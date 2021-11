Colisión en cadena de 8 vehículos a la salida de Toledo

Ocho vehículos han colisionado en cadena esta mañana del lunes en la autovía A-42, a la salida de Toledo en sentido Ciudad Real, en la conocida "cuesta de Las Nieves" y han provocado al menos siete heridos, aunque no de gravedad.



Según ha informado a Efe el servicio de emergencias 112, el suceso ha ocurrido en el kilómetro 74 de la A-42 a las 8:35 horas de este lunes, cuando, por circunstancias que no han sido especificadas, han colisionado ocho vehículos.



El carril derecho de la A-42 permanece cortado al tráfico y los vehículos circulan por los dos carriles continuos.



Los siete heridos en el accidente no presentan heridas de gravedad y están siendo atendidos en el lugar por dos ambulancias móviles que se han desplazado junto a agentes de la Guardia Civil.