación "las donaciones se podrán efectuar añadiendo en el tique de compra la cantidad que se estime oportuna y con ese dinero nosotros compraremos alimentos en ese supermercado".

También es posible donar a través de Bizum mediante el código 00254.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA: